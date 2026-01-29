Expertes et experts de l'UQAM - Jeux olympiques d'hiver de Milan-Cortina 2026

MONTRÉAL, le 29 janv. 2026 /CNW/ - C'est dans un contexte international imprévisible que débuteront les 25e Jeux olympiques d'hiver à Milan-Cortina, en Italie, le 6 février prochain.

Peu importe l'angle de couverture - de la préparation mentale des athlètes à la géopolitique du sport, en passant par l'équité des genres et l'histoire du hockey olympique - des expertes et experts de l'Université du Québec à Montréal sont disponibles pour répondre aux questions des médias.

Les personnes dont les noms apparaissent sur cette liste peuvent être jointes directement.

Liste

Mathieu Boivin-Chouinard

Doctorant et chargé de cours, Département d'histoire

Courriel : [email protected]

Entrevues en français et en anglais

Champs d'expertise :

Hockey olympique, particulièrement depuis les Jeux d'hiver de Cortina d'Ampezzo (1956)

Histoire du hockey soviétique et diplomatie sportive

Enjeux de l'amateurisme et du professionnalisme dans le hockey international

Échanges sportifs transnationaux et hybridation des pratiques et des styles de jeu au hockey

Joëlle Carpentier

Professeure, Département d'organisation et ressources humaines

Courriel : [email protected]

Entrevues en français et en anglais

Note : Indisponible les lundis et jeudis en après-midi.

Champs d'expertise :

Psychologie sportive et de la performance

Motivation

Relation entraîneur-athlète

Bien-être des athlètes

Environnement social de l'athlète

Jacques Forest

Professeur, Département d'organisation et ressources humaines

Courriel : [email protected]

Cellulaire : 514 773-3310

Entrevues en français et en anglais

Champs d'expertise :

Qualité des motivations et fonctionnement optimal

Performance et bien-être durable

Relations hiérarchiques, rétroaction, préparation mentale et accomplissement

Fédérations sportives, entraîneurs et athlètes : coordination des efforts pour le fonctionnement optimal

Vincent Gosselin-Boucher

Professeur, Département des sciences de l'activité physique

Courriel : [email protected]

Cellulaire : 438 880-8310

Entrevues en français et en anglais

Note : Indisponible les 11, 12, 13 et 19 février.

Champs d'expertise :

Santé mentale et bien-être des athlètes

Motivation, confiance en soi et engagement chez les athlètes

Communication motivationnelle

Littératie médiatique, désinformation et science du sport

Florence Jauvin

Doctorante, Département de psychologie

Courriel : [email protected]

Entrevues en français et en anglais

Note : Indisponible le 29 janvier, le 1er février, et du 20 au 22 février.

Champs d'expertise :

Bien-être des athlètes et des entraîneurs

Leadership et motivation

Influence des comportements de leadership sur le bien-être psychologique et physiologique

Vivre une expérience saine de l'échec

Florent Lefèvre

Stagiaire postdoctoral, Département des sciences de l'activité physique

Courriel : [email protected] ou [email protected]

Cellulaire : 438 435-6429

Entrevues en français

Champs d'expertise :

Histoire des Jeux olympiques

Histoire de l'olympisme et des Comités olympiques européens

Histoire de l'éducation physique au Québec depuis les années 1950

La structuration et l'institutionnalisation du mouvement sportif québécois depuis les années 1960

Histoire des Jeux olympiques de Montréal (1976)

Jean Lévesque

Professeur, Département d'histoire

Courriel : [email protected] ou [email protected]

Entrevues en français, en anglais et en russe

Note : Indisponible les lundis et mardis.

Champs d'expertise :

Sport international

Jeux olympiques

Diplomatie sportive

Politisation du sport

Dopage

Pascale Marceau Professeure, Département de marketing

Courriel : [email protected]

Entrevues en français

Champs d'expertise :

Consommation du sport féminin

Équité des genres dans le sport

Commandite

Yann Roche

Professeur, Département de géographie

Courriel : [email protected]

Entrevues en français

Champs d'expertise :

Géopolitique du sport : acteurs internationaux et rapports de pouvoir

Histoire des Jeux olympiques

Catherine Thibeault

Doctorante, Département d'histoire

Courriel: [email protected]

Cellulaire : 514 757-9916

Entrevues en français et en anglais

Champs d'expertise :

Participation russe et soviétique aux Jeux olympiques

Athlètes russes et soviétiques

Instrumentalisation du sport

SOURCE Université du Québec à Montréal

Source : Orian Labrèche, Conseiller en communication, Division des relations avec la presse et événements spéciaux, Service des communications, Tél.: 514 987-3000, poste 20053, [email protected]