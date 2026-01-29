Expertes et experts de l'UQAM - Jeux olympiques d'hiver de Milan-Cortina 2026
29 janv, 2026, 17:06 ET
MONTRÉAL, le 29 janv. 2026 /CNW/ - C'est dans un contexte international imprévisible que débuteront les 25e Jeux olympiques d'hiver à Milan-Cortina, en Italie, le 6 février prochain.
Peu importe l'angle de couverture - de la préparation mentale des athlètes à la géopolitique du sport, en passant par l'équité des genres et l'histoire du hockey olympique - des expertes et experts de l'Université du Québec à Montréal sont disponibles pour répondre aux questions des médias.
Les personnes dont les noms apparaissent sur cette liste peuvent être jointes directement.
Liste
Mathieu Boivin-Chouinard
Doctorant et chargé de cours, Département d'histoire
Courriel : [email protected]
Entrevues en français et en anglais
Champs d'expertise :
- Hockey olympique, particulièrement depuis les Jeux d'hiver de Cortina d'Ampezzo (1956)
- Histoire du hockey soviétique et diplomatie sportive
- Enjeux de l'amateurisme et du professionnalisme dans le hockey international
- Échanges sportifs transnationaux et hybridation des pratiques et des styles de jeu au hockey
Joëlle Carpentier
Professeure, Département d'organisation et ressources humaines
Courriel : [email protected]
Entrevues en français et en anglais
Note : Indisponible les lundis et jeudis en après-midi.
Champs d'expertise :
- Psychologie sportive et de la performance
- Motivation
- Relation entraîneur-athlète
- Bien-être des athlètes
- Environnement social de l'athlète
Jacques Forest
Professeur, Département d'organisation et ressources humaines
Courriel : [email protected]
Cellulaire : 514 773-3310
Entrevues en français et en anglais
Champs d'expertise :
- Qualité des motivations et fonctionnement optimal
- Performance et bien-être durable
- Relations hiérarchiques, rétroaction, préparation mentale et accomplissement
- Fédérations sportives, entraîneurs et athlètes : coordination des efforts pour le fonctionnement optimal
Vincent Gosselin-Boucher
Professeur, Département des sciences de l'activité physique
Courriel : [email protected]
Cellulaire : 438 880-8310
Entrevues en français et en anglais
Note : Indisponible les 11, 12, 13 et 19 février.
Champs d'expertise :
- Santé mentale et bien-être des athlètes
- Motivation, confiance en soi et engagement chez les athlètes
- Communication motivationnelle
- Littératie médiatique, désinformation et science du sport
Florence Jauvin
Doctorante, Département de psychologie
Courriel : [email protected]
Entrevues en français et en anglais
Note : Indisponible le 29 janvier, le 1er février, et du 20 au 22 février.
Champs d'expertise :
- Bien-être des athlètes et des entraîneurs
- Leadership et motivation
- Influence des comportements de leadership sur le bien-être psychologique et physiologique
- Vivre une expérience saine de l'échec
Florent Lefèvre
Stagiaire postdoctoral, Département des sciences de l'activité physique
Courriel : [email protected] ou [email protected]
Cellulaire : 438 435-6429
Entrevues en français
Champs d'expertise :
- Histoire des Jeux olympiques
- Histoire de l'olympisme et des Comités olympiques européens
- Histoire de l'éducation physique au Québec depuis les années 1950
- La structuration et l'institutionnalisation du mouvement sportif québécois depuis les années 1960
- Histoire des Jeux olympiques de Montréal (1976)
Jean Lévesque
Professeur, Département d'histoire
Courriel : [email protected] ou [email protected]
Entrevues en français, en anglais et en russe
Note : Indisponible les lundis et mardis.
Champs d'expertise :
- Sport international
- Jeux olympiques
- Diplomatie sportive
- Politisation du sport
- Dopage
Pascale Marceau Professeure, Département de marketing
Courriel : [email protected]
Entrevues en français
Champs d'expertise :
- Consommation du sport féminin
- Équité des genres dans le sport
- Commandite
Yann Roche
Professeur, Département de géographie
Courriel : [email protected]
Entrevues en français
Champs d'expertise :
- Géopolitique du sport : acteurs internationaux et rapports de pouvoir
- Histoire des Jeux olympiques
Catherine Thibeault
Doctorante, Département d'histoire
Courriel: [email protected]
Cellulaire : 514 757-9916
Entrevues en français et en anglais
Champs d'expertise :
- Participation russe et soviétique aux Jeux olympiques
- Athlètes russes et soviétiques
- Instrumentalisation du sport
