Expertes et experts de l'UQAM - Jeux olympiques d'hiver de Milan-Cortina 2026

Nouvelles fournies par

Université du Québec à Montréal

29 janv, 2026, 17:06 ET

MONTRÉAL, le 29 janv. 2026 /CNW/ - C'est dans un contexte international imprévisible que débuteront les 25e Jeux olympiques d'hiver à Milan-Cortina, en Italie, le 6 février prochain.

Peu importe l'angle de couverture - de la préparation mentale des athlètes à la géopolitique du sport, en passant par l'équité des genres et l'histoire du hockey olympique - des expertes et experts de l'Université du Québec à Montréal sont disponibles pour répondre aux questions des médias.

Les personnes dont les noms apparaissent sur cette liste peuvent être jointes directement.

Liste

Mathieu Boivin-Chouinard
Doctorant et chargé de cours, Département d'histoire
Courriel : [email protected] 
Entrevues en français et en anglais

Champs d'expertise :

  • Hockey olympique, particulièrement depuis les Jeux d'hiver de Cortina d'Ampezzo (1956)
  • Histoire du hockey soviétique et diplomatie sportive
  • Enjeux de l'amateurisme et du professionnalisme dans le hockey international
  • Échanges sportifs transnationaux et hybridation des pratiques et des styles de jeu au hockey

Joëlle Carpentier 
Professeure, Département d'organisation et ressources humaines
Courriel : [email protected] 
Entrevues en français et en anglais
Note : Indisponible les lundis et jeudis en après-midi.

Champs d'expertise :

  • Psychologie sportive et de la performance
  • Motivation
  • Relation entraîneur-athlète
  • Bien-être des athlètes
  • Environnement social de l'athlète

Jacques Forest 
Professeur, Département d'organisation et ressources humaines
Courriel : [email protected]
Cellulaire : 514 773-3310 
Entrevues en français et en anglais

Champs d'expertise :

  • Qualité des motivations et fonctionnement optimal
  • Performance et bien-être durable
  • Relations hiérarchiques, rétroaction, préparation mentale et accomplissement
  • Fédérations sportives, entraîneurs et athlètes : coordination des efforts pour le fonctionnement optimal

Vincent Gosselin-Boucher 
Professeur, Département des sciences de l'activité physique
Courriel : [email protected]
Cellulaire : 438 880-8310 
Entrevues en français et en anglais
Note : Indisponible les 11, 12, 13 et 19 février.

Champs d'expertise :

  • Santé mentale et bien-être des athlètes
  • Motivation, confiance en soi et engagement chez les athlètes
  • Communication motivationnelle
  • Littératie médiatique, désinformation et science du sport

Florence Jauvin
Doctorante, Département de psychologie
Courriel : [email protected] 
Entrevues en français et en anglais
Note : Indisponible le 29 janvier, le 1er février, et du 20 au 22 février.

Champs d'expertise :

  • Bien-être des athlètes et des entraîneurs
  • Leadership et motivation
  • Influence des comportements de leadership sur le bien-être psychologique et physiologique
  • Vivre une expérience saine de l'échec

Florent Lefèvre
Stagiaire postdoctoral, Département des sciences de l'activité physique
Courriel : [email protected] ou [email protected]
Cellulaire : 438 435-6429 
Entrevues en français

Champs d'expertise :

  • Histoire des Jeux olympiques
  • Histoire de l'olympisme et des Comités olympiques européens
  • Histoire de l'éducation physique au Québec depuis les années 1950
  • La structuration et l'institutionnalisation du mouvement sportif québécois depuis les années 1960
  • Histoire des Jeux olympiques de Montréal (1976)

Jean Lévesque 
Professeur, Département d'histoire
Courriel : [email protected] ou [email protected] 
Entrevues en français, en anglais et en russe
Note : Indisponible les lundis et mardis.

Champs d'expertise :

  • Sport international
  • Jeux olympiques
  • Diplomatie sportive
  • Politisation du sport
  • Dopage

Pascale Marceau Professeure, Département de marketing
Courriel : [email protected] 
Entrevues en français

Champs d'expertise :

  • Consommation du sport féminin
  • Équité des genres dans le sport
  • Commandite

Yann Roche 
Professeur, Département de géographie
Courriel : [email protected] 
Entrevues en français

Champs d'expertise :

  • Géopolitique du sport : acteurs internationaux et rapports de pouvoir
  • Histoire des Jeux olympiques

Catherine Thibeault
Doctorante, Département d'histoire
Courriel: [email protected]
Cellulaire : 514 757-9916 
Entrevues en français et en anglais

Champs d'expertise :

  • Participation russe et soviétique aux Jeux olympiques
  • Athlètes russes et soviétiques
  • Instrumentalisation du sport

SOURCE Université du Québec à Montréal

Source : Orian Labrèche, Conseiller en communication, Division des relations avec la presse et événements spéciaux, Service des communications, Tél.: 514 987-3000, poste 20053, [email protected]

Profil de l'entreprise

Université du Québec à Montréal

Créative, ouverte et dynamique, l’Université du Québec à Montréal (UQAM) est une université de pointe dont le rayonnement est international. L’originalité et les caractéristiques propres de ses 335 programmes, ses activités de recherche ancrées dans les préoccupations...