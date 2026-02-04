L'UQAM dépose un mémoire prébudgétaire ambitieux fondé sur six projets structurants pour le Québec

MONTRÉAL, le 4 févr. 2026 /CNW/ - Dans le cadre des consultations prébudgétaires 2026-2027 du ministère des Finances, l'Université du Québec à Montréal (UQAM) dépose un mémoire fondé sur six projets structurants axés sur la modernisation du système de santé, la relance du Quartier latin et du centre-ville de Montréal, la valorisation du français et le soutien à la relève en enseignement.

Métamorphose des pavillons historiques Hubert-Aquin, Thérèse-Casgrain et Paul-Gérin-Lajoie. Ces pavillons sont ancrés au cœur du Quartier latin, secteur névralgique du centre-ville de Montréal et véritable bastion de la culture francophone. L'UQAM souhaite les décloisonner en les ouvrant sur le quartier et en créant des lieux de dialogue avec la communauté montréalaise. Le projet comprend deux volets :

Transformation des pavillons Hubert-Aquin et Thérèse-Casgrain, incluant la métamorphose de la Bibliothèque centrale et l'implantation de la Maison du Quartier latin. L'UQAM redéfinit sa vision d'une bibliothèque universitaire en métamorphosant les lieux et en repensant ses services. La Maison du Quartier latin sera, quant à elle, une vitrine de l'offre culturelle et éducative francophone du Quartier latin et un lieu de rassemblement et de dialogue citoyen incarnant la vision d'un quartier apprenant. Mise en place du Cœur de l'éducation au pavillon Paul-Gérin-Lajoie. Inspiré des écoles innovantes, le projet prévoit l'aménagement de laboratoires d'enseignement flexibles permettant d'expérimenter diverses approches pédagogiques. À terme, les objectifs sont d'accélérer la diplomation et de contribuer à la lutte contre la pénurie enseignante.

Création de programmes innovants en santé. L'UQAM s'engage à contribuer à la transformation du système de santé québécois par le déploiement de sa Faculté des sciences de la santé et des programmes qui y seront rattachés. Ancrés dans une approche globale de la santé et dans la pratique collaborative, les programmes de baccalauréat et de maîtrise en sciences infirmières et en ostéopathie permettront d'atténuer la pénurie de main-d'œuvre et de renforcer la capacité du réseau de la santé à agir en prévention. Des formations en santé des populations sont également en cours de développement.

Création d'une salle de pilotage des données en santé. Cet environnement d'avant-garde et unique de simulation, à la fois physique et virtuel, permettra de croiser des données médicales, environnementales, sociales et de gestion, tout en combinant la puissance de l'intelligence artificielle pour aider à la prise de décision et à l'amélioration des politiques en santé.

Réfection de la piscine du Centre sportif. En plus d'être un lieu de recherche, d'enseignement et d'innovation, la piscine est un centre de formation en sécurité aquatique, une solution pour contrer la pénurie de sauveteuses et sauveteurs dans la grande région de Montréal. L'UQAM veut élargir l'offre à de nouvelles clientèles, notamment aux résidentes et résidents du quartier.

Soutien à la cohabitation sociale au sein du Quartier latin. L'UQAM souhaite contribuer activement à la redynamisation du quartier et à la promotion d'un environnement urbain plus inclusif et sécuritaire. Un soutien financier accru est nécessaire pour assurer une réponse efficace aux enjeux de cohabitation sociale de plus en plus complexes au centre-ville de Montréal.

L'UQAM sollicite un investissement gouvernemental de 190 M$ en investissement et de 22,5 M$ en fonctionnement (sur cinq ans) pour la réalisation de ces projets qui auront des retombées directes sur la relance du Quartier latin, sur le centre-ville de Montréal et l'ensemble du Québec.

Le mémoire de l'UQAM est disponible à cette adresse.

SOURCE Université du Québec à Montréal

Source : Joanie Doucet, Conseillère en communication, Division des relations avec la presse et événements spéciaux, Service des communications, Cell. : 514 297-2771, [email protected]