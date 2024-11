UNE NOUVELLE DIRECTRICE POUR LE CONSERVATOIRE D'ART DRAMATIQUE DE MONTRÉAL

QUÉBEC, le 1er nov. 2024 /CNW/ - Le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec (CMADQ) est très fier d'annoncer la nomination de madame Catherine Richer à titre de directrice du Conservatoire d'art dramatique de Montréal (CADM). Le conseil d'administration du Conservatoire a entériné cette nomination lors de sa séance extraordinaire du 25 octobre dernier. Catherine Richer sera la toute première femme à occuper la fonction de directrice du CADM. Elle prendra la relève de Mme Suzanne Lantagne qui assurait l'intérim depuis septembre dernier. L'entrée en fonction de Catherine Richer est prévue pour le 6 janvier 2025.

Catherine Richer - Photo : François Couture (Groupe CNW/Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec)

Mme Richer est diplômée de l'École de théâtre du Cégep de Saint-Hyacinthe, promotion 2001, ainsi que du Conservatoire d'art dramatique de Montréal où elle a obtenu un diplôme d'études professionnelles en art en 2008. Elle entamera sous peu un programme d'études supérieures spécialisées en gestion des organismes culturels à HEC Montréal. De 1998 à 2007, Catherine Richer a travaillé comme comédienne à la télévision, au cinéma et au théâtre. Par la suite, sa carrière l'a amenée à œuvrer activement comme chroniqueuse, animatrice et journaliste dans le milieu médiatique et culturel de Montréal. Depuis 2017, elle occupe le poste d'animatrice culturelle et journaliste à Radio-Canada ICI PREMIÈRE.

Récipiendaire de nombreux prix et distinctions, dont le Grand Prix de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec en 2021 ainsi que le Prix du New York Festivals Radio Awards en 2022, Catherine Richer a toujours su se démarquer par sa fougue et son audace.

Forte de plus de 20 ans d'expérience en communication, couverture journalistique et développement de projets innovants, Catherine Richer possède une solide connaissance de l'écosystème culturel québécois. Son sens critique aiguisé, son leadership positif et sa vision à long terme lui ont permis de mener avec succès des équipes vers l'atteinte d'objectifs ambitieux. Son expertise avérée dans la direction stratégique, l'innovation et la réalisation de projets créatifs sera un véritable atout pour toute la communauté du CADM.

Passionnée de théâtre et d'éducation, Mme Richer souhaite mettre le parcours de formation des élèves ainsi que leur bien-être et le développement de leur savoir-être au cœur des préoccupations de l'institution. Pour ce faire, elle pourra compter sur la grande expérience du corps professoral et du personnel administratif en place.

Monsieur Marc Hervieux, directeur général du CMADQ, est très heureux d'accueillir madame Catherine Richer au sein de l'équipe du Conservatoire à titre de directrice d'établissement. « Catherine sera la première femme à diriger le Conservatoire d'art dramatique à Montréal et j'en suis très fier. Sa vivacité d'esprit, son éloquence et son leadership naturel seront appréciés de tous et toutes », mentionne M. Hervieux. Il tient à lui souhaiter la plus cordiale des bienvenues et lui assure tout le soutien nécessaire à son intégration dans ses nouvelles fonctions.

Pour sa part, le conseil d'administration tient à remercier chaleureusement Mme Suzanne Lantagne qui a assuré avec brio la direction par intérim du Conservatoire d'art dramatique de Montréal depuis le 3 septembre dernier. Mme Lantagne a veillé au bon déroulement des activités de l'organisation en apportant le soutien nécessaire à toute la communauté étudiante ainsi qu'aux membres du corps professoral.

À propos du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec

Le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec est une institution prestigieuse de formation supérieure en arts de la scène. Il est formé de neuf écoles spécialisées en musique et en art dramatique établies dans sept villes : Gatineau, Montréal, Québec, Rimouski, Saguenay, Trois‑Rivières et Val-d'Or. En activité depuis 1942, il assure à lui seul la formation d'un nombre impressionnant d'artistes québécois qui se mesurent aux meilleurs dans le monde. Fort d'un personnel enseignant de haut calibre, en musique et en art dramatique, le Conservatoire dépiste, soutient et propulse les jeunes talents de partout au Québec et d'ailleurs. Il offre une formation de pointe qui valorise la rigueur et la créativité et qui répond aux exigences les plus élevées, puisque l'excellence fait partie de ses valeurs, de son credo et de son histoire.

