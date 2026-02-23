UNE NOUVELLE DIRECTION GÉNÉRALE POUR LA FONDATION DU CONSERVATOIRE

QUÉBEC, le 23 févr. 2026 /CNW/ - La Fondation du Conservatoire et le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec sont très heureux d'annoncer la nomination de Mme Marie-Claire Lavigueur à titre de directrice générale de la Fondation du Conservatoire. Elle se joindra officiellement à l'équipe ce lundi 23 février 2026.

Marie-Claire Lavigueur (Groupe CNW/Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec)

Marie-Claire Lavigueur détient une connaissance fine et approfondie du milieu culturel, au Québec et à l'international. Elle possède également une solide formation à la fois en administration et en musique. Elle est titulaire d'un MBA de HEC Montréal, ainsi que d'un baccalauréat de l'Université McGill et d'une maîtrise du Conservatoire Royal de Bruxelles en violoncelle.

Mme Lavigueur a acquis tout au long de son parcours professionnel une expérience versatile de la gestion en milieu culturel, soit en tant que violoncelliste, toujours active à ce jour, agente d'artistes (2013-2019), ainsi qu'à titre de directrice générale d'Arion Orchestre Baroque (2020-2024). Ces expériences au Québec et en Europe lui ont permis d'acquérir des compétences pluridimensionnelles, notamment au niveau de la gouvernance, de la gestion des finances, de la levée de fonds, des ressources humaines, de la stratégie d'entreprise et de la communication institutionnelle.

Toute l'équipe du Conservatoire et de sa Fondation se réjouit de pouvoir compter à nouveau sur les grandes compétences et l'expérience variée de Mme Lavigueur. Son implication dans le secteur philanthropique et sa crédibilité reconnue constituent des atouts précieux pour le développement et le rayonnement de la Fondation. De plus, elle connaît très bien les réalités, défis et priorités de la Fondation pour y avoir activement travaillé entre 2024 et 2025. Mme Lavigueur pourra compter sur l'appui du conseil d'administration de la Fondation ainsi que sur celui du Conservatoire, composés de membres reconnus pour leur expertise et leur engagement.

« La Fondation du Conservatoire joue un rôle déterminant dans le maintien de l'excellence de notre institution et dans l'accompagnement de la relève artistique. Je suis très enthousiaste à l'arrivée de Marie-Claire, dont l'engagement, la vision et la sensibilité pour notre mission contribueront significativement au développement de la Fondation. », affirme Monique F. Leroux, présidente du conseil d'administration de la Fondation du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec.

L'entrée en fonction de Marie-Claire Lavigueur intervient à un moment particulièrement dynamique pour la Fondation qui prépare activement son prochain événement-bénéfice, Roméo & Juliette, prévu le 29 mars prochain à la Maison symphonique de Montréal. Tous les détails de l'événement sont disponibles sur le site web de la Fondation.

À propos de la Fondation du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec

Depuis 1983, la Fondation du Conservatoire a pour mission de soutenir l'excellence des élèves et de favoriser l'insertion professionnelle des diplômés issus du Conservatoire. Grâce à la générosité de ses partenaires et donateurs, elle finance chaque année des bourses d'études, de perfectionnement et d'excellence, permettant aux élèves de participer à des concours internationaux, des auditions ou des tournées. La Fondation soutient également l'accès à diverses activités pédagogiques telles que des stages, des cours de maître, des concours et des sessions de mentorat. Elle décerne annuellement des bourses aux élèves du Conservatoire pour assurer l'accessibilité et la poursuite des études en musique et en art dramatique.

À propos du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec

Le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec est une institution prestigieuse de formation supérieure en arts de la scène. Il est formé de neuf écoles spécialisées en musique et en art dramatique établies dans sept villes : Gatineau, Montréal, Québec, Rimouski, Saguenay, Trois-Rivières et Val-d'Or. En activité depuis 1942, il assure à lui seul la formation d'un nombre impressionnant d'artistes québécois qui se mesurent aux meilleurs dans le monde. Fort d'un personnel enseignant de haut calibre, en musique et en art dramatique, le Conservatoire dépiste, soutient et propulse les jeunes talents de partout au Québec et d'ailleurs. Il offre une formation de pointe qui valorise l'excellence, la rigueur et la créativité.

