UN NOUVEAU DIRECTEUR POUR LE CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE GATINEAU

QUÉBEC, le 3 nov. 2025 /CNW/ - Le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec (CMADQ) est très fier d'annoncer la nomination de monsieur Éric Vaillancourt à titre de directeur du Conservatoire de musique de Gatineau (CMG). Le conseil d'administration du Conservatoire a entériné cette nomination au cours de la semaine du 27 octobre dernier. Il prend ainsi la relève de M. Marc Langis qui a occupé la fonction de directeur depuis avril 2015. L'entrée en fonction d'Éric Vaillancourt est prévue le 24 novembre 2025.

Éric Vaillancourt (Groupe CNW/Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec)

Récipiendaire de la Bourse de l'Orchestre du Centre national des Arts en 1991, M. Vaillancourt est diplômé du Conservatoire de musique de Gatineau où il a obtenu un premier prix en percussion en 1993. Par la suite, il enseigne auprès de différentes écoles secondaires de la région, dont le Ashbury College d'Ottawa et enchaîne plusieurs contrats à la pige. Toujours en quête d'expériences nouvelles, il trouve un second souffle sous la tutelle de M. Alain Trudel auprès duquel il se consacre à l'apprentissage d'un tout nouvel instrument : le trombone. Il devient son assistant au Conservatoire de musique de Montréal ainsi que son substitut en musique de chambre avec notamment Les idées Heureuse (Saqueboute), Le Kiosque à Musique ainsi que Bellows & Brass. Depuis 2007, Éric Vaillancourt est également trombone solo à l'Orchestre symphonique de Gatineau.

Depuis 2001, M. Vaillancourt s'est investi dans l'entreprise familiale Le Studio 157 où il a développé les systèmes informatiques et a pris en charge tous les aspects financiers ainsi que la gestion des ressources matérielles. Il a de plus mené à terme d'importants projets de développement pour l'entreprise.

M. Vaillancourt est reconnu pour sa vision profondément enracinée dans la communauté et son style de gestion collaborateur et bienveillant. Il jouit d'une excellente réputation dans la région de l'Outaouais qu'il pourra mettre à profit en vue de développer de nouveaux partenariats régionaux. Il pourra également compter sur la grande expérience du corps professoral et du personnel administratif du CMG.

Monsieur Marc Hervieux, directeur général du CMADQ, est très heureux d'accueillir Éric Vaillancourt au sein de l'équipe du Conservatoire à titre de directeur du Conservatoire de musique de Gatineau. Il lui souhaite la plus chaleureuse des bienvenues et lui assure tout le soutien nécessaire à son intégration dans ses nouvelles fonctions. M. Hervieux et le conseil d'administration tiennent également à souligner l'engagement remarquable de M. Marc Langis au sein de l'institution au cours des dernières années et lui adressent leurs meilleurs vœux pour une retraite pleinement méritée.

À propos du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec

Le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec est une institution prestigieuse de formation supérieure en arts de la scène. Il est formé de neuf écoles spécialisées en musique et en art dramatique établies dans sept villes : Gatineau, Montréal, Québec, Rimouski, Saguenay, Trois-Rivières et Val-d'Or. En activité depuis 1942, il assure à lui seul la formation d'un nombre impressionnant d'artistes québécois qui se mesurent aux meilleurs dans le monde. Fort d'un personnel enseignant de haut calibre, en musique et en art dramatique, le Conservatoire dépiste, soutient et propulse les jeunes talents de partout au Québec et d'ailleurs. Il offre une formation de pointe qui valorise l'excellence, la rigueur et la créativité.

