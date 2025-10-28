LE CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET D'ART DRAMATIQUE DU QUÉBEC ENRICHIT SON OFFRE DE FORMATION AVEC DEUX NOUVEAUX PROGRAMMES

QUÉBEC, le 28 oct. 2025 /CNW/ - À compter de l'année scolaire 2026-2027, le Conservatoire offrira un nouveau programme en création musicale ainsi qu'un nouveau programme d'écriture en art dramatique. Les demandes d'admission pour ces deux programmes seront acceptées dès le 1er novembre prochain.

Programme Création en musique

Ce nouveau cursus préuniversitaire en musique permettra aux jeunes musiciens et musiciennes de développer leur créativité, tout en les préparant de manière optimale aux études universitaires en composition. Les étudiantes et étudiants bénéficieront d'un encadrement personnalisé par un corps professoral actif en composition instrumentale et en composition électroacoustique. Ils auront également accès à des équipements technologiques de pointe, outils essentiels dans le développement du compositeur et de la compositrice d'aujourd'hui. À la fin de leur formation, les étudiants et étudiantes obtiendront un diplôme d'études collégiales en musique - profil création. Le nouveau programme sera offert au Conservatoire de musique de Montréal et au Conservatoire de musique de Québec. Il est à noter que ce nouveau profil est contingenté à 5 étudiants par conservatoire.

Programme Écriture en art dramatique

Offert au 2e cycle universitaire, cette formation spécialisée vise à acquérir et à approfondir des connaissances théoriques sur la dramaturgie et les différentes formes d'écriture pour la scène et l'écran, tout en offrant des expériences pratiques riches et stimulantes. Les étudiantes et étudiants seront invités à explorer différents styles : la comédie, l'adaptation d'une œuvre littéraire, le théâtre jeune public et la scénarisation. Tout au long de la formation, les étudiantes et étudiants bénéficieront de retours et d'enseignements personnalisés de la part de dramaturges et de mentors professionnels. Au terme de cette formation, les artistes en devenir obtiendront un diplôme d'études supérieures spécialisées en art dramatique. Le programme Écriture sera offert uniquement au Conservatoire d'art dramatique de Québec, en complément au programme de Jeu, de Scénographie et de Mise en scène.

« Je suis particulièrement fier d'annoncer la création d'un nouveau programme en écriture. Notre institution a un rôle essentiel à jouer dans la préservation et le développement de la culture d'ici. En outillant nos élèves pour qu'ils deviennent les autrices et auteurs de demain, le Conservatoire contribue concrètement à l'avenir de la création québécoise. » affirme Marc Hervieux, directeur général du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec

Les personnes intéressées à poser leur candidature pour l'un de ces deux nouveaux programmes pourront le faire dès le 1er novembre prochain. Tous les détails sont disponibles sur le site web du Conservatoire, sous les sections profil Création et profil Écriture.

Cette date marque également l'ouverture de la période d'admission pour l'ensemble des programmes offerts dans les neuf conservatoires du Québec.

À propos du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec

Le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec est une institution prestigieuse de formation supérieure en arts de la scène. Il est formé de neuf écoles spécialisées en musique et en art dramatique établies dans sept villes : Gatineau, Montréal, Québec, Rimouski, Saguenay, Trois-Rivières et Val-d'Or. En activité depuis 1942, il assure à lui seul la formation d'un nombre impressionnant d'artistes québécois qui se mesurent aux meilleurs dans le monde. Fort d'un personnel enseignant de haut calibre, en musique et en art dramatique, le Conservatoire dépiste, soutient et propulse les jeunes talents de partout au Québec et d'ailleurs. Il offre une formation de pointe qui valorise l'excellence, la rigueur et la créativité.

