Une nouvelle date confirmée - La mise en service du Dossier santé numérique débutera le 9 mai 2026

MONTRÉAL, le 10 déc. 2025 /CNW/ - Santé Québec annonce que le déploiement du Dossier santé numérique (DSN) au CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal (NIM) et au CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (MCQ) se fera le 9 mai 2026.

« Nous franchissons une étape significative dans l'avancement du projet. La période d'ajustements que nous venons de traverser a permis d'optimiser les travaux de conception et de configuration, de consolider les contenus cliniques, et de mettre en place les conditions essentielles à un déploiement réussi. La trajectoire retenue est mieux arrimée aux réalités opérationnelles des deux établissements vitrines, et vise à assurer une transition plus fluide et sécurisée pour les professionnels comme pour la population », affirme Erika Bially, vice-présidente aux technologies de l'information.

« Le Dossier santé numérique est un levier essentiel pour moderniser notre réseau. À terme, il soutiendra les pratiques cliniques, renforcera l'efficacité des services et améliorera l'expérience des usagers. C'est une avancée majeure pour offrir des soins mieux intégrés et adaptés aux besoins de la population », mentionne le Dr Jean Longtin, vice-président à l'excellence clinique.

Rappel

En octobre dernier, Santé Québec annonçait le report de la date de mise en service du DSN, une décision qui s'inscrivait dans la volonté de réunir toutes les conditions gagnantes nécessaires à la réussite de cette transformation numérique majeure et de l'évolution des pratiques cliniques.

« Nous tenons à remercier toutes les personnes mobilisées pour ce projet. Votre engagement et votre rigueur ont permis de franchir cette étape avec succès », ont conclu Mme Bially et le Dr Longtin.

