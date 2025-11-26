Saison hivernale - Le réseau de la santé et des services sociaux prêt à faire face aux défis

MONTRÉAL, le 26 nov. 2025 /CNW/ - Alors que l'hiver est à nos portes, Santé Québec déploie, depuis plusieurs semaines, différentes mesures visant à assurer l'accès aux soins et aux services et leur qualité dans tous ses établissements, durant cette période très achalandée dans l'ensemble du réseau de la santé et des services sociaux.

« Santé Québec prépare l'hiver dès l'été. La planification de la saison froide fait partie intégrante de notre cycle de gestion du réseau. Chaque établissement développe son propre plan, en fonction de sa réalité locale et de ses besoins populationnels spécifiques, et une coordination est pilotée par les équipes du siège social », explique Robin-Marie Coleman, directrice générale principale à la Vice-présidence aux opérations et à la coordination réseau.

Une meilleure prévisibilité grâce à une vigie nationale

Santé Québec assure une vigie en continu des opérations dans le réseau. Cette dernière permet d'anticiper les besoins et d'agir en amont face à des enjeux, par exemple, de disponibilité de main-d'œuvre ou encore d'un contexte de grande viralité.

Le Centre provincial de vigie et de soutien aux opérations (CPVSO) de Santé Québec analyse quotidiennement différents indicateurs clés comme le taux d'occupation des urgences, le nombre de lits disponibles et les données préhospitalières. Cette prévisibilité permet de déployer, de concert avec les établissements, des mesures qui réduisent la pression sur une ou plusieurs installations.

« Le CPVSO, c'est notre tour de contrôle qui nous donne une vue sur l'état du réseau. Nous pouvons tous ensemble identifier rapidement un enjeu, comme un pic de grippe dans une région, et agir immédiatement au bénéfice de la population, avant qu'une situation se dégrade », explique Véronique Wilson, directrice générale de la coordination, de l'accès et des services intégrés d'urgence et de première ligne, chez Santé Québec.

Une attention supplémentaire à la période des Fêtes

La période des Fêtes représente un défi supplémentaire pour la présente période hivernale. Les jours fériés présents au calendrier entraîneront une réorganisation de certaines activités et des services de soutien sur une période plus longue cette année.

Dans ce contexte, Santé Québec porte une attention particulière à cette période et sera prête à ajuster rapidement ses interventions pour soutenir des établissements qui pourraient être davantage sous pression.

Avant d'aller à l'urgence

Afin de soulager les urgences et de permettre aux équipes de traiter les cas les plus critiques, Santé Québec invite la population à choisir le bon service pour le bon besoin.

Info-Santé 811 pour des conseils immédiats;

Des consultations auprès de votre pharmacien ou de votre GMF pour les besoins courants;

Des guides d'autosoins pour gérer les symptômes mineurs à la maison.

En choisissant l'une de ces options, nous nous garantissons collectivement que les urgences seront accessibles pour les usagers qui en ont le plus besoin.

Santé Québec rappelle également que la vaccination contre l'influenza et la COVID-19 demeure la protection la plus fiable pour éviter des ennuis de santé.

« Nous remercions tous les intervenants du réseau ainsi que la population pour leur collaboration et leur bienveillance. C'est ensemble, forts de l'engagement de tous et toutes, que nous allons traverser cette période plus intense de l'année », conclut Mme Coleman.

Ligne média de Santé Québec : 418 781-6209, [email protected]