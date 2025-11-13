Le conseil d'administration de Santé Québec annonce la nomination de la présidente-directrice générale adjointe du CIUSSS de l'Estrie - CHUS

MONTRÉAL, le 13 nov. 2025 /CNW/ - Le conseil d'administration (CA) de Santé Québec annonce la nomination de Mme Annie Boisvert à titre de présidente-directrice générale adjointe (PDGA) du CIUSSS de l'Estrie - CHUS. Cette nomination a été entérinée par le conseil d'administration de la société d'État le 12 novembre dernier. Mme Boisvert entrera en fonction le 17 novembre 2025.

Note biographique

Mme Annie Boisvert, présidente-directrice générale adjointe (PDGA) du CIUSSS de l’Estrie – CHUS (Groupe CNW/Santé Québec)

Depuis octobre 2022, Mme Annie Boisvert occupe le poste de directrice générale adjointe du Programme de santé physique générale et spécialisée. Auparavant, elle a assumé les fonctions de directrice du Programme jeunesse. Elle possède près de 25 ans d'expérience dans le domaine de la santé et des services sociaux, dont plus de 12 ans à titre de gestionnaire dans des secteurs d'activité variés au sein d'hôpitaux universitaires au Québec et en Ontario.

Mme Boisvert détient un baccalauréat en sciences infirmières (Université de Sherbrooke) et une maîtrise dans le même domaine (Université d'Ottawa), ainsi qu'une certification LEAN Six Sigma ceinture noire. Elle est membre de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec depuis 2001.

Reconnue pour son leadership mobilisateur, elle se démarque, entre autres, par son expertise en amélioration continue et son désir de mettre à profit la mission universitaire pour l'offre de soins et de services à la population. Son implication active dans les réseaux locaux de services (RLS) lui confère une excellente connaissance du territoire estrien, qu'elle met à profit pour soutenir des décisions alignées sur les besoins réels de la population.

