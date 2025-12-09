Campagne de vaccination - Les personnes à risque devraient se faire vacciner dès maintenant

MONTRÉAL, le 9 déc. 2025 /CNW/ - Alors que la circulation des différentes infections respiratoires est en augmentation, Santé Québec rappelle l'importance, pour les personnes plus vulnérables, de se faire vacciner pour diminuer les risques de complications.

Circulation des virus

La saison de l'influenza bat son plein et risque d'être particulièrement virulente cette année alors que les experts prévoient une nette augmentation de la circulation dans les prochaines semaines, particulièrement pendant la période des fêtes. La période hivernale est propice à une circulation accrue des virus respiratoires, rendant particulièrement à risque les personnes atteintes de maladies chroniques ou les personnes de 65 ans et plus.

Pour se protéger et pour protéger nos proches, l'adoption de gestes simples pour prévenir la transmission des virus est de mise. Ces gestes permettront de réduire la pression sur les urgences dans les prochaines semaines en plus de réduire le nombre d'hospitalisations associées aux virus respiratoires.

Campagne de vaccination

La vaccination demeure le meilleur moyen de se protéger et de protéger ses proches contre les virus respiratoires, dont l'influenza. Elle est particulièrement recommandée aux personnes à risque de développer des complications si elles contractent ces infections respiratoires, ainsi qu'aux travailleuses et aux travailleurs du domaine de la santé.

L'efficacité maximale du vaccin est atteinte 2 semaines après l'administration. Il est encore temps de se prévaloir d'une dose avant les fêtes!

Un grand nombre de personnes faisant partie des groupes à risque, notamment en raison de leur âge, se sont déjà fait vacciner au cours des dernières semaines

La population admissible à la vaccination est invitée à se prévaloir du vaccin dès que possible afin de se protéger contre les risques de complications, et particulièrement les personnes de 65 ans et plus, les personnes vivant avec des maladies chroniques, les femmes enceintes et les personnes vivant dans les communautés éloignées et isolées.

Détection de l'influenza et de la COVID-19 dans les Points de service locaux

Les personnes ayant des symptômes d'allure grippale pour lesquelles un traitement pourrait être indiqué pourront recevoir le service de détection de l'influenza et de la COVID-19 dans les Points de service locaux. Les personnes admissibles peuvent se diriger vers Clic Santé pour prendre rendez-vous, en cliquant sur la section « COVID-19 ».

Faits saillants :

La campagne d'immunisation contre le VRS chez les bébés se poursuit. Près de 40 000 bébés ont reçu une protection pour la saison à venir. Si votre enfant n'a pu en bénéficier à la naissance ou qu'il est admissible en fonction de ses facteurs de risque, il est encore temps de prendre rendez-vous sur Clic santé.

Depuis le début de la campagne de vaccination, environ 1 M et 1,4 M de personnes se sont fait vacciner contre la COVID-19 et l'influenza respectivement.

Les personnes à risque qui n'ont toujours pas pris rendez-vous pour se faire vacciner devraient le faire dès maintenant.

Il est facile et rapide de prendre rendez-vous sur le portail Clic Santé pour obtenir les vaccins, dont celui contre l'influenza. De nouvelles disponibilités apparaissent régulièrement et les activités de vaccination se poursuivent au cours des prochaines semaines.

Les deux vaccins peuvent être obtenus en même temps, en réservant un seul rendez-vous.

La prise de rendez-vous est également possible par téléphone au 1 877 644 4545, du lundi au vendredi, de 8 h à 18 h.

Rappelons que pour limiter autant que possible la propagation des virus respiratoires, les mesures suivantes sont recommandées : procéder fréquemment à l'hygiène des mains avec de l'eau tiède et du savon, durant 20 secondes, ou avec une solution à base d'alcool si l'on n'a pas accès à de l'eau ni à du savon; s'il y a apparition de symptômes, il est toujours essentiel de réduire ses contacts avec les autres personnes, de tousser à l'intérieur de son coude et de jeter ses mouchoirs immédiatement après leur utilisation ainsi que d'augmenter la fréquence de l'hygiène des mains; en présence de fièvre, il est recommandé de rester à la maison;



SOURCE Santé Québec

Pour plus d'informations : Ligne média de Santé Québec : 418 781-6209, [email protected]