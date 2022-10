Une nouvelle convention pour les salarié(e)s du Grand théâtre de Québec

QUÉBEC, le 17 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Après plus de deux ans de négociation, les 50 employé(e)s de bureau du Grand théâtre de Québec ont une nouvelle convention collective. Celle-ci a été signée vendredi dernier par les représentants des deux parties.

D'une durée de trois ans, ce nouveau contrat de travail procurera au personnel des gains salariaux identiques à ceux obtenus par les syndiqué(e)s du secteur public, soit 2 % annuellement ainsi que d'un montant forfaitaire.

De plus, les parties ont également négocié une possibilité de prolongement de deux années supplémentaires lorsque la reclassification des postes prévue sera complétée. D'ailleurs, celle-ci engendra une rétroaction de l'enveloppe salariale moyenne d'environ 2,4 % pour les membres.

Sur le plan normatif, notons que des primes de chef d'équipe ont été instaurées et les conditions de travail du personnel occasionnel ont été bonifiées. Les horaires ainsi que les heures de libérations syndicales ont également été améliorés.

Le dernier contrat de travail des employé(e)s du Grand théâtre de Québec est échu depuis le 31 août 2020. Le 26 septembre dernier, les syndiqué(e)s avaient approuvé l'entente de principe à 94 %.

Le Grand Théâtre de Québec est un complexe artistique et culturel national situé dans la ville de Québec et comprenant deux salles de spectacle, de théâtre et d'opéra ainsi que plusieurs foyers. Depuis 1971, il est administré par la Société du Grand Théâtre de Québec, qui a pour mandat de favoriser le rayonnement des arts de la scène. Elle produit et présente des spectacles et voit à l'administration de son établissement.

Comptant plus de 125 000 membres au Québec, le SCFP est présent dans 11 secteurs d'activité, soit les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements: Ronald Boisrond, Service des communications SCFP-Québec, Cellulaire :514 802-2802 - [email protected]