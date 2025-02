Une nouvelle convention collective pour les pompiers et pompières de Saint-Jérôme

SAINT-JÉRÔME, QC, le 20 févr. 2025 /CNW/ - Ce matin, à l'hôtel de ville, les parties ont renouvelé la convention collective des 52 pompiers et pompières ainsi que des inspecteurs-enquêteurs et inspectrices-enquêtrices de Saint-Jérôme. L'entente de principe entre le Syndicat des pompiers et pompières du Québec - SCFP, section locale 7186 et la Ville de Saint-Jérôme est intervenue le 19 décembre dernier et a été entérinée par les membres réunis en assemblée générale le 21 janvier suivant.

Le contrat de travail d'une durée de cinq ans couvre les années 2024 à 2028 inclusivement. Parmi les avantages négociés, les syndiqué(e)s obtiendront des augmentations salariales de 3 % pour les deux premières années et de 2,5 % pour les années subséquentes. De plus, l'employeur s'engage à nommer quatre nouveaux lieutenants ainsi qu'à créer huit postes permanents de pompiers et pompières afin de s'assurer de conserver un minimum de douze personnes par équipe en fonction en tout temps dans les deux casernes.

La bonification des congés de maladie ainsi que l'introduction de l'horaire sur des quarts de travail de 24 heures valent également la peine d'être mentionnées, le tout dans le but de faciliter la conciliation travail-vie personnelle. « Nous sommes très fiers de la finalité de cette négociation qui améliore et consolide les conditions de travail de nos membres dans un contexte de projet de régionalisation des services incendie. Nous tenons à les remercier pour leur confiance et leur solidarité tout au long de ces pourparlers », a déclaré le président du SCFP, section locale 7186, Patrick Corbeil.

Rappelons que la convention était échue depuis le 31 décembre 2023 et que 18 séances de négociation, dont 6 avec la présence d'un médiateur, ont été nécessaires afin de conclure le nouveau contrat de travail. Le syndicat avait par ailleurs pris un vote de moyens de pression qu'il a exercé en juin 2024.

Renseignements : Louis-David L. Renaud, Service des communications du SCFP, 514 554-4744, [email protected]