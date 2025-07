Le TAT donne raison au SCFP : Hydro-Québec rappelée à l'ordre!

MONTRÉAL, le 29 juill. 2025 /CNW/ - Le Tribunal administratif du travail (TAT) a rendu une ordonnance de sauvegarde en faveur du Syndicat des spécialistes et professionnels d'Hydro-Québec (SCFP, section locale 4250) à la suite d'une plainte déposée pour négociation de mauvaise foi la semaine dernière.

Rappelons qu'alors que le syndicat venait tout juste de recevoir une offre globale et finale de la part de l'employeur, et cela, en l'absence du conciliateur, Hydro-Québec l'a communiquée directement aux travailleurs et aux travailleuses, privant ainsi le syndicat de son monopole de représentation auprès de ses membres dans un moment névralgique de la négociation.

Dans cette décision provisoire, le Tribunal conclut que sans son intervention, le préjudice potentiel envers le syndicat serait irréparable, et ce, à un moment crucial de la négociation en cours. Le Tribunal accueille donc partiellement la demande d'ordonnance provisoire et impose à Hydro-Québec de cesser toute communication visant à influencer la négociation avec les membres du syndicat.

« Cette décision est un rappel ferme qu'aucun employeur ne peut passer outre la structure syndicale pour orienter l'opinion des salarié(e)s ou influencer un vote. Le Code du travail s'applique aussi à Hydro-Québec, et la négociation collective repose sur le respect des instances syndicales et de leur autonomie démocratique », de déclarer Dominic Morin, conseiller syndical et coordonnateur du secteur énergie au SCFP.

Le SCFP salue cette décision du TAT, qui réaffirme le rôle fondamental des syndicats dans la défense des droits collectifs ainsi que dans la préservation d'un processus de négociation libre, juste et équilibré.

Comptant 143 000 membres au Québec, le SCFP représente près de 16 500 membres dans le secteur énergie. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

