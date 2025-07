Entente de principe chez Héma-Québec

MONTRÉAL, le 28 juill. 2025 /CNW/ - Hier soir, les 80 membres de la section locale 3807, laquelle représente notamment les préposé(e)s à l'inscription dans les collectes mobiles ou les centres de dons, les agent(e)s des centres d'appels, l'agent de relations auprès des bénévoles et les secrétaires au recrutement de l'établissement de Montréal de Héma-Québec, ont entériné à 100 % l'entente de principe conclue avec l'employeur le 23 juillet dernier. La convention collective était échue depuis le 1er avril 2023.

L'entente prévoit des gains importants pour les travailleurs et travailleuses. Tout d'abord, des augmentations salariales totalisant 17,4 % sur cinq ans, rétroactives au 1er avril 2023, ainsi qu'une revalorisation complète des primes d'inconvénient et de responsabilité, dont celles de soir et de fin de semaine. Les horaires seront désormais plus stables et équitables. Un autre point majeur est l'avancement accéléré d'échelon salarial qui constitue un atout significatif pour faire reconnaître les compétences. Enfin, la convention intègre des dispositions spécifiques, comme la reconnaissance du télétravail, et des mesures améliorant la flexibilité et l'équité dans les affectations.

« Plusieurs des éléments négociés favoriseront une bien meilleure conciliation vie professionnelle-vie personnelle de nos membres. Cela est une priorité pour nous, au même titre que la rétention de personnel qui devrait s'améliorer grâce aux gains obtenus. Présentement, le taux de roulement est élevé. De plus, les hausses salariales obtenues permettront aux salarié(e)s de conserver leur pouvoir d'achat », de dire Chrystine Montplaisir, conseillère syndicale.

Comptant 143 000 membres au Québec, le SCFP représente près de 3500 membres dans le secteur mixte au Québec, dont des employés de compagnies d'assurance et de syndicats, de groupes sociaux et communautaires, ainsi que de transport de valeurs. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements : Alexa Lachaine, Service des communications du SCFP, 819 440-7880, [email protected]