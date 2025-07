Les agent(e)s de bord de Pascan Aviation demandent la conciliation

MONTRÉAL, le 30 juill. 2025 /CNW/ - La convention collective des 21 agent(e)s de bord de la compagnie qui est active au Québec et dans les provinces de l'est du Canada est échue depuis le 19 juillet 2025. Bien que six rencontres aient eu lieu au cours des trois derniers mois, le SCFP 5490 demande la conciliation pour mener à bon port les pourparlers.

« Après plusieurs séances de négociation, nous constatons que le rythme des discussions demeure lent et que des questions importantes, comme l'offre salariale, n'ont pas encore été abordées. Dans un souci d'efficacité et afin de faire avancer les dossiers de façon constructive, le syndicat a déposé une demande officielle de conciliation auprès du Service fédéral de médiation et de conciliation », d'expliquer Jessé Vigneault, président du SCFP 5490.

Plusieurs enjeux prioritaires pour les membres sont sur la table, dont les lieux de résidence hors base, les affectations ainsi que la planification des équipages. Ceux-ci ont un impact réel et constant sur leurs conditions de travail.

« Nous avons confiance en ce processus et nous espérons que cette demande nous permettra d'établir une bonne collaboration avec l'employeur en plaçant les intérêts des salarié(e)s au centre de la négociation », de conclure le président.

Comptant 143 000 membres au Québec, le SCFP représente plus de 3000 membres dans le transport aérien au Québec, soit les membres du personnel de cabine d'Air Canada, de Rouge, d'Air Transat, de Sunwing et de Pascan.

À l'extérieur du Québec, le secteur du transport aérien du SCFP compte aussi des membres chez WestJet, Swoop, Encore, Calm Air, First Air, Canadian North, Pivot Airlines, Flair Airlines et PAL Airlines.

Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, le transport terrestre, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

