Une nouvelle convention collective conclue à Harrington avant même l'échéance de la précédente

HARRINGTON, QC, le 5 déc. 2024 /CNW/ - Les huit cols bleus et cols blancs de la Municipalité de Harrington ont une nouvelle convention collective qui prendra effet le 1er janvier 2025. La signature a eu lieu cette semaine à l'hôtel de ville.

En seulement cinq rencontres, les parties se sont entendues afin de renouveler le contrat de travail en bonifiant notamment la question des horaires et les salaires.

Les salarié(e)s auront accès, dès le 1er janvier 2025, à un rattrapage salarial dont les augmentations se situent entre 8 à 16 %, et ce, afin d'atteindre un niveau comparable avec les conditions offertes par diverses municipalités de la région des Laurentides. Pour les années 2026 à 2030 inclusivement, les hausses seront concordantes au taux annuel de l'Indice des prix à la consommation (IPC) de la région de Montréal, mais d'un minimum de 2,25 % et d'un maximum de 3,5 %.

En plus des bonifications salariales, des clauses permettant davantage de flexibilité concernant les horaires ont été négociées de façon à favoriser une plus grande latitude pour les employé(e)s tout en respectant les heures d'ouverture de l'hôtel de ville et le maintien du service aux citoyens et citoyennes. De plus, la Municipalité accepte de mettre fin à la sous-traitance du déneigement de ses stationnements et prévoit le rapatriement d'une partie du déneigement des routes en régie interne dans les prochains mois.

« Les discussions ont été cordiales, transparentes et franches et ont permis d'en arriver à une convention collective à la satisfaction de tous et chacune. De part et d'autre, le processus de négociation rapide et efficace fut apprécié des parties », indique Stéphane Paré, conseiller syndical au SCFP.

