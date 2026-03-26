MONTRÉAL, le 26 mars 2026 /CNW/ - L'Administration portuaire de Montréal annonce que dès le 31 mars prochain, le Port de Montréal s'ajoute à la rotation du service maritime CAGEMA de CMA CGM, reliant désormais directement Montréal au marché de l'Amérique latine. Cette nouvelle desserte constitue une avancée stratégique importante pour le Port de Montréal et ses partenaires.

Déjà présent sur les marchés latino-américains, le Port de Montréal renforce ainsi sa connectivité grâce à ce nouveau service à conteneurs direct. L'ajout du service CAGEMA contribuera à accroître la compétitivité du Port, à diversifier les marchés desservis et à ouvrir de nouvelles perspectives d'exportation pour les entreprises canadiennes, notamment grâce à un relai via Port Liberty à New York, où CMA CGM pourra connecter neuf différents services directs vers l'Inde, la Turquie, la Méditerranée, l'Océanie, l'Asie et le Moyen-Orient. Cette initiative permettra également de favoriser l'importation directe de fruits et légumes, frais ou surgelés, réduisant ainsi la dépendance envers les ports de la côte est américaine, tout en augmentant les volumes manutentionnés.

Un partenariat renforcé

Détenant son siège social canadien à Montréal, CMA CGM est un partenaire de longue date du Port de Montréal et est déjà bien positionnée sur les marchés de l'Europe du Nord et de la Méditerranée. Le groupe renforce aujourd'hui son offre en étendant ses services vers l'Amérique latine. Le nouveau service CAGEMA reliera le Port de Montréal à l'Amérique latine sur une base hebdomadaire et comptera cinq navires en rotation -- CMA CGM Aristote, CMA CGM Homere, CMA CGM Surabaya, CMA CGM Kailas et CMA CGM Balboa --, desservant ainsi sept ports d'escale.

L'APM s'apprête à accueillir le premier navire de ce service, le CMA CGM Surabaya, pour son voyage inaugural à Montréal prévu le 31 mars prochain.

Le marché de l'Amérique latine en bref

L'Amérique latine représente un marché émergent dynamique pour le Port de Montréal et compte pour 5 % du trafic total. Avec 638 000 tonnes de marchandises (environ 70 000 EVP -- équivalent vingt pieds) manutentionnées en 2025, il affiche une hausse de 12 % par rapport à l'an dernier, dont une augmentation marquée de 36 % des importations. Parmi les principaux partenaires commerciaux du Port de Montréal figurent le Brésil, le Chili, le Mexique, le Pérou et l'Équateur. Les marchandises manutentionnées comprennent notamment le papier journal, les viandes, le café, les lentilles, les produits chimiques ainsi que les fruits.

Citations

« Nous sommes vraiment très heureux d'accueillir le service CAGEMA de CMA CGM à Montréal et nous les remercions pour leur confiance renouvelée. L'ajout du Port de Montréal à cette desserte pour l'Amérique latine marque une avancée importante : elle nous permet de diversifier nos marchés, d'offrir davantage d'options à nos exportateurs et de renforcer la résilience de nos chaînes d'approvisionnement, tout en facilitant l'accès aux marchés canadiens et internationaux grâce à notre emplacement stratégique », a déclaré Julie Gascon, présidente-directrice générale de l'Administration portuaire de Montréal.

« L'intégration du Port de Montréal à notre service CAGEMA nous permet d'offrir une solution logistique encore plus performante et directe entre le marché canadien et le reste du monde. Cette nouvelle desserte soutiendra la croissance des échanges commerciaux, tout en offrant à nos clients -- exportateurs comme importateurs -- une plus grande fiabilité, flexibilité et rapidité. Elle témoigne également de notre engagement à accompagner le développement économique de nos partenaires et à consolider des chaînes d'approvisionnement plus résilientes », a déclaré Adeline Franger Chouraqui, PDG de CMA CGM (Amériques).

À propos du Port de Montréal

Exploité par l'Administration portuaire de Montréal, le Port de Montréal est le plus grand port à conteneurs de l'est du Canada et un centre de transbordement diversifié qui traite tous les types de marchandises : conteneurisées et non conteneurisées, vrac liquide et vrac solide. Seul port à conteneurs au Québec, il est un port de destination desservi par les plus grandes lignes maritimes au monde. Il est également une plaque tournante intermodale, dont l'offre de service est unique en Amérique du Nord, qui possède son propre réseau de chemin de fer directement sur les quais, relié aux deux réseaux ferroviaires pancanadiens. L'APM exploite aussi un terminal de croisières.

L'APM intègre les volets économique, social et environnemental dans ses démarches d'entreprise. Cet engagement est encadré dans une politique de développement durable, dont les principes directeurs visent l'implication, la coopération et la transparence. L'activité portuaire soutient quelque 590 000 emplois et près de 98,5 milliards d'activités économiques au Canada.

SOURCE Administration portuaire de Montréal

Source : Renée Larouche, Directrice des communications, Administration portuaire de Montréal, [email protected], Téléphone : 514 531-2410