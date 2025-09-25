Une nouvelle campagne de sensibilisation pour protéger les employés municipaux de Drummondville

En effet, des équipes municipales interviennent sur le terrain pour colmater les nids-de-poule, entretenir le réseau d'aqueduc, déneiger les rues, installer la signalisation ou encore aménager les espaces verts des terrepleins. Ces travailleuses et travailleurs, qui sont des pères, des mères, des voisins et des amis, s'exposent à des risques accrus en raison de comportements imprudents tels que les manœuvres dangereuses, les incivilités ou les excès de vitesse.

Une campagne authentique et mobilisatrice

Déclinée en quatre visuels intemporels représentant les différentes saisons, cette campagne met en vedette de véritables employés du Service des travaux publics qui ont accepté de prêter leur image pour sensibiliser la population. Les équipes de la voirie, de l'horticulture, du déneigement et de l'excavation sont mises de l'avant pour illustrer la diversité des interventions effectuées directement sur ou près des voies de circulation.

Avec son slogan « Attention, on travaille pour vous ! », la campagne vise à établir un lien direct avec les citoyens et susciter un réflexe de vigilance. Le choix des mots « Attention » et « on travaille » crée un sentiment d'urgence et de respect, tout en rappelant que ces efforts sont réalisés pour le bien de tous. Il souligne l'importance des travaux effectués au bénéfice de la communauté tout en mettant en lumière les travailleurs municipaux.

Son sous-titre, « Votre sécurité, ainsi que celle de nos travailleurs, nous tient à cœur », renforce le message principal en insistant sur la double responsabilité : celle des usagers envers les travailleurs et celle de la Ville envers ses citoyens.

Un engagement de longue date pour la courtoisie

Cette initiative s'inscrit dans la continuité des efforts de la Ville pour promouvoir la sécurité et la courtoisie sur le réseau routier. Après les campagnes comme Priorité piéton (2008), Je suis courtois (2014) et Calme le lapin en toi (2020), « Attention, on travaille pour vous ! » vient rappeler que la sécurité de tous doit demeurer une priorité collective.

Pour en savoir plus sur la campagne et découvrir les visuels, la population est invitée à consulter le site Web de la Ville au drummondville.ca/courtoisie.

SOURCE Ville de Drummondville

