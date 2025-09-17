L'édifice Francine-Ruest-Jutras certifié LEED - Une première pour un bâtiment municipal à Drummondville

DRUMMONDVILLE, QC, le 17 sept. 2025 /CNW/ - L'édifice Francine-Ruest-Jutras, qui abrite notamment la bibliothèque publique de Drummondville, en plein cœur du centre-ville, devient le premier bâtiment municipal à recevoir la prestigieuse certification LEED à Drummondville !

Inauguré en 2017, ce bâtiment phare a obtenu la mention « certifié » à la suite d'une évaluation rigoureuse selon le système LEED Canada-NC (nouvelle construction) par le Conseil du bâtiment durable du Canada.

De gauche à droite : Sarah Saint-Cyr Lanoie (conseillère municipale du district 5), Jean-François Daigle (DGA et directeur du Service de l’ingénierie), Carole Léger (conseillère municipale du district 4), Stéphanie Lacoste (mairesse de Drummondville), Philippe Mercure (directeur du Bureau de coordination stratégique), Isabelle Duchesne (conseillère municipale du district 7) et Marc-André Lemire (conseiller municipal du district 1). (Groupe CNW/Ville de Drummondville)

« Cette reconnaissance confirme notre engagement envers le développement durable et la qualité de vie de nos citoyens. L'édifice Francine-Ruest-Jutras illustre parfaitement comment nous pouvons conjuguer culture, architecture et respect de l'environnement », a déclaré Stéphanie Lacoste, mairesse de Drummondville.

Un site écologique exemplaire

L'édifice s'est particulièrement distingué par l'aménagement écologique de son site : sa localisation au centre-ville, la densité et le lien avec la communauté, la décontamination du terrain, l'accès au transport en commun et l'aménagement du parc Michel-Trudel ont contribué à l'obtention d'un haut pointage.

Des points supplémentaires ont été attribués pour l'aménagement paysager économe en eau, la prévention de la pollution durant le chantier, la performance énergétique, la gestion des déchets de construction ainsi que l'utilisation de matériaux recyclés et à faibles émissions.

À titre de rappel, le rapport d'évaluation tient compte de sept catégories environnementales définies par LEED : aménagement écologique des sites, gestion efficace de l'eau, énergie et atmosphère, matériaux et ressources, qualité des environnements intérieurs, innovation en design et priorité régionale.

« Je tiens à souligner la vision et le leadership des membres du conseil municipal de l'époque, mais également la rigueur des membres de l'administration municipale qui ont transformé cette vision en réalité, non pas sans embuche, à commencer par la chef de division - Gestion des infrastructures et planification, Julie René », a conclu Mme Lacoste.

Un bâtiment déjà primé

Ce n'est pas la première fois que l'édifice Francine-Ruest-Jutras se démarque. En 2019, il a reçu le Grand Prix d'excellence de l'Ordre des architectes du Québec, la plus haute distinction décernée dans la province, soulignant la qualité exceptionnelle du travail architectural.

En 2020, il a également obtenu la Médaille du gouverneur général du Canada en architecture, la plus prestigieuse reconnaissance en matière d'architecture au pays, décernée par l'Institut royal d'architecture du Canada (IRAC).

SOURCE Ville de Drummondville

Informations : Anne-Elisabeth Benjamin, Conseillère en communications, relations publiques, Service des communications, Ville de Drummondville, 819 850-1221, [email protected]