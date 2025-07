La Ville va de l'avant avec la modernisation du centre Marcel-Dionne

Un projet essentiel pour le sport, la jeunesse et le développement économique local

DRUMMONDVILLE, QC, le 8 juill. 2025 /CNW/ - La Ville de Drummondville (Ville) lance officiellement la tant attendue modernisation du centre Marcel-Dionne ! Porteur, essentiel au développement du sport et des jeunes, ainsi qu'à la vitalité du centre-ville, ce projet permettra d'offrir à la population drummondvilloise une infrastructure de loisirs moderne et attrayante, améliorant ainsi l'expérience des jeunes et des moins jeunes sportives et sportifs de la région, et de respecter les plus récents standards de qualité, tout en assurant le maintien d'actif nécessaire à court terme, qui représente approximativement, à lui seul, le tiers des investissements.

« C'est avec une grande fierté que nous allons enfin de l'avant avec la modernisation du centre Marcel-Dionne, un projet structurant au cœur des priorités des citoyennes et des citoyens de Drummondville. Cette annonce, réalisée en collaboration avec nos partenaires des Voltigeurs, de la LHJMQ et de Drummondville Sports, témoigne de notre volonté d'offrir à la communauté une infrastructure sportive de qualité, adaptée aux besoins de tous. Inscrite comme priorité dans notre planification stratégique 2023-2027, cette modernisation illustre l'engagement de notre administration envers l'avenir de Drummondville », a déclaré la mairesse de Drummondville, Mme Stéphanie Lacoste.

« Le centre Marcel-Dionne, c'est le cœur de notre centre-ville, un lieu de rassemblement où les émotions nous unissent depuis des années. Sa modernisation représente un geste fort pour soutenir l'expérience de nos usagers, dont notre équipe des Voltigeurs, qui fait la fierté de Drummondville, mais aussi pour renforcer l'attractivité du centre-ville et encourager la pratique du sport à tous les niveaux », a affirmé la conseillère municipale du district 3 et déléguée du conseil municipal aux sports, Mme Catherine Lassonde.

Un centre Marcel-Dionne méconnaissable

L'amphithéâtre fera l'objet d'un agrandissement de sa façade est, du côté de la rue Dorion, ainsi que d'une modernisation complète de ses installations afin de répondre aux normes structurales, mécaniques et électriques actuelles.

En somme, cette modernisation vise à adapter l'aréna aux standards de qualité d'aujourd'hui tout en bonifiant considérablement l'expérience des utilisateurs et des spectateurs. Parmi les éléments clés du projet :

Revêtement et toiture remplacés | Le revêtement extérieur et la toiture feront peau neuve, donnant ainsi une toute nouvelle allure au centre Marcel-Dionne, en plus d'assurer sa pérennité;

| Le revêtement extérieur et la toiture feront peau neuve, donnant ainsi une toute nouvelle allure au centre Marcel-Dionne, en plus d'assurer sa pérennité; Vestiaires et salles de bain renouvelés | Agrandis et actualisés afin de répondre aux besoins des joueurs et des spectateurs, ces espaces améliorés permettront d'offrir un niveau de confort supérieur et une meilleure capacité d'accueil lors des événements majeurs. L'accessibilité des vestiaires sera bonifiée grâce à un nouveau corridor centralisé, ce qui facilitera les déplacements et la logistique des joueurs;

| Agrandis et actualisés afin de répondre aux besoins des joueurs et des spectateurs, ces espaces améliorés permettront d'offrir un niveau de confort supérieur et une meilleure capacité d'accueil lors des événements majeurs. L'accessibilité des vestiaires sera bonifiée grâce à un nouveau corridor centralisé, ce qui facilitera les déplacements et la logistique des joueurs; Ajout de sièges et remplacement de ceux existants | Tous les bancs seront remplacés pour bonifier le confort, et la capacité d'accueil passera d'environ 3 000 à 3 700 sièges;

| Tous les bancs seront remplacés pour bonifier le confort, et la capacité d'accueil passera d'environ 3 000 à 3 700 sièges; Entrées principales revampées | Les deux entrées principales donnant sur la rue Corriveau seront complètement réaménagées pour en faire un grand hall d'entrée, où sera située la billetterie;

| Les deux entrées principales donnant sur la rue Corriveau seront complètement réaménagées pour en faire un grand hall d'entrée, où sera située la billetterie; Nouveau restaurant | Le nouveau restaurant sera aménagé dans la nouvelle section de l'amphithéâtre, offrant une aire et des installations de pointe, améliorant l'expérience des spectateurs;

| Le nouveau restaurant sera aménagé dans la nouvelle section de l'amphithéâtre, offrant une aire et des installations de pointe, améliorant l'expérience des spectateurs; Ajout de loges et rafraîchissement de celles existantes | En plus du renouvellement complet des loges actuelles, une nouvelle série de loges sera érigée dans la portion agrandie du bâtiment;

| En plus du renouvellement complet des loges actuelles, une nouvelle série de loges sera érigée dans la portion agrandie du bâtiment; Création de nouvelles sections « prestiges » | Ces sections seront situées dans la portion supérieure des gradins, dans une zone dégagée offrant des sièges de qualité supérieure ainsi qu'un service exclusif et bonifié;

| Ces sections seront situées dans la portion supérieure des gradins, dans une zone dégagée offrant des sièges de qualité supérieure ainsi qu'un service exclusif et bonifié; Galerie de presse actualisée| Complètement réaménagée dans sa zone actuelle, cette nouvelle galerie élargie assurera un meilleur accueil des médias et des recruteurs.

Une patinoire mise aux normes

La patinoire sera agrandie pour respecter les dimensions réglementaires. Les bandes et les baies vitrées seront remplacées par des bandes flexibles pour améliorer la sécurité des joueurs. Enfin, au terme des travaux, les bancs des joueurs se trouveront du même côté de la patinoire pour respecter les standards actuels.

« La volonté municipale de doter la ville d'un amphithéâtre à la hauteur des besoins actuels, tout en en faisant un moteur pour le centre-ville, témoigne clairement de l'importance que la Ville accorde tant au développement sportif, qu'il soit compétitif ou récréatif, qu'à la vitalité économique », a ajouté le président du conseil d'administration des Voltigeurs, M. Éric Verrier.

« Je salue l'initiative des Voltigeurs de vouloir moderniser le centre Marcel-Dionne, mais aussi le leadership de la Ville dans ce projet, en particulier de la mairesse Lacoste, qui en fait une priorité. Les rénovations apportées à l'aréna bénéficieront aux Voltigeurs, évidemment, mais aussi à la communauté, notamment, avec les nouveaux vestiaires pour le hockey mineur et le nouveau restaurant », a souligné Mario Cecchini, commissaire de la LHJMQ.

Quant à elle, la Ville salue les démarches actuelles de la LHJMQ visant à faire reconnaître les infrastructures utilisées par ses équipes comme admissibles à une aide financière gouvernementale dédiée à ce type d'équipement. Elle demeure attentive aux programmes de subvention existants ou futurs pour y déposer un projet.

Cette démarche est d'autant plus pertinente compte tenu des retombées économiques générées par les 18 équipes de la LHJMQ dans leurs communautés respectives. Pour la saison 2023-2024, ces retombées sont estimées à 268 M$, notamment en raison des dépenses des équipes visiteuses et des impacts touristiques associés1.

Un centre Marcel-Dionne bonifié pour tous

Le centre Marcel-Dionne est au cœur de la vie sportive et communautaire drummondvilloise. Environ 90 % du temps de glace est utilisé par les jeunes des associations sportives et les ligues adultes. Il s'agit donc d'un investissement structurant pour l'ensemble de la population, incluant le patin libre, les sports de glace et les événements à caractère local.

« Ce geste audacieux démontre une volonté claire de soutenir notre communauté sportive, de la base jusqu'à l'élite. En effet, ce projet représente bien plus qu'une simple mise à niveau d'infrastructure : il est un levier pour favoriser la pratique du sport, l'engagement citoyen et la vitalité du centre-ville », a conclu Carolyne Marcoux, directrice générale de Drummondville Sports.

Ce projet de rénovation majeur du centre Marcel-Dionne permettra également l'aménagement d'un vestiaire permanent pour l'équipe de hockey masculine du Cégep de Drummondville, les Voltigeurs, favorisant ainsi le développement du programme de hockey collégial et la continuité de l'offre sportive dans la région.

La communauté est invitée à suivre l'évolution du projet et à consulter tous les détails à l'adresse suivante : drummondville.ca/cmd.

