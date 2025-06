Journée historique : Drummondville inaugure sa nouvelle usine de traitement de l'eau !

Projet d'investissement de 108,5 M$

DRUMMONDVILLE, QC, le 9 juin 2025 /CNW/ - Moment marquant dans l'histoire de la Ville de Drummondville : après plusieurs années de planification et quatre ans de travaux, la nouvelle usine de traitement de l'eau est officiellement inaugurée !

Mme Stéphanie Lacoste, mairesse de Drummondville, au centre entourée des membres du conseil municipal, d'André Lamontagne à droite, ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, ministre responsable de la région du Centre-du-Québec et député de Johnson, et de Sébastien Schneeberger également à droite, député de Drummond–Bois-Francs. (Groupe CNW/Ville de Drummondville)

« Dans un contexte de croissance soutenue de notre ville, qu'elle soit résidentielle, commerciale, industrielle ou institutionnelle, il est plus que jamais essentiel de pouvoir compter sur des infrastructures modernes et performantes. Cette nouvelle usine s'inscrit pleinement dans cette logique d'anticipation des besoins et de développement durable de notre territoire. Grâce à des technologies de pointe, nous pourrons offrir une eau encore plus pure, avec un goût amélioré, et en quantité suffisante, au bénéfice de toutes les citoyennes et de tous les citoyens », a déclaré Mme Stéphanie Lacoste, mairesse de Drummondville.

« L'achèvement de cette nouvelle usine dote la communauté d'infrastructures modernes et adaptées à ses besoins actuels et futurs. Ce projet majeur renforce la capacité des municipalités desservies à répondre aux défis de demain, alors que la région connaît un essor, une période de croissance soutenue. Je salue la collaboration de toutes les personnes qui ont permis la réalisation du plus important chantier de l'histoire de Drummondville, et ce, sans interruption de services », a indiqué André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ministre responsable de la région du Centre-du-Québec et député de Johnson.

« Avec l'entrée en service de cette nouvelle usine de traitement de l'eau, Drummondville fait un pas de géant en matière de qualité de vie, mais également de sécurité publique. Les technologies de pointe intégrées à ces installations permettront de mieux protéger notre ressource la plus précieuse : l'eau. Comme il l'a fait pour des centaines d'autres initiatives d'envergure, notre gouvernement appuie financièrement un projet d'infrastructures, cette fois pour les citoyens du grand Drummondville, et répond concrètement aux besoins des familles d'aujourd'hui! », a lancé Sébastien Schneeberger, député de Drummond-Bois-Francs.

« Ce projet d'envergure illustre à merveille la vision de Drummondville qui consiste à se donner les moyens de croître de façon durable. Par le fait même, il assure un approvisionnement en eau de qualité pour les générations à venir, tout en permettant le développement de notre territoire en fonction des besoins grandissants d'une communauté en plein essor démographique. Encore une fois, Drummondville se démarque par des projets majeurs qui tiennent compte non seulement de la réalité d'aujourd'hui, mais qui permettent de s'adapter aux changements que l'avenir nous réserve », a ajouté Martin Champoux, député de Drummond.

Malgré la complexité du chantier, qui comportait plusieurs interventions spécialisées, les travaux ont été réalisés sans jamais interrompre l'approvisionnement en eau potable pour les quatre municipalités desservies, soit Drummondville, Saint-Cyrille-de-Wendover, Saint-Germain-de-Grantham et Saint-Majorique-de-Grantham. Un exploit qui témoigne du professionnalisme et de la rigueur des équipes à l'œuvre.

Une usine à la fine pointe de la technologie

Avec cette nouvelle installation, Drummondville franchit une étape majeure en matière de production d'eau potable. En plus des procédés traditionnels, plusieurs innovations technologiques sont désormais intégrées au traitement de l'eau, pour le bénéfice direct de la population.

Parmi les avancées notables :

Ozonation et filtration biologique, pour traiter les cyanotoxines (algues bleues), améliorer le goût et l'odeur de l'eau, et réduire les sous-produits de désinfection;

Réacteurs UV, qui ajoutent une barrière de désinfection supplémentaire et permettent de réduire les concentrations de chlore tout en optimisant l'usage des réserves d'eau;

Uniformisation des équipements, notamment avec un seul type de décanteur, pour une meilleure efficacité opérationnelle.

Bref, un système de production d'eau potable automatisé, homogène et performant, capable de répondre à la demande actuelle - avec une capacité de près de 75 000 m³ par jour - et d'évoluer vers 90 000 m³ d'ici 30 ans.

Prochaines étapes

Les nouvelles infrastructures sont désormais fonctionnelles et produisent de l'eau potable. Une courte période de transition est toutefois nécessaire afin que les équipes terminent la validation et l'optimisation des processus de production. Aussi, l'ancienne et la nouvelle usine de production d'eau potable fonctionneront en parallèle, le temps que la mise en service des nouvelles installations soit pleinement stabilisée.

Les anciennes installations seront progressivement démantelées, au cours des prochaines années, marquant ainsi l'achèvement complet de ce projet majeur de modernisation.

Une occasion de visiter les coulisses

La population sera invitée à découvrir ces nouvelles installations lors d'une journée portes ouvertes prévue cet automne. Une belle occasion, en famille, de plonger dans l'univers fascinant du traitement de l'eau potable!

Pour en savoir plus, les citoyennes et les citoyens sont invités à visiter le site Web drummondville.ca/ute.

Un projet essentiel

Si la Ville a donné son aval à ce projet en 2021, c'est parce que le besoin était essentiel. L'ancienne usine, construite il y a près de 100 ans, montrait des signes de vétusté, avec des équipements vieillissants et peu automatisés. De plus, sa capacité maximale de production étant régulièrement atteinte, notamment lors des périodes de canicule, des interdictions d'arrosage devenaient de plus en plus fréquentes.

Dans un contexte de croissance démographique et de développement soutenu, assurer une production d'eau potable fiable et de qualité est plus qu'une nécessité : c'est une priorité. La nouvelle usine permettra non seulement de répondre à la demande, mais aussi d'élever la qualité de l'eau offerte aux citoyennes et citoyens, avec un goût amélioré et des procédés de traitement plus performants.

Le projet a été rendu possible grâce à un soutien financier de 31,18 M$ du Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ) 2019-2024, ainsi que de 32,2 M$ provenant du Fonds pour l'infrastructure municipale d'eau (FIMEAU), financé par les gouvernements du Canada et du Québec. Drummondville prévoit aussi utiliser des sommes disponibles dans son enveloppe du TECQ 2024-2028.

La Ville remercie les professionnels, TLA Architectes, Stantec et Englobe ainsi que les entrepreneurs Lafontaine pour la première phase et le Groupe Deric pour la mise en œuvre globale du projet.

SOURCE Ville de Drummondville

Informations : Anne-Elisabeth Benjamin, Conseillère en communications -- relations publiques, Service des communications, Ville de Drummondville, 819 850-1221, [email protected]