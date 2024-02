Une nouvelle association dans l'industrie des services mobiles par satellite pour développer la connectivité mondiale direct-au-mobile et les services de l'IdO

La Mobile Satellite Services Association (MSSA) a pour objectif d'intégrer les services de réseaux terrestres et non terrestres (NTN) afin de fournir une connectivité évolutive, pérenne et abordable à tout type d'appareil, à tout moment et en tout lieu





Fournit l'accès en mode direct-au-mobile à plus de 100 MHz de spectre dans les bandes L et S - interopérable et basée sur des normes standard - répartie sur de multiples réseaux de services mobiles par satellite à l'échelle mondiale.

SAN RAMON, Calif., le 9 févr. 2024 /CNW/ - Viasat Inc. (NASDAQ : VSAT), Terrestar Solutions, Ligado Networks, Omnispace and Al Yah Satellite Communications Company PJSC (Yahsat) joignent leurs forces pour créer la Mobile Satellite Services Association (MSSA), qui consacrera ses efforts à développer et promouvoir à l'échelle mondiale l'écosystème émergent du direct-au-mobile (D2D).

La MSSA vise à développer un écosystème mondial qui utilisera plus de 100 MHz de spectre dans les bandes L et S - déjà alloués et licenciés - pour les services mobiles par satellite (MSS), afin d'offrir un environnement bien adapté à l'intégration de services destinés à une grande variété d'appareils mobiles. La nouvelle association à but non lucratif entend s'aligner sur les normes du projet de partenariat de troisième génération (3GPP) afin d'étendre la couverture mobile terrestre pour les services Internet des opérateurs de réseau mobile (MNO) et les services de communication par Internet par contournement (OTT).

Le spectre sous licence des services mobiles par satellite (MSS) présente les avantages suivants : possibilité pour les réseaux existant dans l'espace d'offrir immédiatement des services d'Internet des objets à bande étroite (NB-IoT); cadre réglementaire international déjà en place; absence d'interférence avec les réseaux terrestres; davantage de spectre disponible pour la croissance des nouveaux services de radio 5G (5G-NR). Le spectre des MSS permet à tous les opérateurs de réseau mobile d'offrir une intégration de leurs services satellitaires et terrestres dans l'ensemble de leur zone de couverture, sans avoir à sacrifier une partie de leur spectre terrestre.

En combinant leurs expertises à celles d'autres partenaires de l'écosystème, les membres fondateurs soutiennent l'intégration des réseaux terrestres et non terrestres (NTN) afin de fournir une connectivité évolutive, pérenne et abordable à tout type d'appareil, à tout moment et en tout lieu. Leur action combinée permettra aux services direct-au-mobile émergents d'étendre leur connectivité et stimulera la concurrence au sein de nombreux segments importants et diversifiés, notamment les communications cellulaires, le secteur industriel, le gouvernement, l'agriculture, l'automobile et plusieurs autres. L'association favorisera l'émergence d'un écosystème de fournisseurs de solutions direct-au-mobile regroupant les opérateurs de services mobiles terrestres et par satellite, les équipementiers, les infrastructures, les fabricants de puces et autres.

« L'intégration de la connectivité par satellite aux appareils mobiles grand public est une occasion de transformer l'industrie du satellite. En tant que coalition de leaders s'exprimant d'une même voix, la MSSA sera une force motrice pour réellement mettre en place ce nouveau marché, tout en respectant les droits des nations à s'engager de façon significative dans une économie spatiale en croissance rapide, et ce, en conservant leur souveraineté », a déclaré Mark Dankberg, président de la MSSA et président-directeur général de Viasat. « L'association contribuera à créer des opportunités qui ouvriront la voie à l'évolution des réseaux non terrestres (NTN) grâce à des solutions ouvertes et basées sur des normes et standards pour le direct-au-mobile et l'IdO. Nous pensons que cela peut se faire tout en préservant l'intégrité des services essentiels de sécurité aérienne et maritime liés aux MSS et en élargissant les marchés desservant une variété d'utilisateurs, le tout grâce à des améliorations substantielles de la vitesse, de la bande passante, de la disponibilité, de l'interopérabilité et de l'accessibilité financière. »

La MSSA se concentre sur la réalisation des objectifs fondamentaux suivants :

Débloquer des architectures et des normes interopérables en vue de leur utilisation dans les systèmes satellitaires multi-orbite, dans les infrastructures au sol et pour l'équipement de l'utilisateur final.

Améliorer la fluidité globale des services d'itinérance entre les réseaux terrestres et les réseaux de satellites en orbite multiple, grâce à l'élaboration de spécifications recommandées.

Parvenir à déployer un écosystème à grande échelle grâce à des mécanismes de coordination et de coopération améliorés entre les opérateurs mobiles qui permettront de maximiser l'utilité de plus de 100 MHz de spectre MSS - déjà sous licence à l'échelle mondiale - pour les pays voulant avoir accès à des services NTN avancés.

Maximiser les ressources limitées de l'espace et du spectre multiorbite, tout en mettant à profit, dans une optique durable, la conception et l'opération de réseaux permettant le déploiement de services NTN avancés.

Intervenir en faveur de politiques, de lois et de réglementations, y compris celles relatives aux utilisations rationnelles, efficaces, sûres et pérennes du spectre et des orbites, et, le cas échéant, de mesures objectives et quantitatives concernant tous les objets en orbite autour de la Terre.

Offrir un forum neutre pour la coordination de l'environnement 3GPP NTN et d'autres activités de normalisation internationales.

Favoriser l'intégration des réseaux spatiaux au sein des infrastructures nationales de télécommunications par l'intermédiaire de partenaires locaux de confiance, ainsi qu'à l'intérieur de cadres réglementaires souverains et de sécurité nationale.

Soutenir la mise en place de mécanismes permettant aux différentes nations de participer à la nouvelle économie spatiale en profitant de normes et d'architectures ouvertes, via les réseaux spatiaux soutenus par la MSSA.

Pour plus d'informations sur création de la MSSA et sur sa mission, visitez le site web de l'association : mss-association.org.

Pour organiser une rencontre avec un porte-parole de la MSSA à la conférence MWC 2024 (que vous soyez un média ou intéressé(e) à devenir membre), veuillez prendre rendez-vous ici : [email protected].

Commentaires des membres fondateurs de la MSSA :

Jacques Leduc, président et chef de la direction de Terrestar Solutions, a déclaré : « Terrestar est fière d'être membre fondatrice de la Mobile Satellite Services Association. Celle-ci promet de transformer la réalité de toutes les personnes vivant en régions éloignées, car elle permettra aux services mobiles par satellite d'éliminer les problèmes de connectivité qu'éprouve près d'un tiers de la population canadienne et celles de nombreux autres endroits dans le monde. En nous appuyant sur nos ressources satellitaires existantes et en unissant nos efforts à ceux de partenaires de renommée mondiale, nous serons bientôt à même d'assurer une couverture mondiale fluide et efficace par l'entremise de nos services direct-au-mobile. Ceci ouvre la voie à un Canada numériquement inclusif où la sécurité, l'innovation et la connectivité seront accessibles à la grandeur du territoire. Reconnaissant qu'avoir accès partout aux modes de communication de tous les jours n'est pas un luxe, mais un service essentiel, nous nous engageons à combler le fossé et à faire de ce droit fondamental une réalité pour tous les Canadiennes et les Canadiens, ainsi que pour de nombreuses autres personnes vivant ailleurs sur la planète. ».

« Ligado se réjouit à l'idée de collaborer au sein de la MSSA avec l'objectif de mettre en valeur son spectre et ses ressources en réseaux mobiles par satellite sur le marché nord-américain. Les services direct-au-mobile par satellite, développés au sein de l'écosystème NTN dans les bandes L et S, ont la capacité d'offrir les meilleures performances, tout en tirant parti des atouts et de l'expérience des opérateurs membres de la MSSA», a déclaré Doug Smith, chef de la direction de Ligado.

« Au fil des ans, Omnispace a joué un rôle de premier plan en faisant évoluer les normes terrestres afin de permettre la mise en place de réseaux non terrestres. Avec nos partenaires industriels, nous serons désormais en mesure d'accélérer le développement et l'optimisation du spectre et de technologies qui ont le potentiel d'améliorer la vie de tous les habitants de la planète. », a déclaré Ram Viswanathan, président et chef de la direction d'Omnispace. « Nous sommes heureux de faire partie des membres fondateurs de la MSSA. Cette initiative ne peut que renforcer la capacité de notre industrie à offrir des solutions direct-au-mobile de voix, de texte et de données à des milliards d'utilisateurs, d'appareils et d'industries dans le monde entier ».

« Nous sommes ravis d'être le seul opérateur de satellites de la région ANMO parmi les membres fondateurs de la MSSA qui regroupe les principaux opérateurs de satellites au niveau mondial. La création de cette nouvelle association s'inscrit dans la logique de nos efforts visant à promouvoir l'intégration entre la connectivité par satellite et les réseaux terrestres. Cette intégration est une condition essentielle pour réussir à exploiter toute la puissance de la technologie spatiale et accélérer la croissance des secteurs émergents, plus particulièrement ceux de l'Internet des objets (IdO) et du direct-au-mobile. Ces deux secteurs sont des vecteurs clés dans la stratégie de croissance de Yahsat », a déclaré Ali Al Hashemi, chef de la direction du groupe Yahsat.

La Mobile Satellite Services Association (MSSA) fait progresser le développement de la connectivité direct-au-mobile et de l'IdO par l'entremise d'un regroupement de fournisseurs de réseaux non terrestres (NTN) dédiés à accroître la zone de couverture des connexions mobiles à l'échelle mondiale. Les membres fondateurs Viasat, Terrestar Solutions , Ligado Networks, Omnispace et Yahsat soutiennent une vision axée sur la facilitation de l'intégration et de l'évolution des réseaux mobiles terrestres et satellitaires, avec l'objectif de fournir des services évolutifs, durables et abordables pour des connexions cellulaires performantes à tout appareil, à tout moment et partout dans le monde. Pour favoriser la croissance de ce secteur émergent, l'association à but non lucratif veillera à ce que les opérateurs MSS des bandes L et S jouent un rôle central dans l'émergence d'un environnement de marché dynamique et compétitif pour les services direct-au-mobile. Prenant appui sur un déploiement coordonné de normes techniques et sur l'amélioration des cadres réglementaires, la MSSA entend déployer de nouvelles initiatives pour favoriser le soutien aux services mobiles par satellite basés sur les normes 3GPP.

