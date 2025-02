Le prototype Sat Companion sera présenté en Espagne au Mobile World Congress 2025 de Barcelone qui aura lieu du 3 au 6 mars. Venez nous rencontrer au pavillon de la Finlande, hall 5, kiosque 5J45.

MONTRÉAL, le 26 févr. 2025 /CNW/ - Terrestar Solutions, en collaboration avec Bittium, TTP plc et Qualcomm Technologies, Inc., présente le Sat CompanionMC, un appareil de nouvelle génération qui permet d'établir des communications par satellite direct-au-mobile n'importe où et sur n'importe quel téléphone intelligent.

Grâce à son dispositif d'attache rapide, à son antenne à gain élevé en instance de brevet et à son modem Qualcomm® 9205S, le Sat Companion garantit des connexions fluides et ininterrompues aux utilisateurs des services de SMS, de clavardage, de voix et de courriel, même dans les régions les plus reculées.

Grâce au leadership de Terrestar et aux efforts collaboratifs de ses partenaires de confiance - Bittium, TTP et Qualcomm Technologies - une nouvelle génération d'appareils de haute performance est en voie d'émerger. Ensemble, ces leaders des télécommunications contribuent, par leurs expertises uniques et par leurs innovations exceptionnelles, à combler les lacunes en matière de téléphonie cellulaire et à redéfinir les standards de connectivité, en assurant des communications mobiles par satellite fiables au Canada et dans le monde entier.

Le Sat Companion et sa conception novatrice marquent une nouvelle ère dans les communications mobiles », a déclaré Serge Legris, Ing., chef de la direction technologique de Terrestar Solutions. « Aujourd'hui, nous tirons parti de nos technologies de réseau non terrestre (NTN) 5G et du spectre MSS pour assurer des communications par satellite direct-au-mobile fluides pour tout le monde, partout. En étant intégrés à l'écosystème du cellulaire, où l'innovation et le développement avancent plus rapidement et à moindre coût, nous pouvons proposer des solutions toujours plus performantes. Ce partenariat et ces avancées en sont un exemple. C'est l'avenir des télécoms qui est véritablement à portée de main.

« Nous sommes fiers d'avoir joué un rôle clé dans le développement de ce dispositif NTN 5G novateur, de concert avec Terrestar Solutions » a affirmé Juha Lyijynen, directeur aux ventes de Bittium Engineering Services, avant d'ajouter : « Cette collaboration souligne notre engagement à fournir des solutions de pointe et notre capacité à concrétiser des idées visionnaires. Ensemble, nous avons créé quelque chose qui aura un véritable impact, et nous nous réjouissons à l'idée de poursuivre cette fructueuse collaboration à l'avenir. »

« Le Sat Companion s'appuie sur une technologie d'antenne innovante, développée par TTP plc, qui permet d'offrir des services 5G NTN direct-au-mobile via des satellites GEO. Basée sur des avancées en instance de brevet dans le domaine des métamatériaux, cette solution permet d'offrir des performances exceptionnelles en combinant un faible débit d'absorption spécifique (DAS) à un gain élevé, de façon à réduire le bilan de liaison et à améliorer l'expérience utilisateur. Cette avancée permet une connectivité fluide et fiable, étendant la portée des communications mobiles par satellite. », a déclaré pour sa part Nima Razavi-Ghods, consultant principal chez TTP plc.

« Le Sat Companion constitue une avancée significative dans le domaine des communications mobiles par satellite, et nous sommes ravis de participer à cette collaboration innovante. Avec l'intégration du modem 9205S, nous sommes en mesure d'offrir une connectivité supérieure, même dans les environnements les plus éloignés et les plus difficiles », a commenté Simon Issakov, directeur principal de la gestion des produits chez Qualcomm Technologies, Inc. « Cette collaboration avec Terrestar Solutions, Bittium et TTP plc souligne notre engagement en faveur de l'innovation et notre volonté de combler les lacunes de connectivité, en faisant de la communication transparente une réalité pour tous les utilisateurs, où qu'ils se trouvent. », a-t-il conclu.

À propos de Terrestar

Terrestar Solutions inc. est le seul opérateur de satellite mobile canadien dont l'objectif est de fournir des solutions de communication par satellite direct-au-mobile et pour l'Internet des objets (IdO), le tout afin de pouvoir connecter les gens où qu'ils soient au Canada. Terrestar poursuit son engagement à contribuer au développement d'un écosystème de réseau ouvert basé sur les normes standards, permettant ainsi aux opérateurs de réseau mobile d'élargir la portée de leur service à l'ensemble du territoire canadien. Grâce au satellite Echostar T1, à son infrastructure terrestre et aux 40 MHz de spectre dans la bande S dont elle dispose, Terrestar est en mesure d'utiliser son service mobile par satellite Strigo pour connecter les Canadiens et les Canadiennes presque partout au pays, même dans les régions les plus éloignées. En parallèle à sa mission première, Strigo apporte aussi son soutien à de nombreuses initiatives portées par des organisations sociales et des groupes autochtones, reflétant son sens aigu des responsabilités envers le bien-être et le progrès des communautés. Pour plus d'informations, visitez le site terrestarsolutions.ca ou suivez-nous sur LinkedIn.

À propos de Bittium - Engineering Services

Avec plus de 40 ans d'expérience dans la technologie sans fil sécurisée, Bittium fournit des services de développement innovants et haut de gamme pour les appareils sans fil sécurisés. Notre vaste expertise couvre tous les domaines du développement matériel et logiciel, garantissant fiabilité et performance. Faisant appel à des services et à des laboratoires de test à la fine pointe, nous fournissons des projets clés en main couvrant l'ensemble du cycle de vie du produit. Bittium propose également des solutions fiables et éprouvées pour les communications tactiques et sécurisées, ainsi que pour la mesure et le monitorage des biosignaux. Bittium Corporation est cotée au Nasdaq Helsinki Exchange (BITTI). Pour plus d'informations, visitez le site bittium.com/engineering-services ou suivez-nous sur LinkedIn.

À propos de TTP plc

Leader dans le développement de produits et de technologies, TTP plc (ttp.com) est une société de services du pôle technologique de Cambridge (Royaume-Uni) qui multiplie les innovations de pointe depuis plus de 35 ans. S'appuyant sur une expertise intersectorielle approfondie, développée notamment dans le domaine de l'aérospatiale, TTP collabore avec des leaders mondiaux de l'industrie pour accélérer les avancées scientifiques et technologiques. Dans le secteur des technologies de l'espace, l'entreprise se spécialise dans les réseaux non terrestres 5G (NTN), les interfaces utilisateur et les antennes pour la connectivité par satellite (y compris les drones), les systèmes de charge utile des satellites, les communications aéronautiques, ainsi que les solutions pour le gouvernement et la défense. La vaste expérience de TTP comprend les technologies de communication terrestre et satellitaire, allant de l'architecture de niveau système à la conception de dispositifs, sur une gamme de fréquences allant de la VHF à la bande V, et s'étendant aux plateformes terrestres, aéronautiques et spatiales.

À propos de Qualcomm

Qualcomm innove sans relâche pour offrir une informatique intelligente partout, en aidant le monde à s'attaquer à certains de ses défis les plus importants. Nos solutions éprouvées favorisent la transformation des principaux secteurs d'activité et nos plateformes Snapdragon ® confèrent aux consommateurs la possibilité de vivre des expériences extraordinaires. Forts de notre leadership de près de 40 ans dans l'établissement de normes industrielles et la création de nouvelles percées technologiques qui marquent notre ère, nous offrons une IA de pointe, une informatique haute performance et peu gourmande en énergie, ainsi qu'une connectivité inégalée. Avec nos partenaires de l'écosystème, nous favorisons la transformation numérique de nouvelle génération pour enrichir les vies, améliorer les entreprises et faire progresser la société. Chez Qualcomm, nous concevons le progrès humain.

Qualcomm Incorporated comprend notre activité de licence, QTL, et la grande majorité de notre portefeuille de brevets. Qualcomm Technologies, Inc. est une filiale de Qualcomm Incorporated qui gère, avec ses filiales, la quasi-totalité de nos fonctions d'ingénierie et de recherche et développement, ainsi que la quasi-totalité de nos produits et services, y compris notre activité de semi-conducteurs QCT. Les produits Snapdragon et Qualcomm sont des produits de Qualcomm Technologies, Inc. et/ou de ses filiales. Les technologies brevetées de Qualcomm sont concédées sous licence par Qualcomm Incorporated.

SOURCE Terrestar Solutions Inc.

Contacts média : Terrestar Solutions: Victoria Ollers, [email protected] ; Bittium: Juha Lyijynen, [email protected] ; TTP : Theo Wilson [email protected]