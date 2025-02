MONTRÉAL, le 6 févr. 2025 /CNW/ - Terrestar Solutions, le seul opérateur canadien de services mobiles par satellite, vient de conclure un financement avec le Groupe Banque TD.

Terrestar, dont le siège social est à Montréal, a la propriété exclusive de la capacité canadienne du satellite en orbite géostationnaire Echostar T1 et détient également l'exclusivité d'une licence pancanadienne de 40 MHz dans la bande S. Elle offre déjà un service mobile par satellite commercialisé sous la marque Strigo.

À la fine pointe de l'innovation, Terrestar ira donc de l'avant avec l'exécution de son plan d'affaires. L''entreprise montréalaise investira, dès cette année, dans une constellation de satellites basse altitude, procurant une plus grande capacité et une meilleure étendue du service.

Cette connectivité mobile, parfaitement intégrée avec les réseaux terrestres, couvrira éventuellement 100% du territoire canadien. Elle sera disponible à tous les consommateurs et entreprises, peu importe leur fournisseur de services de mobilité terrestre.

« Le cellulaire est aujourd'hui notre ligne de vie, explique Jacques Leduc, chef de la direction de Terrestar Solutions. Il nous permet de rester en contact avec nos proches, offre un lien privilégié avec nos relations d'affaires et représente une source intarissable d'information. Les réseaux cellulaires ont cependant leur limite de couverture, rendant notre appareil mobile inopérant dans certaines zones. Terrestar vise à combler ces lacunes, affirme Jacques Leduc, en offrant une connectivité cellulaire partout et en tout temps. »

Fort de plus de 30 ans d'expérience dans l'industrie du cellulaire et du satellite, Terrestar intègre ces deux industries dans un même écosystème afin d'offrir des services cellulaires accessibles partout au Canada, offrant ainsi la seule solution à propriété canadienne tenant compte de nos intérêts nationaux .

« Terrestar finalise la mise en place des infrastructures de demain où, dès cette année, elle pourra supporter, grâce à son satellite géostationnaire, un service cellulaire sur toutes les routes pavées et de gravier du Canada ainsi que sur nos cours d'eau et nos forêts, affirme Jacques Leduc. Dans le contexte sociopolitique actuel, il est primordial de doter le Canada de ces infrastructures de communication critiques pour la souveraineté du pays, sa défense, et pour permettre aux premiers répondants de bien coordonner leurs interventions lors de désastre naturel. »

Terrestar Solutions inc. est le seul opérateur de satellite mobile canadien dont l'objectif est de fournir des solutions de communication par satellite direct-au-mobile et pour l'Internet des objets (IdO), le tout afin de pouvoir connecter les gens où qu'ils soient au Canada. Terrestar poursuit son engagement à contribuer au développement d'un écosystème de réseau ouvert basé sur les normes standards, permettant ainsi aux opérateurs de réseau mobile d'élargir la portée de leur service à l'ensemble du territoire canadien. Grâce au satellite Echostar T1, à son infrastructure terrestre et aux 40 MHz de spectre dans la bande S dont elle dispose, Terrestar est en mesure d'utiliser son service mobile par satellite Strigo pour connecter les Canadiens et les Canadiennes presque partout au pays, même dans les régions les plus éloignées. En parallèle à sa mission première, Strigo apporte aussi son soutien à de nombreuses initiatives portées par des organisations sociales et des groupes autochtones, reflétant son sens aigu des responsabilités envers le bien-être et le progrès des communautés. Pour plus d'informations, visitez terrestarsolutions.ca ou suivez-nous sur LinkedIn.

