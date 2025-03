MONTRÉAL, le 5 mars 2025 /CNW/ - Terrestar Solutions Inc, le seul opérateur satellite mobile canadien à s'investir dans le déploiement de la connectivité IdO hybride par satellite à travers le Canada, est fier d'annoncer un partenariat stratégique avec Monogoto, un important fournisseur de réseaux cellulaires en infonuagique. Cette collaboration permettra aux fournisseurs de solutions et aux entreprises d'offrir une connectivité IdO hybride qui se démarque par sa fluidité, sa fiabilité, son adaptabilité et sa résilience, assurant que les appareils peuvent demeurer connectés à la fois aux réseaux cellulaires et satellitaires.

Partenariat entre Terrestar Solutions et Monogoto (Groupe CNW/Terrestar Solutions Inc.)

Répondant aux normes 3GPP NTN NB-IoT, les services de connectivité IdO de Terrestar facilitent une transition fluide entre les réseaux cellulaires et satellitaires. Cette initiative vise à fournir des services IdO ininterrompus et omniprésents aux entreprises et aux fournisseurs de solutions, afin d'étendre la couverture aux régions les plus reculées.

Le partenariat entre Terrestar et Monogoto offre des services complets de connectivité IdO de bout en bout, aidant les entreprises à mettre en œuvre, à gérer et à optimiser les solutions IdO. Les entreprises et les fournisseurs de services peuvent ainsi connecter des capteurs et des dispositifs IdO à travers le Canada, pour divers secteurs d'activité comme l'agriculture, l'énergie, le transport, l'environnement et l'exploitation minière. Notre solution garantit une connectivité fluide, permettant la collecte et le traitement des données, ainsi que les informations dont les entreprises ont besoin.

Jacques Leduc, président de Terrestar Solutions, a commenté : « Nous sommes heureux de nous associer à Monogoto pour fournir au marché canadien l'accès à notre réseau ouvert, nouvellement déployé et construit sur une infrastructure standardisée, ainsi qu'à notre solution novatrice de connectivité IdO hybride. Cette collaboration marque une étape importante dans notre mission de fournir une connectivité fluide et fiable, pour assurer que les appareils puissent rester connectés même dans les régions les plus éloignées. Ensemble, nous marquons le début d'une nouvelle ère de services IdO qui stimulera la croissance et l'innovation dans tous les secteurs. »

Le lancement de la solution IdO hybride par satellite de Terrestar et Monogoto est prévu pour la seconde moitié de 2025.

Maor Efrati, cofondateur et directeur de la technologie de Monogoto, a pour sa part déclaré : « Nous croyons résolument à l'importance d'étendre la connectivité traditionnelle jusque dans les zones les plus reculées. L'abaissement des barrières à la connectivité par satellite, par l'entremise de modules prêts à l'emploi et de la connectivité hybride, stimulera l'innovation et ouvrira de nouvelles possibilités dans tous les secteurs d'activité. Ce partenariat avec Terrestar permettra aux entreprises d'intégrer les capacités satellitaires de façon fluide, en veillant à ce que leurs solutions IdO demeurent connectées partout. »

À propos de Terrestar Solutions

Terrestar Solutions inc. est le seul opérateur de satellite mobile canadien dont l'objectif est de fournir des solutions de communication par satellite direct-au-mobile et pour l'Internet des objets (IdO), le tout afin de pouvoir connecter les gens où qu'ils soient au Canada. Terrestar poursuit son engagement à contribuer au développement d'un écosystème de réseau ouvert basé sur les normes standards, permettant ainsi aux opérateurs de réseau mobile d'élargir la portée de leur service à l'ensemble du territoire canadien. Grâce au satellite Echostar T1, à son infrastructure terrestre et aux 40 MHz de spectre dans la bande S dont elle dispose, Terrestar est en mesure d'utiliser son service mobile par satellite Strigo pour connecter les Canadiens et les Canadiennes presque partout au pays, même dans les régions les plus éloignées. En parallèle à sa mission première, Strigo apporte aussi son soutien à de nombreuses initiatives portées par des organisations sociales et des groupes autochtones, reflétant son sens aigu des responsabilités envers le bien-être et le progrès des communautés. Pour plus d'informations, visitez le site terrestarsolutions.ca, contactez [email protected] ou suivez-nous sur LinkedIn.

À propos de Monogoto

Monogoto révolutionne l'IdO avec sa plateforme logicielle de connectivité qui offre une connectivité fluide pour les communications cellulaires, LTE/5G privées et satellitaires. En proposant une connectivité simplifiée et ininterrompue, basée sur une interface de programmation d'application (API), Monogoto permet aux entreprises et aux développeurs de surmonter les barrières traditionnelles et de stimuler l'innovation. Notre entreprise œuvre dans plus de 180 pays et peut compter sur 550 réseaux pour permettre aux capteurs et aux appareils de se connecter en eux, et ce, dans divers secteurs d'activités comme l'automobile, les villes intelligentes, la vente au détail, la santé, la gestion de flotte, et plus encore.

SOURCE Terrestar Solutions Inc.

Contacts média: Terrestar : Victoria Ollers [email protected]; Monogoto : Maor Efrati, cofondateur et directeur de la technologie, [email protected]