Une nouvelle approche commissariale pour l'ouverture du MAC !

MONTRÉAL, le 20 janv. 2026 /CNW/ - Le Musée d'art contemporain de Montréal (MAC) est fier de présenter l'équipe commissariale qui assurera l'exposition inaugurale du nouveau musée, prévue pour 2028. Cette équipe réunira trois conservateurs du MAC et trois commissaires invités, et travaillera sous la direction d'Audrey Genois, directrice de la conservation et de la programmation artistique au MAC. Ainsi, Katsitsanoron Dumoulin-Bush, Joséphine Denis et Valentine Umansky se joindront aux conservateurs du MAC, Mojeanne Behzadi, Mark Lanctôt et François LeTourneux.

La création de cette équipe marque un moment clé pour le MAC, alors que le musée amorce la réorientation de ses activités en vue de la réintégration de ses équipes et de sa collection dans le nouveau bâtiment, ainsi que la préparation de la programmation d'ouverture. Dans le cadre de cette dernière et pour ces grandes retrouvailles avec le public, l'exposition inaugurale offrira une perspective sur les pratiques les plus enthousiasmantes de la scène artistique actuelle au Québec. Elle sera l'occasion de célébrer l'art québécois et les échanges multigénérationnels qui s'y observent, en faisant dialoguer un certain nombre d'œuvres phares de la collection avec les productions les plus récentes.

Les membres invités de l'équipe commissariale ont été rigoureusement sélectionnés selon plusieurs critères, notamment leurs connaissances du milieu artistique québécois, leurs approches, la diversité de leurs pratiques et de leurs expériences, ainsi que leur complémentarité avec l'expertise de l'équipe de la conservation du MAC.

Dans le cadre de son mandat, l'équipe commissariale sera chargée de définir le thème de la première exposition du nouveau MAC, d'aller à la rencontre des artistes lors de visites d'ateliers partout au Québec, ainsi que de les accompagner dans la production de leurs œuvres et leur mise en espace dans un dialogue continu avec eux. Constituer cette équipe commissariale permet également d'aborder ce moment charnière avec une pluralité de regards et de compétences.

« L'ouverture du Musée d'art contemporain de Montréal (MAC) offre une occasion exceptionnelle de réaffirmer pleinement son rôle de musée national, tout en demeurant au service des artistes et du public. Grâce à cette nouvelle équipe commissariale, le MAC fera rayonner la créativité, l'audace et le dynamisme des artistes d'ici tout au long de sa première année d'ouverture. » - Stéphan La Roche, directeur général, Musée d'art contemporain de Montréal

« En constituant cette équipe, nous affirmons notre volonté de multiplier les perspectives et de proposer, dès l'ouverture du musée, un cadre commissarial ouvert, riche et représentatif de la création contemporaine. » - Audrey Genois, directrice de la conservation et de la programmation artistique, Musée d'art contemporain de Montréal

Mojeanne Behzadi s'est jointe au Musée d'art contemporain de Montréal à titre de conservatrice en 2023. Elle est responsable de l'élaboration d'expositions et d'événements au Musée.

Parmi ses projets récents figure l'édition spéciale des Nocturnes du MAC pour le 60e anniversaire de l'institution en mai 2025, un événement complet de performances, de musique, de DJ et d'ateliers intitulé Une expérience saturnale. En 2024 et 2025, elle était commissaire de deux commandes d'œuvres murales par Mara Eagle et Caroline Monnet, ainsi qu'une exposition en plein air intitulée Mondes graphiques mettant de l'avant des artistes qui évoluent à la croisée de la bande dessinée, des récits illustrés et de l'art contemporain.

Avant de se joindre au MAC, Behzadi était conservatrice adjointe au Musée des beaux-arts du Canada, où elle a réalisé les travaux de recherche en vue de la représentation du Canada par Kapwani Kiwanga à la 60e Biennale d'art de Venise. De 2016 à 2023, elle a été directrice d'Art Speaks, une série internationale de conférences sur l'art contemporain. Elle a géré la collection d'art Lillian et Billy Mauer de 2015 à 2023 et a été conservatrice de la recherche et de la programmation à Artexte de 2020 à 2023. À titre de commissaire indépendante, elle a travaillé avec de nombreuses institutions, dont le Musée des beaux-arts de Montréal, où elle a conçu Trajectoires, un balado produit en 2022 sur des artistes montréalais de renom. En 2023, elle a été commissaire de l'exposition Vers la liberté à Projet Casa, une réponse au mouvement Femme, Vie, Liberté en Iran.

Elle siège au Conseil d'administration de MOMENTA Biennale d'art contemporain.

Katsitsanoron Dumoulin-Bush est Onkwehonwe/Canadien français d'Oshahrhè:'on (Châteauguay), Québec. Iel a obtenu son baccalauréat en linguistique de l'Université Concordia en 2017. Depuis, Kat a travaillé comme DJ à la radio, comme enseignant•e à Tasiujaq, Eastmain et Kahnawake, comme médiateur•trice culturel•le, commissaire indépendant•e et artiste.

En tant qu'écrivain•e, iel a effectué des résidences à Artexte (2023) et au Banff Centre (2024). L'année dernière, Kat a été stagiaire curatorial•e en art et design autochtone au MBAM, tout en faisant partie de l'équipe éducative 2025 de MOMENTA. Iel est actuellement membre des conseils d'administration du CACPA et de la biennale MOMENTA.

Joséphine Denis est une commissaire et écrivaine haïtienne basée à Toronto. Codirectrice et directrice des initiatives curatoriales à Black Artists' Networks in Dialogue (BAND) Gallery, elle y développe des programmes et des expositions ancrés dans l'expérimentation, la recherche collective et l'échange. Son travail porte sur des pratiques diasporiques et accorde une attention particulière aux dimensions rituelles, sonores et matérielles.

Elle s'intéresse à la circulation, la préservation et la transformation d'histoires, de récits et d'autres formes de mémoire à travers géographies et générations. Elle a travaillé à The Power Plant Contemporary Art Gallery (Tkaronto), à SBC galerie d'art contemporain (Tiohtià:ke), ainsi qu'à Serpentine Galleries (Londres), Lehmann Maupin (New York) et Faurschou Foundation (Pékin). Elle a contribué à plusieurs publications sur l'art contemporain en tant qu'écrivaine et éditrice. Ayant grandi à Port-au-Prince puis à New York, elle continue de s'inspirer des récits et des communautés qui l'entourent.

Avant d'être nommé conservateur responsable de la collection au Musée d'art contemporain de Montréal en 2023, Mark Lanctôt, à titre de conservateur aux expositions au MAC, a organisé depuis 2006 plus d'une trentaine d'expositions individuelles et collectives d'artistes québécois, canadiens et internationaux et a participé à la production de plus d'une dizaine de catalogues d'exposition.

Parallèlement, en collaboration avec l'artiste et commissaire indépendant Jonathan Middleton, il a développé une série d'expositions et d'événements intitulée The Troubled Pastoral [La Pastorale trouble] présentée à la Or Gallery (Vancouver et Berlin). Il a participé à de nombreux jurys et comités de sélection pour, entre autres, le Pavillon canadien de la Biennale de Venise, le Conseil des arts du Canada, le Bureau d'art public de la Ville de Montréal et les Prix Sobey pour les arts, entre autres.

Plus récemment, dans les locaux temporaires du MAC à la Place Ville Marie, il a signé les expositions de Nelson Henricks et Lili Reynaud-Dewar et vient d'inaugurer une exposition d'acquisitions récentes du MAC au MBAM intitulée Le confort et l'indifférence et regroupant les œuvres d'une vingtaine d'artistes du Québec.

François LeTourneux est conservateur et responsable de l'action culturelle au Musée d'art contemporain de Montréal. Il y a été commissaire d'expositions monographiques consacrées aux artistes Etienne Zack (2010), Jon Pylypchuk (2011), Lynne Cohen (2013-2015) et Janet Werner (2019-2020). Il a également agi comme co-commissaire des expositions La Triennale québécoise (2011), Zoo (2012), Rafael Lozano-Hemmer, Présence instable (2018, en collaboration avec le SFMOMA) et La machine qui enseignait des airs aux oiseaux (2021), un survol de pratiques récentes qui rassemblait plus de trente artistes et intervenants autour de la question du corps et du langage. Plus récemment, il a présenté à Place Ville Marie (Montréal) une exposition de groupe intitulée Les gratte-ciels par la racine, regards sur le modernisme tardif (2025), qui fut l'occasion d'une commande d'œuvre majeure auprès de l'artiste canadien David Hartt.

À titre de responsable de l'action culturelle au MAC, il dirige le programme de grandes conférences, conversations et rencontres avec artistes qui sont régulièrement présentées par le Musée, ainsi que les Colloques internationaux Max et Iris Stern annuels. Parmi ces derniers, il a notamment commissarié l'exposition mise en œuvre, volets 1 et 2 (2011-2012), Abstraction (2013) et (en collaboration) Remonter/remixer/partager : technologies, esthétiques, politiques (2014), Topographies de la violence de masse (2017) et Troubler la représentation (2023).

François LeTourneux détient un doctorat en histoire de l'art du Département d'histoire de l'art et d'études cinématographiques de l'Université de Montréal, où il a été professeur invité de 2014 à 2016.

Valentine Umansky est commissaire et autrice. En poste à la Tate Modern de Londres, elle est chargée des images mouvantes et des acquisitions européennes et photographiques pour le musée. Avant ce poste, qu'elle occupe depuis cinq ans, elle a collaboré avec l'International Center of Photography et le MoMA à New York, ainsi qu'avec le Contemporary Arts Center de Cincinnati. Elle a co-commissarié la biennale Gjon Mili 2025 au Kosovo, la biennale d'image en mouvement EMAP x Frieze Film en Corée du Sud et le LagosPhoto festival, au Nigéria, en 2018.

Elle prépare une rétrospective du travail d'Ana Mendieta qui ouvrira à la Tate Modern en juillet 2026 et a organisé plusieurs présentations d'œuvres de la collection du musée, notamment celles de Belkis Ayón, Dawoud Bey, Roy DeCarava, Nikita Gale, Cinthia Marcelle, Buhlebezwe Siwani, Dineo Seshee Bopape et Rosa Barba. Depuis 2022, elle participe à l'organisation du Villa Medici Film Festival à Rome.

Elle a par ailleurs signé la traduction anglaise du recueil de poésie Pierres, de Roger Caillois (DittoDitto).

À propos du Musée d'art contemporain de Montréal (MAC)

Depuis plus de 60 ans, le MAC assure la rencontre entre des artistes québécois et internationaux, leurs œuvres et des publics variés, célébrant l'art comme une composante essentielle de la vie à Montréal et au Québec. Le siège social du Musée au cœur du Quartier des spectacles faisant l'objet d'une transformation architecturale majeure, le MAC est temporairement relocalisé à Place Ville Marie, autre lieu emblématique de la métropole. Le MAC à Place Ville Marie offre plusieurs activités pour le grand public, ainsi que pour les groupes scolaires et communautaires. Pour en savoir plus : www.macm.org

