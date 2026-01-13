Premier semestre de 2026 - Une programmation à la croisée de la découverte, de la création et des rencontres au MAC !

MONTRÉAL, le 13 janv. 2026 /CNW/ - Le Musée d'art contemporain de Montréal (MAC) invite le public à profiter d'une programmation hivernale et printanière riche et dynamique ! Pensée pour favoriser l'échange, la réflexion et la découverte de nouvelles pratiques artistiques contemporaines, cette offre culturelle réunit expositions, activités de création, visites commentées et rencontres privilégiées avec des artistes.

Des visiteurs posent leurs regards sur des oeuvres de l'exposition Le confort et l'indifférence. (Groupe CNW/Musée d'art contemporain de Montréal)

Jusqu'au 8 mars

EXPOSITION ÉLOGES DE L'IMAGE MANQUANTE

Le MAC coprésente avec MOMENTA Éloges de l'image manquante, l'exposition centrale de la 19e édition de la Biennale d'art contemporain. Sous le commissariat de Marie-Ann Yemsi, commissaire invitée, cette exposition regroupe des œuvres des artistes Iván Argote, Maureen Gruben, Joyce Joumaa, Niap, Lee Shulman + Omar Victor Diop -- The Anonymous Project et Sanaz Sohrabi. Ces artistes font parler les silences de l'histoire, explorant le colonialisme, les monuments qui figent la mémoire, la face cachée du sport, l'extractivisme ou la crise climatique. Cette exposition sera la dernière exposition au sens classique du terme présentée au MAC à Place Ville Marie avant la transformation de cet espace temporaire en un lieu d'exploration artistique et de dialogue avec la relève dans le cadre du nouveau programme Habiter le MAC. Plus d'informations ici.

Activités en lien avec l'exposition

À l'occasion de cette exposition, le MAC déploie une programmation d'activités culturelles et d'ateliers de création pour un public de tout âge.

Visite-rencontre

Visite de l'exposition le mercredi 21 janvier à 17 h 30 en compagnie de Sanaz Sohrabi, artiste et professeure adjointe au département de communication de l'Université Concordia (en anglais) - Inscription

Points de vue

Des intervenantes offrent une lecture personnelle de l'exposition et des œuvres présentées :

Carling Sioui , membre Two-Spirit de la Première Nation Huronne-Wendate et fondatrice de Consultations O'yenhra'. Le mercredi 14 janvier à 17 h 30, en français et en anglais - Inscription

, membre Two-Spirit de la Première Nation Huronne-Wendate et fondatrice de Consultations O'yenhra'. Le mercredi 14 janvier à 17 h 30, en français et en anglais - Abigail Celis , commissaire, rédactrice et professeure adjointe en histoire de l'art et muséologie à l'Université de Montréal. Le mercredi 4 février à 17 h 30, en anglais - Inscription

, commissaire, rédactrice et professeure adjointe en histoire de l'art et muséologie à l'Université de Montréal. Le mercredi 4 février à 17 h 30, en anglais - Jade Almeida, cofondatrice et directrice de Harambec et chargée de cours. Le mercredi 18 février à 17 h 30, en français - Inscription

Ateliers de création

MAC en famille : atelier-visite Mémoire en mouvement pour toute la famille (6 ans et +) qui permettra de réaliser des paysages tout en transparence inspirés de la murale de Niap en alliant dessin et aquarelle. Les samedis 10 janvier, 7 février et 7 mars de 10 h à 12 h et de 13 h à 15 h et pendant la semaine de relâche du 3 au 6 mars de 13 h à 15 h - MAC en famille et MAC en famille de la relâche

atelier-visite pour toute la famille (6 ans et +) qui permettra de réaliser des paysages tout en transparence inspirés de la murale de Niap en alliant dessin et aquarelle. Les samedis 10 janvier, 7 février et 7 mars de 10 h à 12 h et de 13 h à 15 h et pendant la du 3 au 6 mars de 13 h à 15 h - et Moments créatifs : 3 ateliers Mettre en lumière pour adultes différents autour de 3 thèmes explorant plusieurs techniques, dont l'aquarelle, la broderie, le modelage et le dessin. De 13 h 30 à 16 h, les samedis 17 janvier, 31 janvier et 14 février - Moments créatifs

Jusqu'au 3 mai

EXPOSITION LE CONFORT ET L'INDIFFÉRENCE - ACQUISITIONS RÉCENTES DU MAC

Présentée en collaboration avec le Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM) et commissariée par Mark Lanctôt, conservateur responsable de la collection du MAC, l'exposition Le confort et l'indifférence réunit au MBAM 37 œuvres réalisées par 22 artistes d'ici. Ces œuvres, acquises par le MAC entre 2020 et 2025, interrogent, chacune à sa manière, notre rapport au confort, à l'apathie et à la responsabilité collective. Plus d'informations ici.

Activités en lien avec l'exposition

À l'occasion de cette exposition, le MAC propose des visites-rencontres et une performance avec des artistes présentés au Musée des beaux-arts de Montréal.

Visites-rencontres avec les artistes

Le mercredi 18 mars à 17 h 30 en compagnie de Valerie Blass, Dana Michel et Tracy Maurice . En français et en anglais - Inscription

et . En français et en anglais - Le mercredi 25 mars à 17 h 30 en compagnie de Jannick Deslauriers et Michel Huneault . En français - Inscription

et . En français - Le mercredi 15 avril à 17 h 30 en compagnie de Sorel Cohen et Lorna Bauer . En anglais - Inscription

et . En anglais - Le mercredi 22 avril à 17 h 30 en compagnie d'Ari Bayuaji et Dayna Danger. En anglais - Inscription

Performance spéciale

Dana Michel, chorégraphe et performeuse dont le travail évolue à l'intersection de la sculpture, de la comédie et de la poésie, présentera MIKE, une performance explorant la culture du travail et le respect de soi. Cette performance, d'une durée de trois heures, se déroulera au Musée des beaux-arts de Montréal dans un espace ouvert à la déambulation. Le samedi 21 mars. Accès avec l'admission au MBAM.

LES JEUDIS DU MAC

Les nouveaux 5 à 7 créatifs du MAC proposent une expérience unique, portée par une ambiance festive et chaleureuse. Après une visite interactive de l'exposition Éloges de l'image manquante, les participants se retrouveront pour un atelier de création convivial autour du dessin et de l'aquarelle, un verre à la main. Les jeudis 15 janvier, 5 février et 5 mars de 17 h 30 à 19 h 30 - Jeudis du MAC

GRANDE CONFÉRENCE AVEC ISABELLE BERTOLOTTI

Dans le cadre de sa série de grandes conférences sur le commissariat d'exposition, et en collaboration avec le Groupe de recherche et de réflexion CIÉCO, le MAC accueille Isabelle Bertolotti, directrice du Musée d'art contemporain de Lyon et codirectrice de la Biennale de Lyon, à la Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ). Cette conférence portera sur l'enrichissement des collections à travers les biennales, ainsi que sur le collectionnement d'œuvres monumentales et immersives. Le lundi 23 mars à 18 h - Les grandes conférences

À noter aussi

PAR LA FONDATION DU MAC - LES PRINTEMPS DU MAC

Organisée par la Fondation du MAC afin de soutenir le Musée, la 18e édition des Printemps du MAC plongera ses participants dans une atmosphère onirique lors d'une soirée-bénéfice unique, le 29 mai à Place Ville Marie. Plus d'informations ici.

À propos du Musée d'art contemporain de Montréal (MAC)

Depuis plus de 60 ans, le MAC assure la rencontre entre des artistes québécois et internationaux, leurs œuvres et des publics variés, célébrant l'art comme une composante essentielle de la vie à Montréal et au Québec. Le siège social du Musée au cœur du Quartier des spectacles faisant l'objet d'une transformation architecturale majeure, le MAC est temporairement relocalisé à Place Ville Marie, autre lieu emblématique de la métropole. Le MAC à Place Ville Marie offre plusieurs activités pour le grand public, ainsi que pour les groupes scolaires et communautaires. Pour en savoir plus : www.macm.org

Crédit photo : Thibault Carron (MAC).

Téléchargez le dossier de presse et les visuels des expositions

Éloges de l'image manquante et Le confort et l'indifférence : acquisitions récentes du MAC

