OTTAWA, ON, le 9 sept. 2024 /CNW/ - L'Association médicale canadienne (AMC) a publié un nouveau rapport comparant les ententes bilatérales de financement de la santé signées avec les provinces/territoires et le gouvernement fédéral. L'analyse approfondie préparée par Deloitte vise à établir la meilleure approche pour que le nouveau financement soit géré de façon stratégique et profite à l'ensemble de la population canadienne. Compte tenu de la complexité de chaque entente, le rapport conclut qu'il faut effectuer un suivi plus serré des améliorations à la prestation des soins de santé et des résultats pour la patientèle.

L'AMC se réjouit de la conclusion des ententes, de la création de cibles et de la collaboration pour établir des priorités communes, dont les suivantes :

élargir l'accès à des services de santé familiale, y compris dans les régions rurales et éloignées,

soutenir les travailleurs et les travailleuses de la santé et réduire les retards dans les services de santé comme les interventions chirurgicales et les tests diagnostiques,

améliorer l'accès à des services de qualité en matière de santé mentale et de toxicomanie,

moderniser le système de soins de santé au moyen de données normalisées et d'outils numériques pour que les prestataires de soins et la patientèle aient accès à des renseignements électroniques sur la santé.

Le rapport met cependant en évidence plusieurs lacunes importantes relativement aux cibles fixées dans le cadre des ententes. Par exemple, aucune province ni aucun territoire n'a établi d'objectif d'élimination des fermetures de salles d'urgence, et presque toutes les administrations ont fixé des cibles de modernisation du système de soins de santé moins ambitieuses que celles recommandées par l'AMC.

L'analyse met en lumière les aspects suivants :

Cinq provinces/territoires n'ont fixé aucune cible d'accès électronique aux données sur la santé, et sept n'ont aucune cible de partage d'information.

La plupart des provinces/territoires (neuf sur douze) ont fixé des cibles d'élargissement de l'accès aux services de santé familiale.

Aucune région n'a atteint l'objectif à moyen terme de l'AMC de réduire à 25 % les besoins non comblés de la population canadienne aux prises avec des troubles de santé mentale d'ici 2028.

Des mécanismes de responsabilisation pour surveiller la gestion des fonds versés aux provinces et aux territoires sont mis en place par le gouvernement fédéral, dont les annonces en matière de santé devraient toutefois également faire l'objet d'un processus élargi de reddition de comptes.

L'AMC presse tous les ordres de gouvernement d'adopter des solutions éprouvées pour faire en sorte que ce financement historique transforme véritablement notre système de santé. À ce jour, plus de 6,5 millions de Canadiennes et de Canadiens n'ont pas accès à un médecin de premier recours, les retards en matière d'interventions chirurgicales demeurent considérables et la pénurie de ressources humaines en santé est criante.

Compte tenu de l'ampleur des améliorations requises pour sortir le Canada de la crise des soins de santé, et des ressources nécessaires pour assurer le suivi de la situation dans toutes les provinces et tous les territoires, l'AMC demande la création d'un poste d'administratrice ou administrateur en chef de la responsabilisation en santé à l'échelle nationale dont le mandat serait de surveiller les progrès et de rendre compte de l'efficacité des dépenses en santé afin d'accroître l'accès aux soins en temps voulu pour toute la population.

« Il ne fait aucun doute qu'une responsabilisation accrue est essentielle pour réussir la mise en œuvre de changements durables au sein de notre système de santé. Nous croyons fermement que la collaboration entre les provinces et les territoires est un élément clé à cet égard. La création d'un poste d'administrateur en chef de la responsabilisation en santé reflète l'importance de la collaboration entre les administrations afin d'améliorer la transparence et d'accélérer le changement. » - Dre Joss Reimer, présidente de l'AMC

L'AMC continue d'offrir son plein soutien à tous les ordres de gouvernement pour faire avancer les efforts de reconstruction du système de soins.

Le rapport complet de Deloitte est accessible ici.

