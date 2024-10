Une murale réconfortante et éclatante dans Saint-Michel signée Chien Champion

MONTRÉAL, le 4 oct. 2024 /CNW/ - L'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension a inauguré, hier, la murale La neige s'est invitée chez nous de l'artiste Chien Champion, à l'aréna de Saint-Michel, sous le commissariat de Milton Riaño, dans le cadre de la 16e édition du Festival LatinArte.

De gauche à droite sur la photo : Josué Corvil, conseiller de la Ville du district de Saint-Michel; Felipe Arriagada-Nunez, artiste; Geneviève Roberge, agente culturelle à l'arrondissement; Angela Sierra, directrice de la Fondation LatinArte; Nicholas Larin, chef de section des sports, loisirs et aménagement des parcs à l'arrondissement; et Milton Riaño, commissaire. Photo © Louis-Étienne Doré (Groupe CNW/Arrondissement de Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension (Ville de Montréal))

« L'aréna se veut un lieu distinctif qui met l'accent sur l'activité physique, la détente et les interactions sociales. Le sport devient ainsi un langage universel, un moyen pour les diverses cultures de se rencontrer et de partager. La murale rend un vibrant hommage à la diversité vivante du quartier Saint-Michel », a souligné Sylvain Ouellet, maire suppléant de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, et conseiller de la Ville du district de François-Perrault.

Cette œuvre aux couleurs éclatantes est un hommage vivant à la diversité culturelle, à la résilience et à la force communautaire qui transcende saisons, origines et générations, et qui façonne le paysage urbain montréalais. Cette fresque métamorphose l'intérieur de l'aréna de Saint-Michel en un symbole de communauté et de réconciliation avec l'hiver québécois.

En savoir plus sur l'artiste

Felipe Arriagada-Nunez, alias Chien Champion, est un artiste visuel montréalais qui se distingue par des univers colorés et dynamiques, transformant l'anodin en magique. Ses créations originales témoignent d'une imagination débordante nourrie par la culture populaire, le cinéma, la musique, le sport, les ruelles et les rencontres. C'est en 2018 qu'il initie une série de collaborations avec des artistes musicaux renommés tels que FouKi, Clay and Friends, et LaF. À travers ces partenariats, son travail se fait connaître, propulsant sa notoriété dans divers domaines, du milieu télévisuel au sportif, de la mode aux vidéoclips.

À propos de LatinArte

Événement majeur de la Fondation LatinArte depuis 2009, le Festival LatinArte est un grand rassemblement des arts multidisciplinaires, qui permet au public montréalais de découvrir ce qui se fait de mieux sur la scène latino-américaine de la métropole.

Des ateliers créatifs seront offerts aux écoles primaires du quartier au courant du mois d'octobre.

Arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension

SOURCE Arrondissement de Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension (Ville de Montréal)

Renseignements : Audrey Villeneuve, Chargée de communication, [email protected]