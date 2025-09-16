UNE MURALE POUR CÉLÉBRER LES 100 ANS DU PARC JARRY

MONTRÉAL, le 16 sept. 2025 /CNW/ - À l'occasion du centenaire du parc Jarry, l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension a confié à MU la réalisation d'une murale monumentale sur le pavillon des baigneurs qui abrite la piscine, au cœur du parc.

C'est l'artiste italien Gola Hundun, reconnu pour son approche profondément écologique, qui a été invité à concevoir cette œuvre unique. Inspirée par les rythmes de la faune et de la flore, sa création explore les liens sensibles qui unissent les êtres vivants à la biosphère.

Au centre de la photo, l'artiste Gola Hundun, entouré des membres de l'équipe de MU, d'élus de l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension et des partenaires du projet. (Groupe CNW/Arrondissement de Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension (Ville de Montréal))

Déployée sur trois façades, la fresque aux formes végétales et aériennes métamorphose le pavillon des baigneurs en un point d'ancrage visuel vibrant et méditatif. Une célébration du vivant au cœur de la ville. En parallèle, un atelier communautaire a réuni des citoyennes et citoyens du quartier autour de la création de nids d'oiseaux en argile. Ce geste symbolique prolonge la réflexion artistique et invite à renouveler notre regard sur la nature et sur notre rôle dans l'écosystème urbain.

La mairesse a salué cette réalisation qui enrichit le patrimoine collectif : « Cette murale est bien plus qu'une œuvre d'art. Elle est un hommage vibrant à la richesse écologique et sociale du parc Jarry, qui depuis 100 ans rassemble les citoyennes et citoyens autour de la nature, du sport et de la culture. Grâce au talent de Gola Hundun et à l'engagement de MU, nous offrons à la communauté un repère visuel inspirant, porteur de sens et de beauté. »

« Nous avons imaginé cette murale comme un lieu de rencontre, un espace où les gens se sentent interpellés et connectés par la nature et par leur quartier. Le parc Jarry, c'est un endroit vivant, et cette fresque, c'est une façon de dire : regardez autour de vous, il y a de la beauté, mais aussi une responsabilité partagée », nous raconte Elizabeth-Ann Doyle, directrice générale et artistique de MU.

Merci à tous les partenaires qui ont permis la réalisation de ce projet!

L'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, le Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports de la Ville de Montréal, l'Institut italien culturel de Montréal, Benjamin Moore, le Conseil des arts de Montréal et le Conseil des arts et des lettres du Québec.

À propos de Gola Hundun

Originaire d'Italie et aujourd'hui installé dans ce pays, Gola Hundun est un artiste multidisciplinaire dont la pratique explore les relations entre les êtres humains et les écosystèmes vivants. Ses œuvres, réalisées à travers le monde - du Brésil au Kazakhstan en passant par le Japon et la Palestine - célèbrent la coexistence interespèces, la spiritualité et le dialogue entre culture et nature. Son langage visuel, nourri de formes organiques et de matériaux bruts, ouvre un espace de reconnexion avec le vivant.

À propos de MU

MU est un organisme de bienfaisance qui transforme l'espace public montréalais en réalisant des murales ancrées dans les communautés. Le cœur de sa démarche : créer des murales pour voir et vivre l'art au quotidien, pour déclencher une transformation sociale et pour léguer, à Montréal, un musée à ciel ouvert. Depuis 2007, MU a réalisé 300 murales d'envergure et pérennes, en plus de mettre en œuvre un important volet éducatif.

Photos de la réalisation de la murale : album

SOURCE Arrondissement de Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension (Ville de Montréal)

