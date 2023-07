Une microforêt au cœur du quartier Saint-Roch

QUÉBEC, le 18 juill. 2023 /CNW/ - L'Université TÉLUQ annonce le lancement d'un projet inédit de verdissement en collaboration avec le siège social de l'Université du Québec, sur leur terrain commun des édifices du quartier Saint-Roch. Ce terrain, situé derrière le 455, rue du Parvis, à Québec, se compose d'une grande dalle minérale et de quelques aménagements paysagers. Les travaux ont démarré le samedi 15 juillet.

Plan des travaux (Groupe CNW/Université TÉLUQ)

Ce projet de verdissement consiste en la création d'une microforêt. Ce nouvel aménagement plus vert permettra notamment de favoriser la biodiversité, de contribuer à la lutte aux îlots de chaleur en plus de créer un aménagement agréable pour les multiples personnes passant par ce lieu (travailleurs et travailleuses, résidents et résidentes du quartier, enfants qui fréquentent le CPE adjacent, etc.). Cette initiative collaborative témoigne de l'engagement de l'Université TÉLUQ envers le développement durable tout en commémorant son 50e anniversaire par un legs communautaire.

Cette réalisation sera rendue possible grâce à l'appel de projets Verdissement et déminéralisation de terrains non municipaux de la Ville de Québec, qui soutient cette initiative en accordant un montant de 18 500 $ afin de favoriser la déminéralisation des sols (voir section 1 du « Plan de plantation ») ainsi qu'une portion du verdissement (voir sections 1 et 3 du « Plan de plantation »).

La contribution du professeur en sciences de l'environnement, Nicolas Bélanger , du conseiller à la Direction générale, Hubert Corbeil, ainsi que du directeur du Service des ressources matérielles, Francis Lepage, a permis de mener à bien ce projet.

Déroulement du projet

Première phase (juillet) : Déminéralisation de la surface bétonnée.

Deuxième phase (août) : Analyse des sols, remplissage et préparation à la plantation.

Troisième phase (septembre) : Plantation des arbres, arbustes et arbres fruitiers.

Inauguration en septembre

Une fois les travaux achevés, les médias et la population seront invités à découvrir les transformations.

L'UNIVERSITÉ TÉLUQ

Composante du réseau de l'Université du Québec créée en 1972, l'Université TÉLUQ est le seul établissement d'enseignement universitaire francophone en Amérique du Nord qui se consacre à la formation à distance. Pionnière et leader de ce mode de formation, elle offre plus de 100 programmes et 400 cours aux premier, deuxième et troisième cycles. Par son accessibilité au savoir, l'Université TÉLUQ permet chaque année à quelque 20 000 personnes de conjuguer les études universitaires avec leurs projets personnels et professionnels.

Renseignements: Catherine Lévesque, Conseillère en communication et marketing, Service des communications et des affaires publiques, 418 657-2747, poste 5047, [email protected]