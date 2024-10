Une meilleure gestion des matières résiduelles dans MHM grâce à l'espacement de la collecte des ordures ménagères

MONTRÉAL, le 22 oct. 2024 /CNW/ - Dans le cadre de la Semaine québécoise de réduction des déchets, l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve est fier de présenter les premiers résultats du projet d'espacement de la fréquence de collecte des ordures ménagères. À l'aube de la dernière phase d'implantation du projet dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve, l'étude menée dans les secteurs déjà déployés de l'arrondissement (Mercier-Est et Mercier-Ouest) confirme que l'espacement de la fréquence de collecte des ordures ménagères encourage de meilleures habitudes de tri de nos matières résiduelles.



« La crise climatique est bien réelle et nous n'avons plus le luxe de faire dans la demi-mesure. Les résultats du rapport d'étape confirment que l'espacement de la fréquence des collectes d'ordures ménagères est une mesure fonctionnelle et efficace. Ce que nous faisons présentement, c'est un changement profond des habitudes qui nous ont été inculquées dès l'enfance. Je suis fier des citoyen(ne)s qui changent leurs habitudes devant les défis de notre époque et je les en remercie. », explique Pierre Lessard-Blais, maire de l'arrondissement.

Forte hausse des quantités de résidus alimentaires collectés

Environ trois ans après l'implantation de la mesure, le secteur de Saint-Justin témoigne d'une augmentation durable et significative de 34 % de la quantité de résidus alimentaires collectées par rapport à la période précédant l'espacement. Durant la même période, les quatre arrondissements témoins n'enregistrent aucune variation des quantités collectées. Notons que des hausses similaires sont également observées dans les deux autres secteurs (+40 % dans Mercier-Est et +25 % dans Mercier-Ouest) de l'arrondissement, où l'espacement de la fréquence des collectes a été implanté. Les données de ces secteurs sont cependant préliminaires car elles portent respectivement sur des périodes de 3 mois et 6 mois.

Réduction significative des ordures ménagères collectées

Du côté des ordures ménagères, une réduction de 23 % du tonnage collectée est observée dans le secteur Saint-Justin, deux ans après l'implantation de l'espacement de la fréquence de la collecte des ordures ménagères. Sur la même période, les arrondissements témoins eux ont enregistrés une diminution de seulement 8% de leur tonnage. Bien que les chiffres des secteurs Mercier-Est et Mercier-Ouest demeurent préliminaires, on y observe également des diminutions respectives de -17 % et de -6 % des tonnages d'ordures ménagères collectées.

Rapportée à l'échelle de l'arrondissement, sur une année complète, les données du secteur de Saint-Justin permettent d'entrevoir une diminution de 13 %, de la quantité d'ordures ménagères acheminés à l'enfouissement. Cela représente 2445 tonnes d'ordures ou 144 camions-tasseurs remplis à pleine capacité.

Dans Saint-Justin, le secteur nord de Mercier-Est où l'espacement est déployé depuis le plus longtemps, les tendances observées se poursuivent dans le temps, pour atteindre une réduction de 23 % des ordures ménagères et une augmentation de 34 % des résidus alimentaires collectés après trois ans d'implantation.

Pour en savoir plus, consultez le rapport d'étape d'octobre 2024.

SOURCE Arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve (Ville de Montréal)

