Une journée de festivités à l'occasion de l'inauguration de la phase 3 de la promenade Samuel-De Champlain

QUÉBEC, le 26 juin 2023 /CNW/ - La phase 3 de la promenade Samuel-De Champlain, dont la station de la Plage, élément phare du projet, avec son bassin de baignade, son miroir d'eau et sa plage de sable, sera dévoilée le 5 juillet. La Commission de la capitale nationale du Québec profitera de cette journée pour proposer des activités de toutes sortes à la population afin qu'elle puisse découvrir les nouvelles installations en bordure du fleuve.

« L'objectif est de permettre à la population de s'approprier ce site d'exception et de découvrir les aménagements qui y sont proposés, autant dans le secteur de la station de la Plage, propice à la baignade, que dans celui de la station de la Voile, idéal pour les activités en famille, » a mentionné Marie Claire Ouellet, présidente-directrice générale de la Commission.

Les activités débuteront dès 11h et se dérouleront dans différents secteurs de la nouvelle phase de la promenade jusqu'en soirée. Plus tôt en matinée, le site sera officiellement inauguré en présence de représentants du gouvernement du Québec et de la ville de Québec. Plus de détails seront communiqués au cours des prochains jours en lien avec la portion protocolaire de cette journée.

Découvrez l'horaire détaillé de la journée ici . Les activités auront lieu beau temps, mauvais temps, sauf en cas d'orages violents.

Avec l'ajout de cette troisième phase, la promenade Samuel-De Champlain s'étend maintenant sur une distance de 6,8 km entre la côte de Sillery et le secteur des ponts. Aménagée entre la côte Gilmour et la côte de Sillery, le nouveau tronçon rejoint la phase initiale du projet, laquelle avait été inaugurée en 2008 à l'occasion du 400e anniversaire de la Ville de Québec. Avec la concrétisation de cette nouvelle section, la promenade offre dorénavant un plus grand accès au fleuve Saint-Laurent, pour le plus grand bonheur des citoyens et des visiteurs.

Renseignements: Source : Jean-Philippe Guay, Commission de la capitale nationale du Québec, 418 803-4342 | [email protected]