Une Journée Bell Cause pour la Cause 2025 axée sur la santé mentale des jeunes pour mettre en lumière la crise qui s'intensifie chez les jeunes Canadiens

Bell versera dix millions de dollars pour la santé mentale en 2025, ce qui portera l'investissement total de Bell Cause pour la cause à 184 millions de dollars depuis 2010.

La Journée Bell Cause pour la cause, le 22 janvier 2025, accueillera une campagne de dons par message texte visant à soutenir six fournisseurs de services de santé mentale.

Bell versera un montant équivalent aux dons des Canadiens recueillis par message texte lors de la Journée Bell Cause pour la cause jusqu'à concurrence d'un million de dollars.

Le nouveau rapport de Recherche en santé mentale Canada indique que la santé mentale des jeunes se détériore.

MONTRÉAL, le 10 oct. 2024 /CNW/ - Tandis qu'un nouveau rapport national exhaustif publié aujourd'hui par Recherche en santé mentale Canada (RSMC) montre que les jeunes Canadiens font face à une crise de santé mentale de plus en plus importante, Bell a annoncé que la Journée Bell Cause pour la cause, le 22 janvier 2025, sera axée sur la santé mentale des jeunes. Elle mènera une campagne de dons par message texte à l'issue de laquelle la totalité des fonds recueillis sera versée aux six fournisseurs de services de santé mentale pour les jeunes suivants : les services intégrés pour les jeunes (Aire ouverte est l'organisme québécois); Jack.org; Jeunesse, J'écoute; l'Association nationale des centres d'amitié; l'Institut des Familles Solides; et la Fondation Jeunes en Tête.

Lors de la Journée Bell Cause pour la cause, les Canadiens pourront donner cinq dollars par message texte. Bell versera un montant équivalent aux dons recueillis jusqu'à concurrence d'un million de dollars, dans le cadre de son engagement à verser dix millions de dollars à des initiatives en santé mentale en 2025.

Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée mondiale de la santé mentale, Bell a dévoilé le nouveau rapport de RSMC sur la santé mentale des jeunes lors d'un événement à l'Université métropolitaine de Toronto. Une génération à risque : la santé mentale des jeunes au Canada est le rapport exhaustif le plus récent en la matière. Développé en collaboration avec des fournisseurs de services de santé mentale pour les jeunes, il contient exclusivement des données et des perspectives canadiennes.

Dans ce rapport, RSMC émet des recommandations et lance des appels à l'action fondés sur des données probantes pour favoriser l'amélioration dans trois domaines clés : la prévention et la spécialisation, la qualité des services et l'accès aux services de santé mentale.

Statistiques clés du rapport de Recherche en santé mentale Canada :

Le suicide est la deuxième cause de décès : le suicide demeure l'une des principales causes de décés chez les jeunes au Canada. Il est responsable de 21 % des décès, et 24 % des jeunes âgés de 16 à 24 ans déclarent avoir eu des idées suicidaires.

Groupes de jeunes prioritaires : les communautés 2ELGBTQI+, les nouveaux arrivants et les jeunes noirs et autochtones sont plus susceptibles de présenter des problèmes de santé mentale et sont confrontés à des obstacles d'accès aux soins.

Apparition précoce des problèmes de santé mentale : les jeunes, chez qui environ 66 à 75 % des problèmes de santé mentale apparaissent avant l'âge de 24 ans, font partie des populations vulnérables.

Autostigmatisation : les jeunes sont à l'aise avec les discussions générales sur la santé mentale, mais rencontrent des difficultés à parler de leurs propres problèmes de santé mentale.

Besoins de santé mentale insatisfaits : environ 1,25 million de jeunes au Canada ont besoin de soutien en santé mentale chaque année. Près de 3 de ces jeunes sur 5 (57 %) ne reçoivent pas l'aide dont ils ont besoin.

Facteurs déterminants : les enjeux de santé mentale chez les jeunes se sont multipliés avant la pandémie, et ont empiré depuis en raison d'une combinaison d'isolement social, de temps d'écran excessif (six heures et plus chaque jour) et de défis socio-économiques. De plus, 50 % des jeunes âgés de 18 à 34 ans affirment que les changements climatiques ont une incidence négative sur leur santé mentale.

« Alors que nous soulignons la Journée mondiale de la santé mentale, je suis heureux d'annoncer un investissement de dix millions de dollars en 2025 pour soutenir les initiatives canadiennes en santé mentale et de contribuer à résoudre la crise de santé mentale chez les jeunes dans notre pays. Nous avons fait de grands progrès depuis le lancement de Bell Cause pour la cause en 2010, et nous sommes fiers de continuer à soutenir les organismes qui contribuent à un changement positif partout au Canada. »

- Mirko Bibic, président et chef de la direction de Bell Canada et BCE

« La situation est urgente : il faut que les jeunes aient accès à davantage de services pour les aider à prendre soin de leur santé mentale qui se détériore. Bell Cause pour la cause continuera de soutenir les organismes communautaires qui aident les jeunes et l'ensemble de la population à accéder à des services et à du soutien en santé mentale afin qu'ils puissent s'épanouir et atteindre leur plein potentiel. »

- Mary Deacon, présidente de Bell Cause pour la cause

« Nous avons assisté à un changement de paradigme générationnel dans lequel les jeunes reconnaissent l'importance de la santé mentale. Nous avons également observé une baisse constante des indicateurs de santé mentale chez les jeunes. Les occasions comme les besoins en matière de santé mentale au sein de ce groupe démographique n'ont jamais été aussi importants. En intervenant rapidement pour établir un diagnostic et proposer un traitement, nous offrons à nos enfants la possibilité d'une vie épanouie. »

- Michael Cooper, vice-président, Recherche en santé mentale Canada

La campagne de dons par message texte de la Journée Bell Cause pour la cause est possible grâce au soutien de la Fondation des dons sans fil du Canada (FDSFC). La FDSFC est un organisme de bienfaisance enregistré qui offre la possibilité de faire des dons par message texte, lesquels sont portés à la facture mensuelle de services sans fil des donateurs en tant que dons de bienfaisance non imposables. La totalité des dons est remise aux organismes de bienfaisance visés. La FDSFC est administrée par l'Association canadienne des télécommunications.

À propos de Bell Cause pour la cause

Bell Cause pour la cause est l'engagement le plus important jamais pris par une entreprise à l'égard de la santé mentale au Canada. Reposant sur quatre piliers d'intervention, soit la lutte contre la stigmatisation, les soins et l'accès, la recherche et le leadership en milieu de travail, il est un facteur clé de l'initiative Mieux pour tous. Depuis son lancement en 2010, Bell Cause pour la cause s'est associée à plus de 1 500 organismes offrant des services en santé mentale à l'échelle du pays, dont des hôpitaux, des universités, des fournisseurs de services communautaires locaux et d'autres organismes de recherche et de soins. Pour en savoir plus, veuillez visiter Bell.ca/Cause.

