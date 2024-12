Une invitation à renouer avec la nature au cœur des îles - Le parc Jean-Drapeau dévoile sa programmation hivernale

MONTRÉAL, le 19 déc. 2024 /CNW/ - Chaque hiver, le parc Jean-Drapeau s'illustre comme la destination incontournable pour profiter des plaisirs du plein air, à seulement quelques minutes du centre-ville de Montréal.

Du 21 décembre au 9 mars, que l'on soit adepte de sports ou en quête de nouvelles expériences extérieures et de moments uniques à partager, le Parc invite à renouer avec la nature dans sa forme la plus pure et à vivre des aventures mémorables. Ses vastes espaces naturels et ses paysages enchanteurs offrent un cadre parfait pour des balades le long du fleuve Saint-Laurent ou dans ses sentiers boisés, pour s'amuser dehors et savourer un chocolat chaud réconfortant.

Une invitation à l'aventure et au sport

Plongez dans la magie de notre sentier des patineurs, un parcours glacé réfrigéré et entretenu soigneusement tout l'hiver, qui s'illumine à la tombée du jour pour une expérience unique sous les étoiles. Nouveauté cette année : le parcours a été réimaginé en une boucle de 450 mètres autour de l'œuvre emblématique Les Trois Disques d'Alexandre Calder. Une patinoire naturelle rectangulaire vient bonifier l'offre pour encore plus de plaisir sur glace.

Le vélo d'hiver est également parfait pour une balade active dans les sentiers enneigés et pour s'immerger dans des paysages hivernaux époustouflants. Testez la boucle d'initiation près du centre de location, avant d'explorer les nombreux recoins du Parc.

Les grimpeurs accrédités par la FQME peuvent quant à eux tester leurs compétences sur une paroi d'escalade, qui se transforme en un mur de glace lorsque les conditions le permettent. Il s'agit d'une expérience unique, offrant une aventure rare en plein cœur de la métropole.

Les moments Glisse et groove reviennent tous les samedis : de 16 h à 18 h, des DJs bien connus de la scène montréalaise enflammeront l'ambiance pour une expérience vibrante et animée. De jour, des activités familiales, incluant des jeux d'adresse et de l'animation, seront proposées aux abords du sentier.

Nos îles offrent également :

Ski de fond : 3 pistes pour tous les niveaux, de 750 m à 5,7 km.

: 3 pistes pour tous les niveaux, de à 5,7 km. Raquette : sentiers au mont Boullé avec aires de repos et feu de camp les fins de semaine.

: sentiers au mont Boullé avec aires de repos et feu de camp les fins de semaine. Observation d'oiseaux : mangeoires près de la Biosphère et des jardins des Floralies.

: mangeoires près de la Biosphère et des jardins des Floralies. Luge : joie garantie sur la pente naturelle de l'Espace 67.

Zone gourmande

La zone gourmande est l'endroit parfait pour se réchauffer après une journée au grand air. On y trouve le Ste-Hélène Bistro-Terrasse et des kiosques thématiques, qui offrent repas chauds, boissons chaudes, ainsi que des délices sucrés tels que de la tire d'érable et des guimauves à griller sur feu de bois.

Location

Des équipements de plein air (patins, vélos d'hiver, skis de fond, raquettes et luges, notamment) sont disponibles à la location. Les enfants de 17 ans et moins, résidents de Montréal, bénéficient de la location gratuite de skis, de raquettes et de luges lorsqu'ils sont accompagnés d'un adulte utilisateur.

Nous vous invitons à consulter régulièrement notre site Web pour découvrir l'horaire détaillé, les conditions des installations et les nouveautés de la saison.

À propos de la Société du parc Jean-Drapeau

La Société du parc Jean-Drapeau a pour mission de conserver, d'aménager, de mettre en valeur et de développer ce grand parc urbain public, qui fête cette année ses 150 ans. Pour l'occasion, une programmation festive et diversifiée sera proposée tout au long de l'année, alors que plusieurs grands projets de réhabilitation et de réaménagement seront déployés dans le cadre de sa transformation. Offrant une expérience inédite à ses visiteurs ainsi qu'une diversité de paysages et d'installations, cette démarche audacieuse permettra de réaliser le plein potentiel de ce lieu inégalé pour faire du parc Jean-Drapeau un des parcs les plus emblématiques à l'échelle mondiale.

Pour tout savoir sur les activités du parc Jean-Drapeau, visitez le parcjeandrapeau.com ou suivez-nous sur les médias sociaux @parcjeandrapeau.

