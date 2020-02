Une instance intergouvernementale conclut que le Canada est bien préparé à intervenir en cas d'urgence nucléaire ou radiologique

L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) publie un rapport sur le cadre de préparation et d'intervention en cas d'urgence du Canada

OTTAWA, le 19 févr. 2020 /CNW/ - L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a publié aujourd'hui son rapport final à la suite d'une mission de 11 jours qui visait à examiner le cadre de préparation et d'intervention du Canada en cas d'urgence nucléaire et radiologique. L'examen de la préparation aux situations d'urgence (EPREV) a été effectué à la demande du gouvernement canadien, ce qui témoigne de son engagement à protéger la santé et la sécurité de la population. Le Canada est le premier pays du G7 à demander la réalisation d'une telle mission.

La mission, qui s'est déroulée du 3 au 13 juin 2019, a porté sur la préparation aux situations d'urgence qui pourraient découler d'événements se produisant dans des centrales nucléaires. L'AIEA a félicité le Canada pour le système de préparation bien conçu et éprouvé mis en place à tous les niveaux de gouvernement et pour la mise en œuvre rigoureuse des normes de sûreté de l'Agence en matière de préparation et d'intervention en cas d'urgence nucléaire et radiologique.

L'AIEA a aussi félicité le Canada d'avoir adopté plusieurs bonnes pratiques qui vont au-delà des attentes énoncées dans ses normes de sûreté. Ces pratiques comprennent :

la distribution préalable de comprimés d'iodure de potassium accompagnés d'instructions claires pour la prise;

un processus simplifié pour la présentation des demandes d'indemnisation après une urgence nucléaire ou radiologique;

le Service de garde novateur du Nouveau-Brunswick, qui fait appel à des bénévoles pour donner des instructions et des avertissements au public en cas de situations d'urgence;

l'utilisation de simulateurs de médias sociaux lors des exercices afin d'améliorer la capacité des organismes d'intervention de réagir efficacement à la désinformation.

De plus, l'équipe d'examen a formulé certaines recommandations et suggestions visant à renforcer la préparation et l'intervention en cas d'urgence. Celles-ci comprennent :

la réalisation d'analyses supplémentaires portant sur les avantages de la mise à l'abri et de l'évacuation dans diverses circonstances ainsi que sur l'optimisation des mesures de décontamination;

l'élaboration d'une stratégie de surveillance détaillée;

la définition et la documentation des rôles et des responsabilités ainsi que des dispositions concernant la gestion sécuritaire des déchets radioactifs hors site découlant d'une urgence;

l'élaboration de critères et de procédures pour mettre fin à une urgence nucléaire.

Le gouvernement du Canada et ses partenaires ont dressé un plan d'action afin de donner suite aux recommandations et aux suggestions contenues dans le rapport et il a l'intention d'accueillir une mission EPREV de suivi à l'avenir.

« Les Canadiens peuvent avoir la certitude que des protocoles et des systèmes efficaces de gestion des urgences sont en place au cas où surviendrait une urgence nucléaire. Je suis fière des résultats de cette mission et j'entends surveiller la mise en œuvre des pratiques renforcées de préparation aux urgences qui découleront de l'examen. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre de la Santé

« Selon ce rapport, le Canada est reconnu à l'échelle internationale comme étant bien préparé à gérer un large éventail de situations d'urgence. Notre état de préparation repose sur le Plan fédéral d'intervention d'urgence. Lorsque les provinces ou les territoires demandent l'aide du gouvernement fédéral pour faire face à des situations si complexes, le Centre des opérations de sécurité du Canada, ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, intervient rapidement. Les Canadiens peuvent faire confiance aux systèmes établis par tous les ordres de gouvernement pour les protéger. »

L'honorable Bill Blair

Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

« Le gouvernement du Canada attache une grande importance au travail de l'AIEA. La récente mission EPREV a fait ressortir l'excellente collaboration entre nos responsables et l'Agence. Nous encourageons tous les pays membres de l'AIEA à profiter pleinement des services précieux offerts par l'Agence, notamment de ses missions d'examen et de ses services consultatifs. »

L'honorable François-Philippe Champagne

Ministre des Affaires étrangères

« En demandant cet examen, le Canada a réaffirmé son ferme engagement envers la santé et la sécurité des Canadiens et la protection de l'environnement. Nous accueillons favorablement les recommandations du rapport, qui nous aideront à poursuivre nos travaux en nous appuyant sur nos excellents protocoles de gestion des urgences. Les Canadiens peuvent avoir la certitude que nous veillons continuellement à ce que nos centrales nucléaires soient le plus sûres possible. »

L'honorable Seamus O'Reagan

Ministre des Ressources naturelles

« La mission EPREV de l'AIEA a confirmé que la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) était prête à intervenir en cas d'urgence nucléaire. Elle nous a permis de déterminer les aspects que nous devons améliorer pour être encore mieux préparés, accroître la confiance du public et donner aux Canadiens l'assurance que la CCSN et le Canada dans son ensemble sont prêts à intervenir. Je suis heureuse que notre engagement ait été confirmé et souhaite remercier tous les participants de leur étroite collaboration et de leur attachement à la protection des Canadiens et de l'environnement. »

Mme Rumina Velshi

Présidente, Commission canadienne de sûreté nucléaire

Au Canada, 19 réacteurs nucléaires sont exploités à quatre endroits différents et produisent environ 15 % de l'électricité du pays. De plus, le Canada met au point et exporte des technologies liées aux réacteurs de manière à étendre les avantages d'une utilisation pacifique de l'énergie nucléaire et à en faire bénéficier un plus grand nombre de personnes.

Les missions EPREV portent sur les dispositions et les capacités liées à la préparation et à l'intervention en cas d'urgence nucléaire et radiologique. Elles sont fondées sur les normes de sûreté de l' AIEA concernant la préparation et l'intervention en cas d'urgence nucléaire et radiologique.

concernant la préparation et l'intervention en cas d'urgence nucléaire et radiologique. L'équipe d'examen de 11 personnes qui a réalisé la mission canadienne était composée d'experts des États‑Unis, de l'Australie, de la Finlande, de la France , de l'Allemagne, de la République de Corée, de la Roumanie, de l'Afrique du Sud, de la Suède et de l' AIEA .

, de l'Allemagne, de la République de Corée, de la Roumanie, de l'Afrique du Sud, de la Suède et de l' . Des représentants de l' AIEA ont visité divers sites en Ontario et au Nouveau‑Brunswick, les deux provinces canadiennes où des centrales nucléaires sont exploitées, et rencontré des représentants d'un certain nombre d'organismes fédéraux et provinciaux ainsi que les exploitants des centrales.

ont visité divers sites en et au Nouveau‑Brunswick, les deux provinces canadiennes où des centrales nucléaires sont exploitées, et rencontré des représentants d'un certain nombre d'organismes fédéraux et provinciaux ainsi que les exploitants des centrales. Le Plan fédéral d'intervention d'urgence (PFIU) a été élaboré par Sécurité publique Canada, en collaboration avec d'autres organismes fédéraux. Il vise à harmoniser les activités d'intervention d'urgence du gouvernement fédéral et celles des gouvernements provinciaux et territoriaux, des organismes non gouvernementaux et du secteur privé.

(PFIU) a été élaboré par Sécurité publique Canada, en collaboration avec d'autres organismes fédéraux. Il vise à harmoniser les activités d'intervention d'urgence du gouvernement fédéral et celles des gouvernements provinciaux et territoriaux, des organismes non gouvernementaux et du secteur privé. Le Plan fédéral en cas d'urgence nucléaire (PFUN), préparé par Santé Canada, est une annexe du PFIR qui portent sur les risques pour la santé liés à une urgence nucléaire ou radiologique. Il permet de mobiliser rapidement la capacité d'évaluation radiologique du gouvernement fédéral ainsi que d'autres ressources spécialisées pour gérer les risques éventuels pour la santé liés à une urgence nucléaire ou radiologique.

