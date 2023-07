OTTAWA, ON, le 11 juill. 2023 /CNW/ - La population canadienne est l'une des plus en santé du monde, et tous ses membres méritent d'avoir la possibilité de s'épanouir et de vivre en santé. Le gouvernement du Canada prend des mesures pour contrer les obstacles et les difficultés systémiques dans le domaine de la santé afin que chaque personne ait des ressources et l'occasion de vivre en santé et dans le bien-être.

Les iniquités en santé sont des disparités systématiques, injustes et évitables dans l'état de santé. Les iniquités en santé existent depuis longtemps au Canada, mais elles sont devenues encore plus visibles avec la pandémie de COVID-19. La pandémie a nui de manière disproportionnée au bien-être physique et mental de nombreux groupes de la société, dont les peuples autochtones, les communautés noires et racisées, les familles à faible revenu, les enfants, les jeunes et les aînés.

L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé, a annoncé aujourd'hui l'achèvement du projet How We Get There: A Transportation Needs Assessment for Individuals Living with Chronic Illnesses (Comment y arriver : une évaluation des besoins en matière de transport des personnes vivant avec une maladie chronique), mené par la Fédération des Métis du Manitoba (FMM) avec l'aide financière de l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC). Le projet, qui a reçu 250 000 $ du Fonds d'action intersectiorielle, s'est penché sur la façon dont l'accès et les obstacles au transport et aux soins médicaux diffèrent dans les communautés urbaines, rurales et éloignées, puis la façon dont ils varient au fil du temps. Il a permis de mieux comprendre les besoins uniques en matière de transport des citoyens métis de la rivière Rouge et les répercussions qui en découlent sur leur santé et leur bien-être, en fonction de leur emplacement géographique au Manitoba.

Pour ce projet, la FMM a :

créé un plan d'action régional, en concertation avec le Métis Community Liaison Department, afin de faire participer les sept régions de la FMM à des initiatives interrégionales d'évaluation des besoins;

organisé des groupes de discussion et des entrevues individuelles avec les principaux intervenants afin de comprendre les besoins en matière de transport des Métis atteints d'une maladie chronique;

déterminé les similitudes et les différences dans les expériences des citoyens métis vivant dans des régions urbaines, rurales ou éloignées, selon le genre;

cerné les mesures stratégiques qui favoriseraient l'accès équitable au transport;

poursuivi l'élaboration et l'établissement de politiques et de programmes ciblés pour résoudre ces problèmes et favoriser l'égalité d'accès au transport pour raison médicale pour tous les citoyens métis de la rivière Rouge.

Les connaissances acquises grâce à ce projet orienteront les politiques et les programmes à venir, afin de permettre à tous les citoyens métis de la rivière Rouge d'avoir un accès équitable aux soins de santé et au transport pour raison médicale, quels que soient leur genre, leur lieu de résidence, leurs besoins ou les maladies chroniques dont ils souffrent.

« Notre gouvernement prend des mesures pour lutter contre les iniquités en matière de santé et améliorer l'accès aux soins pour toute la population. Offrir du soutien aux organismes communautaires de tout le pays, comme la Fédération des Métis du Manitoba (FMM), favorise la collaboration pour réduire les iniquités sociales et en santé. Ce projet a permis à la FMM de découvrir certaines causes premières de problèmes de santé publique complexes, dont le manque d'accès aux soins de santé et au transport pour raison médicale, qui ont une incidence sur la santé et le bien-être des personnes métisses de la rivière Rouge atteintes de maladies chroniques. Il s'agit là d'une étape importante vers l'amélioration des résultats en matière de santé des Métis. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre de la Santé

« Le partenariat actuel entre le Canada et la Fédération des Métis du Manitoba est un pas important sur notre voie commune de la réconciliation. Ce projet permettra d'améliorer l'état de santé des Métis de la rivière Rouge, qui affichent un taux disproportionné de maladies chroniques et sont confrontés à des problèmes de transport pour recevoir les soins dont ils ont besoin. Notre gouvernement demeurera un partenaire solide, travaillant avec les peuples autochtones pour éliminer les iniquités sociales et en santé et améliorer l'accès aux soins pour tous. »

L'honorable Dan Vandal

Ministre des Affaires du Nord

« Notre communauté connaît indéniablement un taux disproportionné de maladies chroniques, et l'accès aux traitements représente un défi pour nos concitoyens qui vivent dans les communautés rurales et éloignées. Le transport pour recevoir des services réguliers et constants (examen physique, traitement, soins généraux) est un défi permanent, surtout pour les communautés nordiques et éloignées. La prestation de services de santé aux citoyens est une priorité constante pour le gouvernement national des Métis de la rivière Rouge. Nous sommes impatients de concevoir avec nos concitoyens des solutions propres aux Métis de la rivière Rouge, selon ce que révélera l'évaluation des besoins. »

Frances Chartrand

Ministre de la Santé, Fédération des Métis du Manitoba

Le Fonds d'action intersectorielle a été lancé en mai 2021 pour appuyer des mesures relatives aux déterminants sociaux de la santé. Le Fonds contribue à renforcer les capacités dans les collectivités pour faire progresser l'action intersectorielle en matière de déterminants sociaux de la santé, en particulier au moment où les collectivités s'engagent dans la difficile tâche de se remettre de la pandémie.

Les déterminants sociaux de la santé renvoient au vaste ensemble de facteurs sociaux, économiques et environnementaux qui sont liés à la place d'une personne dans la société (p. ex. genre, groupe ethnique, revenu, études, emploi) et qui déterminent la santé des personnes et des populations. Ces déterminants sont façonnés par la répartition de la richesse, du pouvoir et des possibilités au sein des populations ainsi qu'entre celles-ci.

On entend par action intersectorielle les façons dont divers groupes et secteurs de la société collaborent pour améliorer la santé de nos concitoyens. Le Fonds d'action intersectorielle appuie les collectivités dans le renforcement de leurs capacités à prendre de telles mesures. Il contribue aussi à ce que les déterminants sociaux de la santé et les iniquités en santé soient mieux compris et pris en compte.

En 2021-2022, quatorze projets ont reçu un total de 2,7 millions de dollars dans le cadre du Fonds d'action intersectorielle. Ces projets, menés en Ontario , en Alberta , en Colombie-Britannique, au Québec, en Saskatchewan , au Manitoba et à l'Île-du-Prince-Édouard, se sont attaqués aux causes premières de problèmes de longue date en santé communautaire ou de problèmes qui ont été exacerbés par la pandémie de COVID-19, ou ont réalisé des activités visant à poursuivre ou à faire progresser des initiatives intersectorielles afin d'en étendre la portée ou l'incidence.

