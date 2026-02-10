Selon un nouveau rapport de KPMG au Canada, quatre répondants sur dix croient qu'ils seront plus forts d'ici trois ans, et 9 % craignent de ne pas s'en sortir

TORONTO , le 10 févr. 2026 /CNW/ - Après une année d'incertitude commerciale, le secteur canadien de l'automobile agit sans attendre un nouvel Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM). En effet, il renforce sa résilience, optimise les coûts et intègre l'intelligence artificielle (IA) dans la conception et la production relatives à la conduite autonome et l'aide à la conduite, l'entretien prédictif et les expériences personnalisées à bord des véhicules, selon un nouveau rapport de KPMG au Canada.

« Nous assistons à une transformation fondamentale et irréversible de notre secteur de l'automobile, affirme Dave Power, associé et leader national, Automobile, KPMG au Canada. Les répercussions sur la chaîne d'approvisionnement et l'économie seront importantes, mais le secteur, particulièrement ses acteurs les mieux établis, a déjà fait face à d'importantes perturbations auparavant. Cela ne rend pas l'actuel contexte tarifaire plus facile, mais sollicite une fois de plus la résilience que le secteur a développée au fil du temps. »

« D'après notre récent sondage et les conversations que nous avons eues avec des leaders du secteur, des fournisseurs de pièces et des concessionnaires, il est clair qu'ils ont entrepris des démarches importantes dans le but d'optimiser leurs activités et d'explorer de nouveaux marchés et partenariats et de saisir de nouvelles occasions », ajoute-t-il.

Alors que se prépare le Salon international de l'automobile du Canada de cette semaine, 17 % des fabricants d'équipement d'origine (FEO), des fournisseurs de pièces et des autres fabricants affirment qu'ils se seront « complètement transformés » d'ici trois ans, et 12 % pensent qu'ils seront acquis ou regroupés. Près d'un répondant sur cinq (19 %) affirme avoir été peu touché, et seuls 9 % affirment être à risque d'échouer.

Les chaînes d'approvisionnement et les coûts au cœur des préoccupations

Alors que l'incertitude persiste, les dirigeants du secteur canadien de l'automobile privilégient la stabilité opérationnelle. Selon le rapport, les deux principales priorités des fabricants et des fournisseurs pour les trois prochaines années sont de renforcer les chaînes d'approvisionnement et de sécuriser les matières premières, suivies de près par l'augmentation de la productivité et l'optimisation des coûts.

Les données montrent que ces priorités suscitent déjà des changements :

82 % des fabricants et des fournisseurs ajustent activement leurs stratégies de chaîne d'approvisionnement

des fabricants et des fournisseurs ajustent activement leurs stratégies de chaîne d'approvisionnement 70 % explorent les marchés internationaux

explorent les marchés internationaux 26 % affirment que de nouvelles alliances régionales seront essentielles à leur succès au cours des trois prochaines années

affirment que de nouvelles alliances régionales seront essentielles à leur succès au cours des trois prochaines années 63 % ont augmenté leurs prix en raison du contexte tarifaire

ont augmenté leurs prix en raison du contexte tarifaire 62 % ont considérablement modifié leur gamme de produits afin de réduire leur vulnérabilité aux barrières tarifaires

ont considérablement modifié leur gamme de produits afin de réduire leur vulnérabilité aux barrières tarifaires 69 % investissent massivement dans l'IA et les technologies émergentes

investissent massivement dans l'IA et les technologies émergentes 70 % ont atteint ou dépassé leurs objectifs d'adoption de la technologie

ont atteint ou dépassé leurs objectifs d'adoption de la technologie 20 % déclarent des gains de productivité de plus de 25 % attribuables à l'IA

déclarent des gains de productivité de plus de 25 % attribuables à l'IA 44 % croient que l'intégration de technologies et de logiciels de pointe sera la plus grande occasion pour le secteur canadien de l'automobile au cours des trois prochaines années

croient que l'intégration de technologies et de logiciels de pointe sera la plus grande occasion pour le secteur canadien de l'automobile au cours des trois prochaines années 38 % affirment que la mise en place d'une chaîne d'approvisionnement nationale en batteries d'ici trois ans représente l'une des plus grandes occasions pour le secteur

« Le secteur canadien de l'automobile subit une pression intense en ce qui concerne les coûts en raison des droits de douane américains sur les pièces automobiles, l'acier et l'aluminium. Les principaux acteurs du secteur ne se contentent pas de gérer les perturbations à la frontière américaine; ils cherchent aussi de nouveaux marchés qui leur offriront une plus grande certitude commerciale. Il ne faut pas oublier que le Canada a conclu 15 accords de libre-échange avec 51 pays, ce qui représente 1,8 milliard d'habitants et 60 % du PIB mondial », affirme Joy Nott, associée, Douanes et commerce international, KPMG au Canada.

Elle ajoute que l'arrivée de nouveaux joueurs sur le marché des véhicules électriques (VE) pourrait avoir une incidence sur la compétitivité du secteur automobile et poser des défis. « La grande inconnue est de savoir si ces nouveaux joueurs s'engageront à investir au pays et à y fabriquer des véhicules », dit-elle.

Selon Tim Webb, associé, Chaîne d'approvisionnement et approvisionnement, KPMG au Canada, les barrières tarifaires forcent les fabricants à retracer l'origine de chaque composant de ce qui traverse la frontière. « Cela a créé un énorme problème de données que les fabricants tentent de résoudre au moyen d'investissements dans l'analyse de données, d'un approvisionnement stratégique ciblé, ou des deux », dit-il.

Le rapport de KPMG souligne également que le secteur peut s'attendre à des regroupements et des intégrations, et précise que ses principaux acteurs pourraient devoir investir directement auprès des fournisseurs et des partenaires indépendants pour traverser cette période de turbulence continue.

« À l'heure actuelle, la situation dépend énormément de la direction des investissements en fabrication. Puisque les fournisseurs doivent rester à proximité des usines de fabrication, je ne m'attends pas à voir un grand nombre de fournisseurs canadiens apporter de grands changements jusqu'à ce que les FEO consolident leurs plans. La situation pourrait être différente dans le cas de ceux qui ont des capacités des deux côtés de la frontière et qui pourraient adapter la répartition de leur production pour réduire leur exposition aux coûts et aux complexités des droits de douane », ajoute-t-il.

Les concessionnaires aux prises avec des pressions croissantes

Les concessionnaires automobiles se préparent également à de profonds changements structurels, selon le rapport. En effet, 96 % des concessionnaires s'attendent à une consolidation des fournisseurs au cours des cinq prochaines années, 92 % prévoient une baisse de la pertinence de la marque et de la conception, et 90 % anticipent une régionalisation accrue du secteur automobile parce que les ventes se font de plus en plus en ligne et les VE nécessitent moins de service après-vente. Jusqu'à 84 % des répondants croient que les nouveaux venus sur le marché remplaceront les FEO traditionnels et que la Chine dominera le marché des VE.

« Les concessionnaires cherchent comment demeurer pertinents pour les clients, alors que les ventes de voitures se font de plus en plus en ligne et que le groupe motopropulseur des véhicules électriques exige un service après-vente nettement moins important par rapport aux véhicules classiques, explique M. Power. Il sera extrêmement important pour eux de planifier plusieurs scénarios. Ils devront notamment prendre des mesures sûres, comme se défaire d'actifs non essentiels, tels que des lots ou des entrepôts secondaires, renforcer leurs relations avec les fournisseurs, investir dans des technologies qui améliorent la productivité et adopter des modèles numériques, hybrides et axés sur les services, comme la vente en tant qu'agence ou à l'aide d'un réseau en étoile. »

Dans un récent sondage de KPMG mené auprès de 2 000 Canadiens, plus de la moitié des répondants (55 %) croient que le Canada pourrait devenir un chef de file mondial en matière de VE pour ainsi réduire sa dépendance à l'égard des États-Unis, et presque autant (52 %) ont exprimé le désir que les gouvernements en fassent une priorité. Près de la moitié (47 %) ont indiqué qu'ils étaient favorables à la suppression des droits de douane sur les VE en provenance de Chine.

