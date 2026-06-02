Une immersion nocturne à l'Insectarium avec l'exposition de Caroline Hayeur

MONTRÉAL, le 2 juin 2026 /CNW/ - La maison de la culture Claude-Léveillée présente Petit traité d'entomologie noctivague, une exposition de l'artiste Caroline Hayeur, du 10 juin au 30 août 2026. Alliant photographie et installation vidéo, cette proposition sensible et immersive invite le public à découvrir la vie secrète des insectes lorsque la nuit tombe à l'Insectarium de Montréal.

Affiche de l'exposition Petit traité d’entomologie noctivague de l'artiste Caroline Hayeur. (Groupe CNW/Arrondissement de Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension (Ville de Montréal))

« Cette exposition illustre parfaitement la mission de nos maisons de la culture : offrir un accès privilégié à des œuvres significatives et ancrées dans une réflexion contemporaine sur le vivant et notre rapport à la nature. Nous sommes fiers d'accueillir le travail rigoureux et profondément humain de Caroline Hayeur à la maison de la culture Claude-Léveillée », souligne Jean François Lalonde, maire de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

Quand les portes de l'Insectarium se referment, un tout autre monde s'anime. Tandis que certains insectes se dissimulent dans les fleurs, les troncs ou divers abris, d'autres s'éveillent pour se nourrir, s'accoupler ou reprendre leurs activités dans les espaces du Grand Vivarium et du laboratoire. Que se passe-t-il réellement lorsque l'humain s'absente?

S'inspirant de ses deux plus récents projets en noir et blanc, Radioscopie du dormeur et Un jardin la nuit, Caroline Hayeur poursuit ici sa recherche visuelle à l'aide de caméras infrarouges. En photographie et en vidéo macro, elle capte avec minutie et délicatesse les gestes, les déplacements et les comportements nocturnes des insectes, révélant une réalité rarement observée.

À la frontière de la poésie et du documentaire, Petit traité d'entomologie noctivague célèbre l'entomophilie par un regard intime posé sur la vie noctivague de l'Insectarium. L'exposition est accompagnée d'une bande sonore originale signée par l'artiste Myléna Bergeron, enrichissant l'expérience immersive de la visiteuse et du visiteur.

L'exposition se tiendra jusqu'au 30 août à la maison de la culture Claude-Léveillée.

Vernissage : jeudi 11 juin à 17h30



Échange avec des expert(e)s de l'Insectarium (grand public)

Jeudi 18 juin, de 17 h à 18 h 30 (gratuit sur inscription)

Visite guidée de l'exposition et animation avec des insectes (grand public)

Samedi 29 août, de 14 h à 15 h 15, et de 15 h 30 à 16 h 45 (gratuit sur inscription)

Aucune inscription n'est requise pour visiter l'exposition. Parcourez la programmation culturelle complète sur le site montreal.ca/vsp.

Source : Ville de Montréal

Arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension

SOURCE Arrondissement de Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension (Ville de Montréal)

Renseignements : Audrey Villeneuve, Chargée de communication, [email protected]