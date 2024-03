Une heure pour la Terre appelle à un moment d'unité pour une planète en crise

Le samedi 23 mars à 20 h 30 heure locale, des millions de personnes prendront position contre les dérèglements climatiques et la perte de biodiversité

TORONTO, le 19 mars 2024 /CNW/ - Une heure pour la Terre, la plus grande campagne environnementale populaire rassemblera une fois de plus des millions de personnes à travers le monde pour mettre en lumière la double menace de la perte de nature et des dérèglements climatiques.

Cette année, le Fonds mondial pour la nature (WWF-Canada) demande au public de participer à Une heure pour la Terre encore plus grande, le samedi 23 mars à 20 h 30 heure locale, en faisant quelque chose - n'importe quoi - de positif pour la planète.

Un évènement Une heure pour la Terre aux Maldives

Voici comment participer :

Élevez votre voix pour les espèces marines. La pollution par le bruit sous-marin nuit aux espèces comme le narval et la baleine à bosse, mais vous pouvez aider à baisser le volume en exhortant le gouvernement fédéral d'enfin publier sa Stratégie sur le bruit dans les océans promise de longue date. Ajoutez votre voix à notre campagne pour #MoinsDeBruit.





Vous voulez créer un habitat pour les espèces chez vous ou dans votre communauté? Inscrivez-vous gratuitement à re:cultiver pour apprendre comment soutenir les abeilles, les oiseaux et d'autres espèces en cultivant des plantes indigènes.





Toute autre activité de votre choix, du moment qu'elle a un effet positif sur la nature.





Participez à l'heure traditionnelle à 20 h 30 heure locale le 23 mars, ou à un autre moment de cette journée.

Une heure pour la Terre a commencé en tant que moment pour éteindre symboliquement les lumières, mais elle s'est graduellement développée en un mouvement qui nous invite tou.te.s à agir de diverses façons significatives alors que l'urgence s'intensifie.

Megan Leslie, présidente-directrice générale du WWF-Canada, affirme :

« Chaque année, nous constatons des incendies de forêt, des inondations et d'autres impacts dévastateurs des dérèglements climatiques et de la perte de biodiversité. Cela peut sembler accablant, mais il est encore temps de remettre notre avenir sur la bonne voie. Une heure pour la Terre nous rappelle que dans notre société, ici au Canada et au-delà des frontières, nous pouvons travailler ensemble et avoir un effet positif sur notre maison commune. Chaque personne et chaque heure compte. »

À propos d'Une heure pour la Terre

Né à Sydney en 2007, l'évènement Une heure pour la Terre s'est étendu pour devenir le plus grand mouvement environnemental populaire au monde, inspirant les individus, les communautés, les entreprises et les organisations dans plus de 190 pays et territoires à agir de façon concrète pour notre planète.

En 2024, nous visons à créer Une heure pour la Terre encore plus grande avec l'appel à l'action « Donnez une heure pour la Terre ». Cet appel encourage les participant.e.s de tous horizons à travers le monde à partager leur engagement envers la planète en dédiant une heure à des activités agréables qui soutiennent la planète. Entre se renseigner sur la nature en regardant des documentaires et adopter des pratiques soucieuses de l'environnement ou une alimentation durable, il y a une action pour tout le monde. C'est un cri de ralliement pour une action collective sans précédent pour lutter contre des défis environnementaux pressants. Visitez earthhour.org (en anglais) pour en lire plus sur Une heure pour la Terre à travers le monde.

À propos du WWF-Canada

Le WWF-Canada s'engage à prendre des mesures de conservation justes et équitables qui permettent de restaurer la nature, de renverser la perte d'espèces et de lutter contre les dérèglements climatiques. Nous nous appuyons sur des analyses scientifiques et sur les recommandations des Autochtones pour nous assurer que tous nos efforts sont liés à un seul objectif : un avenir où les espèces, la nature et les humains vivent en harmonie. Pour en savoir plus, visitez le wwf.ca/fr.

Renseignements: veuillez contacter Laurence Cayer-Desrosiers, gestionnaire des communications