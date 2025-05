Le WWF-Canada intensifie son programme de vergers de semences pour remédier à la pénurie nationale

La restauration d'écosystèmes sains à travers des centaines de milliers d'hectares au pays est nécessaire pour protéger les espèces animales et lutter contre les dérèglements climatiques, mais il n'y a pas assez de plantes indigènes disponibles pour le faire à l'échelle requise (des millions et même des milliards de plantes). Les vergers de semences augmentent l'offre en produisant des graines de plantes indigènes cultivées à cette fin, pour remplacer le besoin de récolter des graines de plantes en nature, ce qui peut affecter négativement les populations sauvages de plantes et leur écosystème.

Le WWF-Canada a remis des subventions pour vergers de semences à :

Nations wolastoqey, Nouveau-Brunswick

Association du Jardin botanique de Fredericton , Nouveau-Brunswick

, Nouveau-Brunswick Kitigan Zibi Anishinabeg, Maniwaki , Québec

, Québec Paysages Écologiques, Rigaud , Québec

, Québec Bruce Trail Conservancy, Ontario

Caldwell First Nation, Leamington, Ontario

Hidden Habitat, Kilworthy, Ontario

Matawa First Nations Management, Thunder Bay, Ontario

Northern Wildflowers, Lively, Ontario

Sioux Valley Dakota Nation, Griswold, Manitoba

Redd Fish River Society, Ucluelet , Colombie-Britannique

, Colombie-Britannique Satinflower Nursery, Victoria , Colombie-Britannique

, Colombie-Britannique Streamside Native Plants, Bowser, Colombie-Britannique

Ces projets incluent :

L'établissement de vergers de semences et la formation de jeunes à la récolte de semences pour élargir l'offre de semences et de plantes pour le travail de restauration écoculturel sur le territoire traditionnel (Sioux Valley Dakota Nation)

Le lancement d'une nouvelle pépinière de plantes et de semences indigènes pour les jardinier.ère.s d'habitats dans la région de Montréal (Paysages Écologiques)

L'établissement d'un premier verger de varech au Canada pour son utilisation dans le travail de restauration autour de l'ile de Vancouver (Redd Fish River Society)

pour son utilisation dans le travail de restauration autour de l'ile de (Redd Fish River Society) L'établissement et l'agrandissement de vergers de semences et la formation de bénévoles à la récolte de semences pour sensibiliser et augmenter l'offre de plantes indigènes au Nouveau-Brunswick (Association du Jardin botanique de Fredericton )

) Le travail avec des bénévoles et des propriétaires de terrains adjacents au sentier ontarien emblématique Bruce Trail afin d'étendre les efforts de restauration le long de l'escarpement du Niagara (Bruce Trail Conservancy)

Augmenter l'offre de plantes indigènes à travers des initiatives comme des vergers de semences est essentiel, parce que ces plantes forment la base des écosystèmes sains qui soutiennent un grand éventail d'espèces et aident à absorber et à emmagasiner le carbone atmosphérique. Les plantes indigènes sont des espèces qui poussent dans leur région depuis des milliers d'années et, par conséquent, sont bien adaptées aux conditions locales et ont des relations profondes avec les autres espèces de l'écosystème local. Les organismes subventionnés cette année sont situés dans des régions du pays que le WWF-Canada a déterminé comme étant celles dont la restauration bénéficierait potentiellement le plus aux espèces et au climat.

Depuis 2021, le programme de vergers de semences du WWF-Canada a soutenu des récipiendaires de subvention en Ontario qui ont planté 35 500 plantes indigènes dans 20 vergers de semences, et récolté 72 kilogrammes de semences de 142 espèces différentes de plantes indigènes.

Tout le monde au pays peut aider à restaurer les habitats pour les espèces en cultivant des plantes indigènes et en partageant des semences à la maison, à l'école ou ailleurs dans leur communauté. Consultez wwf.ca/recultiver pour plus de ressources et de guides gratuits.

Ryan Godfrey, spécialiste en action communautaire au WWF-Canada, a dit :

« Le WWF-Canada a le plaisir de stimuler l'offre de semences indigènes dans plus de communautés à travers le pays cette année, par l'élargissement du programme de vergers de semences. La restauration des habitats en santé n'est pas possible sans ces semences de sources locales et nous avons le bonheur de travailler avec cet incroyable groupe de récipiendaires de subvention et partenaires afin de concrétiser les projets de restauration. »

Le programme de verger de semences du WWF-Canada est soutenu par la Barrett Family Foundation.

À propos du WWF-Canada

Le WWF-Canada s'engage à prendre des mesures de conservation justes et équitables qui permettent de restaurer la nature, de renverser la perte d'espèces et de lutter contre les dérèglements climatiques. Nous nous appuyons sur des analyses scientifiques et sur les recommandations des Autochtones pour nous assurer que tous nos efforts sont liés à un seul objectif : un avenir où les espèces, la nature et les humains vivent en harmonie. Pour en savoir plus, visitez le wwf.ca/fr

