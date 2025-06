Le WWF-Canada demande que les projets pour « Bâtir la nation » rétablissent la nature, et non l'endommagent

TORONTO, le 27 juin 2025 /CNW/ - Le parlement du Canada a voté pour donner au Cabinet de nouveaux pouvoirs considérables afin d'accélérer des projets destinés à « bâtir la nation » en vertu du projet de loi C-5, contournant potentiellement des protections comme la Loi sur les espèces en péril (LEP), la Loi canadienne sur la protection de l'environnement, la Loi sur les pêches, et la Loi sur la convention concernant les oiseaux migrateurs. Dans le cadre des efforts déployés pour bâtir l'économie de notre pays, le Fonds mondial pour la nature Canada (WWF-Canada) croit que toute pelletée de terre doit éviter les répercussions négatives sur les espèces en péril et les habitats dont elles dépendent.

Le projet de loi C-5 permettra au Cabinet de déroger aux protections environnementales clés pour les projets considérés comme d'intérêt national. Si les temps géopolitiques incertains exigent que le Canada soutienne son économie, près de la moitié des Canadien.ne.s (49 %) reconnait que les règlementations environnementales ne devraient pas être contournées (en anglais seulement) pour accélérer les choses, selon de nouvelles données de l'Institut Angus Reid.

« La prospérité est possible sans sacrifier les milieux humides, les forêts, les écosystèmes marins ou les espèces », a affirmé Megan Leslie, PDG du WWF-Canada. « Les Canadien.ne.s veulent une croissance qui renforce notre économie et nos écosystèmes. Le projet de loi C-5 peut toujours mener à cet avenir, mais seulement si le gouvernement insiste sur des projets qui protègent et restaurent la nature qui nous soutient, pas qui l'endommagent. »

Les écosystèmes du Canada soutiennent les espèces, emmagasinent du carbone, filtrent l'eau et fournissent plusieurs autres services essentiels qui aident nos communautés à s'adapter aux dérèglements climatiques. Se débarrasser des mesures assurant leur protection risque d'entrainer la répétition des erreurs du passé -- des erreurs qui ont nui aux communautés autochtones, endommagé les habitats pour les espèces et accablé des gens à travers le pays depuis des générations. La voie vers l'avenir consiste à poser la protection de la nature comme condition préalable au développement. Cela implique le respect des principes fondamentaux des lois environnementales comme la LEP et la Loi sur les pêches et de suivre une voie équilibrée vers la prospérité.

Le gouvernement devrait investir dans la restauration à grande échelle d'écosystèmes complexes, les programmes de Gardien.ne.s autochtones et les projets d'énergie renouvelable qui ont l'intégrité écologique et le développement durable pour principe de base. Il est maintenant temps de financer des solutions basées sur la nature et de développer des économies de conservation qui renforcent les communautés, créent des emplois et aident à nous protéger des répercussions des dérèglements climatiques.

« On devrait pouvoir se rappeler l'ère "Bâtir le Canada" pour les régions naturelles restaurées, les droits autochtones respectés et de l'énergie renouvelable créée, et non pas pour avoir rapproché la nature du point de non-retour », a affirmé Megan Leslie. « Nous sommes prêt.e.s à aider le gouvernement, l'industrie et nos communautés à réussir ce défi. »

