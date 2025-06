TORONTO, le 16 juin 2025 /CNW/ - Le projet de Loi visant à bâtir le Canada du gouvernement fédéral est un plan pour accélérer des projets de développement « d'édification de la nation » tels que des mines de minéraux critiques, des oléoducs et gazoducs, des autoroutes fragmentant des habitats et des ports arctiques en eau profonde. Ce projet de loi risque d'endommager la nature qui est au cœur de l'économie et de l'identité canadiennes et menace ainsi la prospérité de la nation qu'il se targue de défendre.

Le Fonds mondial pour la nature (WWF-Canada) est vivement préoccupé par ce projet de loi qui permettrait au Cabinet de déroger aux protections environnementales comme la Loi canadienne sur la protection de l'environnement, la Loi sur les pêches, la Loi sur les espèces en péril, et la Loi sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, pour les projets considérés comme d'intérêt national.

Nous sommes aussi préocupé.e.s par cette législation qui pourrait éroder les obligations gouvernementales en vertu de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, y compris le droit au consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause. Des décisions pour la réalisation de projets qui outrepasseraient la consultation autochtone risqueraient précisément de perpétuer les torts que la réconciliation a pour but de réparer.

Le Canada est déjà en retard sur ses engagements en matière de biodiversité. Il doit toujours atteindre les Objectifs d'Aichi pour la biodiversité et ses cibles nationales en vertu du Cadre mondial de la biodiversité Kunming-Montréal. Pendant ce temps, les données dévoilent des faits troublants : des populations d'espèces jugées en péril au pays par le COSEPAC (Comité sur la situation des espèces en péril au Canada) ont reculé de 59 %, en moyenne, entre 1970 et 2016. Des espèces dont la conservation suscite des préoccupations à l'échelle mondiale -- qui sont évaluées comme menacées de disparition selon la Liste rouge de l'UICN -- ont connu quant à elles un déclin de 42 %, en moyenne, au Canada durant la même période.

Nous comprenons le besoin de bâtir des infrastructures et de soutenir la croissance économique, particulièrement en temps géopolitiques incertains. Toutefois, la nature doit faire partie de cet avenir et non pas en être la victime. Nos milieux humides, nos forêts et nos prairies ne sont pas des obstacles, ce sont des atouts. Ils emmagasinent du carbone, filtrent l'eau et servent de pare-feux naturels. Compromettre les lois qui les protègent risque d'entrainer la répétition des erreurs du passé, alors que le développement incontrôlé a mené à la perte généralisée d'habitats, dégradé les systèmes aquatiques et imposé des couts à long terme aux humains et aux espèces.

Si nous avons retenu une leçon des ciels couverts de la fumée des incendies, des mégatempêtes et des inondations des dernières années, c'est qu'un environnement sain n'est pas un luxe, c'est une ligne de défense.

Il est maintenant temps d'investir dans des solutions basées sur la nature, de créer des économies de conservation qui renforcent les communautés, créent des emplois et aident à nous préserver des répercussions des dérèglements climatiques.

Nous pressons le parlement d'adopter une approche plus équilibrée, une voie qui nous assure que la réalisation de projets n'est pas accompagnée de la dévastation de cette nature qui nous définit et nous protège.

