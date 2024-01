Une hausse plus modérée du salaire minimum, mais qui représente un coût de plus à gérer pour des PME québécoises déjà surtaxées

MONTRÉAL, le 31 janv. 2024 /CNW/ - La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) prend acte de l'annonce faite aujourd'hui par Jean Boulet, ministre du Travail, d'une augmentation du salaire minimum à 15,75 $, équivalant à une hausse de 3,3 %. Cette augmentation signifiera un coût additionnel annuel de 1 197,14 $ par employé au salaire minimum.

Pour la FCEI, cette hausse est modérée, surtout en regard des demandes répétées de certains groupes d'approuver une hausse significative à 20 $/h. Elle est soulagée du rejet de cette proposition déraisonnable. La FCEI avait d'ailleurs acheminé une lettre au ministre du Travail pour lui faire part de ses craintes.

« Les hausses des coûts frappent les PME de tous côtés dans un contexte où elles doivent déjà composer avec un lourd endettement, des pertes économiques causées par la pénurie de main-d'œuvre et un fardeau fiscal désavantageux avec des taxes sur la masse salariale de 30 % plus élevées ici que la moyenne canadienne. Je remercie le ministre du Travail d'avoir pris en considération la situation critique des PME dans sa décision. Pour les aider, le gouvernement du Québec doit limiter l'augmentation de leurs coûts et créer un environnement fiscal plus favorable », commente François Vincent, vice-président Québec à la FCEI.



Selon les dirigeants de PME , les meilleurs moyens pour les accompagner lors d'une hausse du salaire minimum seraient de réduire le fardeau fiscal global (79 %), de baisser les taxes sur la masse salariale (73 %) ou d'offrir des crédits d'impôt (58 %). D'ailleurs, plusieurs sondages de la FCEI démontrent qu'une réduction du fardeau fiscal pour les PME irait directement pour augmenter les conditions salariales de leurs employés.

