MUNICH, 18 mars 2025 /CNW/ - XCMG Machinery (« XCMG », SHE:000425) présentera une gamme de plus de 40 produits d'équipement de construction et lancera une gamme de produits d'énergie nouvelle lors du salon bauma 2025, qui aura lieu à Munich, en Allemagne, du 7 au 13 avril.

Principale foire commerciale mondiale pour les machines de construction, les machines de matériaux de construction, les mineurs, les véhicules de construction et l'équipement de construction, le salon bauma 2025 offre à XCMG l'occasion de présenter ses dernières réalisations, ses plus récentes technologies et ses nouveaux produits et nouvelles solutions en matière d'innovation. La vaste gamme de produits de XCMG, dont le thème est « Solid Innovation For Green Tomorrow » (Une grande capacité d'innovation solide favorisant un avenir vert), comprend des modèles de premier plan provenant de six grandes catégories, soit les machines de levage, d'excavation, de chargement et de construction routière, les plateformes élévatrices et les équipements non destinés à l'excavation.

XCMG sera au kiosque FS.1005/4 lors du Messe München.

Aspirant à devenir une entreprise de premier plan en matière de réduction des émissions de carbone et des émissions, XCMG met en application une feuille de route en matière de développement durable et suit sans relâche la voie du développement vert en matière d'innovation, de fabrication et de produits écologiques. Ayant comme thème Powered by Green Innovation, l'exposition de XCMG à bauma 2025 sera le théâtre du lancement d'une gamme de produits écologiques à énergie nouvelle tout en mettant l'accent sur l'intégration du développement des nouvelles technologies énergétiques, du système financier et du développement du marché secondaire.

À la lumière des défis futurs, XCMG fait la promotion de la transformation numérique d'une informatisation traditionnelle, provenant d'un point unique et localisé à la numérisation globale de la chaîne de valeur complète et de tout ce qui touche le nom de domaine de l'entreprise, améliorant ainsi la capacité d'exploitation allégée à l'étranger, et l'amélioration complète de la capacité d'offrir des services localisés, en particulier les services de marché secondaire.

Depuis 1992, XCMG a continuellement élargi l'envergure de son exposition à bauma, intégrant les solutions, les innovations intelligentes et la puissance de XCMG à l'industrie mondiale des machines de construction. Désormais reconnue dans plus de 190 pays et régions, XCMG réalise des progrès sur le marché international et soutient la construction d'infrastructures mondiales : l'entreprise s'associe à Rio Tinto pour développer le projet de minerai de fer dans le Simandou, la plus grande réserve inexploitée de minerai de fer à haute teneur au monde, le groupe a établi un centre de services à valeur ajoutée en Asie de l'Ouest et en Afrique du Nord aux Émirats arabes unis; et l'exportation de 100 unités d'équipement minier en Australie a été la plus importante commande à ce jour.

En Europe, XCMG continuera d'améliorer le système et le réseau de service, de renforcer son équipe de service, d'effectuer des formations professionnelles pour briser les goulots d'étranglement des services et, en même temps, de terminer la construction du centre allemand de pièces de rechange, d'améliorer l'efficacité de la logistique et de la distribution des pièces de rechange, ainsi que la gestion et la réactivité du marché.

