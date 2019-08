Une gouvernance renouvelée chez Otéra Capital

Nouveau conseil d'administration

Harmonisation du code d'éthique et de déontologie de la filiale avec celui de la Caisse

MONTRÉAL, le 30 juill. 2019 /CNW/ - La Caisse de dépôt et placement du Québec annonce qu'elle a approuvé le renouvellement des membres du conseil d'administration d'Otéra Capital (« Otéra ») ainsi que l'harmonisation du Code d'éthique et de déontologie d'Otéra avec celui de la Caisse.

Un nouveau conseil d'administration

Le conseil d'administration d'Otéra et la composition de ses comités ont été renouvelés. Les deux tiers des neuf membres du conseil d'administration sont nouvellement nommés. Ce conseil renouvelé présente une diversité et complémentarité dans les expertises.

En plus de Claude Bergeron, chef de la Direction des risques et Relations avec les déposants à la Caisse comme président du conseil, et de Rana Ghorayeb, présidente et cheffe de la direction d'Otéra, les nouveaux membres du conseil d'administration sont :

Lise Bastarache , administratrice de sociétés siégeant aux conseils d'administration de la Banque Laurentienne et de Chartwell résidences pour retraités a été membre pendant plus de 15 ans du conseil d'administration du Groupe Jean Coutu. Entre 1996 et 2005, elle a occupé successivement les postes d'économiste et de vice-présidente, Gestion privée, Québec, à la Banque Royale du Canada . Mme Bastarache est diplômée de l'Université du Québec à Montréal.

, administrateur de sociétés œuvrant notamment dans le domaine de l'investissement et du développement immobilier. De 1992 à 2008, il a été associé au cabinet d'avocats Stikeman Elliott où il a développé une pratique centrée sur le droit immobilier. M. Chénard est diplômé de l'Université de Montréal et membre du Barreau du Québec depuis 1977. Laurent Giguère , expert reconnu en matière de gouvernance et information financière, est retraité de la société KPMG. Il y a passé près de 40 ans, dont 28 ans à titre d'associé, Audit, auprès des plus importants clients de la firme. Dans ses fonctions, il a participé à plus de 300 comités d'audit de sociétés ouvertes. Il est membre du conseil d'administration de la Fondation du Grand Montréal et a siégé à celui de l'Institut des administrateurs de sociétés -- section Québec pendant sept ans.

Marc Cormier, premier vice-président et chef du Revenu fixe et des Stratégies actives de superposition à la Caisse, Sylvain Fortier, chef de l'investissement et de l'innovation chez Ivanhoé Cambridge et Mylène Villeneuve, gestionnaire de portefeuille, Immobilier et Placements privés, Régime de rentes du Mouvement Desjardins, demeurent membres du conseil.

Un comité de gouvernance et d'éthique a été créé. Il aura pour mandat de veiller à ce qu'Otéra maintienne les plus hautes normes de gouvernance et d'éthique. Il se penchera notamment sur les questions de conformité, d'éthique et de conflits d'intérêts. Ce comité sera présidé par Viateur Chénard. Laurent Giguère et Christine Marchildon en seront membres.

Harmonisation du code et des pratiques d'éthique d'Otéra avec ceux de la Caisse

La Caisse a approuvé l'harmonisation du code et de l'ensemble des pratiques liées à l'éthique d'Otéra afin d'être conformes à ceux de la Caisse. Les sujets traités concernent les conflits d'intérêts, cadeaux et divertissement, activités externes et protection de la réputation, transactions personnelles, confidentialité de l'information, contrats de prêt, adhésion et déclarations d'intérêts, signalement, traitement des plaintes et sanctions. Le nouveau code d'éthique d'Otéra a été approuvé par le conseil d'administration renouvelé d'Otéra.

Rappelons que le Code d'éthique de la Caisse a fait l'objet d'une analyse approfondie réalisée par Norton Rose Fulbright. Près de 80 codes d'éthique d'institutions comparables à la Caisse, au Québec, au Canada et à l'international ont été revus par ses experts. Leur analyse a indiqué que le code et les pratiques d'éthique de la Caisse se situent parmi les plus rigoureux.

Pour favoriser une meilleure coordination entre la Caisse et ses filiales sur les pratiques d'éthique, un comité de coordination des chefs de la conformité de la Caisse et ses filiales, présidé par la vice-présidence principale, Conformité de la Caisse, a été formé.

Un plan exhaustif encadrant le déploiement des recommandations du rapport d'enquête quant aux pratiques d'affaires d'Otéra a été préparé par la direction d'Otéra. La mise en œuvre des recommandations est en cours d'exécution.

Mentionnons également que l'harmonisation du code d'éthique et des pratiques éthiques d'Ivanhoé Cambridge à ceux de la Caisse a également été approuvée par le conseil d'administration de la Caisse. Le nouveau code d'éthique d'Ivanhoé Cambridge a été approuvé par son conseil d'administration.

