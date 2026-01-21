Une fréquence de collecte des ordures ménagères adaptée pour réduire les irritants pendant l'été

MONTRÉAL, le 21 janv. 2026 /CNW/ - L'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve instaure une fréquence de collecte des ordures ménagères adaptée sur tout son territoire : une collecte par semaine du 1er mai au 31 octobre, puis une collecte aux deux semaines du 1er novembre au 30 avril. Cette nouvelle modalité permettra de réduire les irritants associés aux périodes de chaleur, tout en ajustant nos comportements afin d'adopter de meilleurs gestes de tri, améliorer la propreté dans nos quartiers et réduire les quantités de matières envoyées à l'enfouissement.

« Nous avons pris la décision d'augmenter la fréquence des collectes durant la période estivale afin d'améliorer la salubrité de nos rues. La propreté de notre ville est une priorité. Aujourd'hui, notre administration respecte son engagement d'offrir à l'ensemble des citoyens un arrondissement propre et accueillant. », explique la mairesse de l'arrondissement, Madame Chantal Gagnon.

L'arrondissement assurera l'accompagnement des citoyens et citoyennes dans ce changement d'habitude, en encourageant la participation à la collecte des résidus alimentaires et à l'adoption de meilleures pratiques de consommation pour réduire les matières envoyées à l'enfouissement. Un calendrier des collectes sera notamment rendu disponible pour éviter les oublis et favoriser l'utilisation de toutes les collectes offertes.

Le tri des matières : une obligation légale

En vertu du règlement sur les collectes, il est important de rappeler qu'il est interdit de mettre des matières recyclables ou des résidus alimentaires dans les ordures ménagères.

SOURCE Arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve (Ville de Montréal)

Informations et renseignements : Julie Bellemare, chargée de communication, Arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, T : 514 294-6820, C : [email protected]