Un investissement de 9 M$ pour la réfection et le réaménagement du parc Saint-Victor de Tétreaultville

MONTRÉAL, le 18 sept. 2025 /CNW/ - L'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve est fier d'annoncer que le projet de réfection du chalet et du réaménagement du parc St-Victor est prêt à accueillir la population. Situé dans le secteur de Tétreaultville, la bonification de ces installations dynamisera la vie de tout un quartier. Le mercredi 17 septembre, ce sont plus de 1000 citoyennes et citoyens qui sont venus souligner l'inauguration de ce projet d'envergure!



« Il s'agit d'un projet très important pour moi, car, grâce à notre investissement de 9 M$, on permet une transformation majeure du parc St-Victor qui est désormais doté de tout nouveaux jeux d'eau et d'un chalet de parc agrandi et rénové qui va accueillir un organisme phare du quartier », selon Pierre Lessard-Blais, maire de l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve.

Le chalet de parc, dont la dimension a plus que doublée, abrite maintenant l'organisme l'Antre-Jeunes de Mercier-Est qui, depuis plus de 30 ans, offre aux jeunes de l'arrondissement âgés de 12 à 17 ans des occasions de réussite, des possibilités d'apprentissage et des perspectives de développement.

« Les nouveaux espaces, lumineux et accueillants, ont été pensés selon les besoins des jeunes et témoignent de l'importance accordée à la jeunesse dans Mercier-Est. L'Antre offre aux 12-17 ans du quartier un espace de socialisation, de découvertes et d'implication. D'ailleurs, les jeunes ont répondu présent et ont participé activement à l'organisation du déménagement, signe de leur engagement et de leur intérêt. L'an dernier, plus de 3300 participations différentes aux activités de l'Antre ont été enregistrées, preuve de la popularité de la maison de jeunes l'Antre et de la vitalité du quartier », a précisé Joelle McNeil-Paquet, directrice générale de l'Antre-Jeunes de Mercier-Est.

Des installations conçues dans un souci d'accès universel

La mise aux normes du bâtiment a également permis la réfection et le réaménagement du vestiaire et des toilettes pour les usagères et usagers du parc. La pataugeoire a fait place à des jeux d'eau intégrés à l'aménagement paysager, pour le plaisir des enfants. Le terrain de pétanque a également été réhabilité, car de nombreux adeptes habitent dans le secteur.

En plus d'offrir un meilleur éclairage, les nouvelles installations ont été conçues dans un souci d'accès universel. Pour compléter les aménagements, des plantations de vivaces et d'arbustes agrémenteront les contours des sentiers. Des bassins de rétention ont aussi été créés afin d'assurer une gestion durable des eaux de pluie.

Pour la réfection du chalet de parc, l'arrondissement a bénéficié d'un financement d'un million de $ du Programme de réfection et de verdissement des parcs locaux du Service de la gestion et de la planification des immeubles.

SOURCE Arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve (Ville de Montréal)

Renseignements : Julie Bellemare, Agente de recherche, T. 514 294-6820, [email protected]