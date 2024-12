Une foule d'activités pour le temps des Fêtes à l'Aquarium - Spécial OURS

QUÉBEC, le 4 déc. 2024 /CNW/ - Un temps des Fêtes tout BLANC à l'Aquarium du Québec, puisque les grandes vedettes, ce sont les ours BLANCS. Les guides animaliers ont concocté une foule d'activités sur ce thème, question de s'amuser et d'en apprendre davantage sur cet animal fascinant. Dès le 14 décembre, petits et grands pourront découvrir notre programmation spéciale.

Défi Prends soin de ton ours

En compagnie de nos guides animaliers, les participants seront invités à identifier les différentes espèces d'ours, à concevoir un jouet pour nos ours blancs et à se mettre dans la peau d'un vétérinaire pour diagnostiquer les petits comme les gros maux de cet immense prédateur.

Contes de l'Aquarium : Gilbert l'ours polaire

Dans le cadre de notre série Les contes de l'Aquarium, les conteuses Félicité la Fée et Madame Prune racontent l'histoire de Gilbert l'ours polaire et son urticaire aux tout-petits.

Animation spéciale En Arctique

L'ours blanc est l'animal emblématique de l'Arctique. Caribous, phoques, baleines, narvals et renards font aussi partie de cet écosystème. Notre guide animalier vous parle des réalités de l'Arctique et de ses enjeux liés aux changements climatiques, dans une animation toute spéciale. Vous pourrez même toucher à des artefacts, tels une corne de narval, une défense de morse, une griffe d'ours et un fanon de baleine dans notre section Artika.

Le rallye des lutins

Plus malcommodes que les ours blancs, les lutins ont joué des tours pendables à nos guides animaliers. Déambulez sur le site de l'Aquarium et amusez-vous à déjouer leurs mauvais coups en trouvant les bonnes réponses à leurs questions sur nos animaux.

Consultez le site web de l'Aquarium du Québec pour connaître l'horaire des activités.

