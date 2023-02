Une forte adhésion des employeurs aux nouvelles mesures du Régime québécois d'assurance parentale

QUÉBEC, le 21 févr. 2023 /CNW/ - Les employeurs québécois appuient massivement les nouvelles mesures de conciliation famille-travail proposées par le Régime québécois d'assurance parentale. Interrogés à ce sujet, ils sont plus de 73 % à se déclarer favorables aux accommodements qui sont plus avantageux pour les parents qui travaillent. Les mesures visées sont mises en place progressivement depuis octobre 2020.

Un sondage, mené auprès des employeurs québécois en novembre dernier par le Réseau pour un Québec Famille dans le cadre de son initiative Concilivi visant la conciliation famille-travail, révèle que trois mesures reçoivent un appui accru comparativement à l'an dernier. Il s'agit des trois principales mesures prévues par la Loi visant principalement à améliorer la flexibilité du régime d'assurance parentale afin de favoriser la conciliation famille-travail. Cette loi constitue la première refonte de la loi sur le Régime québécois d'assurance parentale (RQAP) depuis son instauration en 2006.

Revenus concurrents

En 2022, 75 % des employeurs affirmaient que la nouvelle mesure de revenus concurrents, qui permet de cumuler des prestations et des revenus de travail jusqu'à 100 % de son revenu hebdomadaire moyen admissible, est bien adaptée aux besoins du marché du travail, comparativement à 73 % en 2021.

Prolongation de la période de prestations

74 % des employeurs soutiennent en 2022 la mesure relative au prolongement de la période à l'intérieur de laquelle les prestations de paternité, les prestations parentales et les prestations d'adoption peuvent être perçues. Cette période est passée de 52 à 78 semaines. C'est un écart positif important de six points de pourcentage comparativement à 2021, où 68 % des répondants soutenaient la mesure.

Semaines additionnelles de prestations partageables

73 % des employeurs appuient en 2022 la nouvelle mesure relative à l'ajout de semaines supplémentaires de prestations lorsque les parents partagent entre eux un minimum de semaines de prestations parentales ou de prestations d'adoption. Cette proportion est identique à l'année dernière (73 %), mais elle est considérablement plus élevée en 2022 chez les répondants résidant dans des régions autres que Montréal et Québec (77 %).

Citations

« L'adhésion des employeurs aux changements apportés au Régime québécois d'assurance parentale est encourageante. Les chiffres démontrent que les nouvelles mesures mises en place par notre gouvernement sont bien accueillies, pertinentes et contribuent à l'économie québécoise. En effet, les modifications sont positives. Elles donnent plus de flexibilité aux parents et sont mieux adaptées aux réalités des familles. »

Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« Le RQAP est un programme d'une forte utilité pour la société québécoise selon 77 % des employeurs interrogés. Cette proportion atteint même 90 % pour certaines catégories d'employeurs. Plus que jamais, on constate que le RQAP évolue en adéquation avec son milieu et se positionne comme étant l'un des chefs de file mondiaux en matière de congé parental. C'est une réelle fierté d'avoir un tel régime public au Québec. »

Marie Gendron, présidente-directrice générale du Conseil de gestion de l'assurance parentale

Faits saillants

Les résultats complets du sondage peuvent être consultés sur cette page Web .

. Un résumé des améliorations apportées au Régime québécois d'assurance parentale est également disponible en ligne .

. Le guide pratique sur le Régime québécois d'assurance parentale est également accessible sur le site Internet du Régime québécois d'assurance parentale.

est également accessible sur le site Internet du Régime québécois d'assurance parentale. Le Conseil de gestion de l'assurance parentale est le gestionnaire du Régime québécois d'assurance parentale et le fiduciaire du Fonds d'assurance parentale. Appuyé par un conseil d'administration dont les membres sont issus du milieu des employeurs ainsi que des travailleuses et des travailleurs, il assure le financement du Régime québécois d'assurance parentale ainsi que le versement des prestations, oriente son évolution et conseille le gouvernement.

